Мощное потепление пообещали москвичам в начале октября

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Синоптики не исключают, что в октябре в Москве будет еще одно мощное потепление. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца , после 5 числа велика вероятность наступления в столице бабьего лета.

«Есть высокая вероятность очередного мощного потепления и солнечной погоды во второй пентаде октября, а значит, шансы на старое бабье лето довольно велики», - сказал он.

В целом, по словам специалиста, октябрь обещает быть теплее нормы на три градуса. Также месяц будет засушливым - осадков выпадет на 20% меньше от нормы.

В связи с этим Тишковец сделал прогноз о начале отопительного сезона в столице. По его сомнению, эта дата может сместиться на вторую половину октября.

При этом самые первые числа нового месяца будут по-осеннему холодными. Ночью температура будет падать до 2, а днем воздух не прогреется выше 12.

Ранее Тишковец сообщил о надвигающихся на столицу ливнях. В ночь на понедельник выпадет до 10 миллиметров осадков, пообещал он.