12 сентября 2024, 21:44

Мощная магнитная буря планетарного масштаба накрыла Землю

РИА «Новости»
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Последствия произошедшего на Солнце выброса дошли до Земли. Днем 12 сентября началась магнитная буря, которая к вечеру усилилась до класса G3. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Выброс на Солнце произошел 10 сентября. Возмущения геомагнитного поля Земли около 11 часов 12 сентября спровоцировали слабую магнитную бурю класса G1. Леус сообщил, что в течение дня она усилилась сначала до умеренной, затем до сильной.

«Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G3 - что соответствует сильной магнитной буре», - сказал он.

По словам специалиста, своего пика магнитная буря достигнет примерно в три часа ночи 13 сентября. Окончание магнитной бури ожидается в пятницу в середине дня. Леус сообщил, что в Московской, Псковской, Тверской, Владимирской и Нижегородской областях может показаться полярное сияние.

Сильная магнитная буря случилась 18 августа. Она длилась меньше суток.

Планета Земля Погода Космос Магнитные бури Солнце
12 сентября 2024, 13:46
Пилотный проект по сбору стекла, макулатуры, пластика и металла стартовал в Тюменской области
РЭО
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Первую специализированную контейнерную площадку в рамках пилотного проекта установили 3 сентября в ЖК «Айвазовский» в Тюмени. Инициатива поступила от управляющей компании дома после опроса жителей, 80% которых высказались за раздельный сбор. В специальных отсеках жильцы могут размещать отдельно стекло, макулатуру, пластик и металл.

«Пофракционный сбор на контейнерных площадках, организованный региональными операторами, осуществляется в 28 субъектах РФ. Подобный проект по раздельному сбору стартовал в Тюменской области в 2022 году, но ранее в нем участвовали только юридические лица: девять торгово-развлекательных центров, 89 школ и детских садов, а также органы власти. Расширение на спальные районы сделает экологичный образ жизни более доступным для тюменцев, позволит повысить уровень экологической грамотности жителей и усовершенствует процесс сортировки отходов. Это важный шаг к усовершенствованию уже созданной в регионе отрасли и дальнейшей реализации задач нацпроекта „Экология“», - отметил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

В ближайшее время планируется к установке 50 таких площадок. Управляющие компании, желающие присоединиться к проекту, могут проконсультироваться в Тюменском экологическом объединении («ТЭО»).

«Контейнерная площадка предоставляется регоператором бесплатно, их содержанием будут заниматься обслуживающие организации, отвечающие за территорию. Новой строки в квитанции за коммунальные отходы не появится. Вывоз отходов из контейнеров, предназначенных для раздельного накопления, организован отдельными мусоровозами, что исключает смешивание различных фракций вторичных ресурсов», - отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Пилотный проект реализует региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «ТЭО» совместно с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области, а также Администрацией города Тюмени.

Планета Земля Погода Космос Магнитные бури Солнце
11 сентября 2024, 19:02
Геномную базу данных арктических организмов начали создавать в России
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«Роснефть» начала создавать проект базы геномных данных живых организмов российской Арктики. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Работа начнется с анализа биологических видов, представленных в регионе, и выбора наиболее ценных из них. Одной из первоочередных задач назвали сборку полного генома белого медведя.

К проекту привлекли сотрудников МГУ имени Ломоносова и других ведущих институтов. В работе применят новейшие генетические технологии.

«Роснефть» назвала программу изучения Арктики самой масштабной с советских времен. По данным компании, за 10 лет состоялось более 50 комплексных экспедиций и глобальных исследований.

В мае стратегический участок Арктики на Шпицбергене выставили на торги за 300 миллионов евро.

Россия Животные Арктика Роснефть
11 сентября 2024, 13:43
РЭО: 54% коммунальных отходов сортируется в России
РЭО
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Российский экологический оператор представил на международной выставке «ВейстТэк» промежуточные итоги пятилетней реформы отрасли обращения с отходами в России. По словам заместителя гендиректора РЭО Алексея Макрушина, 54,3% твердых коммунальных отходов (ТКО) проходит сортировку, а 13,9% — утилизацию.

«Если кратко подвести итоги нашей реформы за пять лет. Мы на текущий момент имеем 54,3% сортировки отходов, имеем утилизацию 13,9%. 261 завод построен в России за этот период», - сказал заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин на сессии «Комплексная система обращения с отходами: ход реализации масштабной реформы и взаимодействие ее участников».

Он добавил, что необходимо развивать компостирование отходов и производство твердого топлива, а также переработку вторичных ресурсов, которые извлекаются из отходов. При этом половина необходимой инфраструктуры обращения с ТКО уже построена, еще 400 предприятий по обращению с отходами предстоит создать в ближайшем будущем.

За время реформы был усовершенствован механизм расширенной ответственности производителей (РОП), который предполагает ответственный подход к бизнесу и более строгий подход к объектам по утилизации.

«Правительство наделило РЭО полномочиями проверки утилизаторов - оценивать реальные мощности по утилизации, а также фактическое производство товаров из отходов или вторсырья. Таким образом, истории о фейковых актах утилизации уйдут в небытие, а исполнение ответственности в рамках нового механизма РОП станет максимально прозрачным. Без этого невозможно представить достижение национальных целей - к 2030 мы должны сортировать все 100% бытовых отходов, а перерабатывать половину», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Решение, включать или не включать утилизатора в реестр проверенных, принимается только после аудита документов и выезда на площадку. Если утилизатора нет в реестре - исполнение нормативов в рамках РОП зачтено не будет. Чтобы попасть в реестр , надо направить заявку на сайте системы учета отходов от использования товаров и упаковки (ЕФГИС УОИТ).

Россия Животные Арктика Роснефть
07 сентября 2024, 11:05
«Обгореть сейчас ничего не стоит». В Москве и Подмосковье в выходные будет жарко
РИА «Новости»
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На выходных жителей столичного региона ожидает комфортная погода. Подробно об этом 360.ru рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Погоду в Москве и Подмосковье 7–8 сентября определит антициклон. Атмосферное давление повысится.

«Малооблачная погода в субботу, в воскресенье переменная облачность, ночи станут теплее. В Москве минимальная температура в пределах где-то 8… 12 градусов, максимальная температура сегодня 23-25, завтра - 24-26. То есть завтрашняя погода будет подходить для столицы под категорию жаркая погода», - рассказала синоптик.

Умеренный ветер будет дуть с юго-востока. Индекс ультрафиолета составит пять-шесть единиц, что для сентября считается довольно высоким значением, предупредила Позднякова.

«Поэтому те, кто отправится на природу, особенно у водоемов, могут даже загореть, а некоторые могут даже обгореть. Поэтому нужно соблюдать режим нахождения на солнце. Несмотря на то, что температура воздуха не очень высокая, обгореть сейчас ничего не стоит», - подчеркнула специалист.

По ее словам, заморозки в столичном регионе обычно не начинаются до ноября.

«Бывает, что заморозки наблюдаются уже редко-редко-редко в первой декаде сентября в Москве, а в Подмосковье раз где-то в семь лет. Поэтому не будем, как говорится, накликивать на нас неприятности. Уже период более холодных ночей мы пережили, поэтому сейчас погода будет более комфортной», - отметила синоптик.

В Московской области ранее спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности. Он продлится до 8 сентября.

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