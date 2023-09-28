Мощная магнитная буря накрыла Землю

Читайте нас в:

При этом от появления головной боли и бессонницы не застрахован никто. Врачи рекомендуют не планировать важных дел на время, пока идут бури, а также избегать физических нагрузок и воздержаться от употребления алкоголя. Кроме того, в этот период следует больше спать.

В это время могут наблюдаться перебои в работе техники, а также спутниковой связи.

Метеочувствительные люди острее всего ощутят последствия вспышек на Солнце. В этот период следует особенно внимательно отнестись к своему самочувствию пожилым людям, и тем, у кого есть проблемы с сердцем.

При магнитных бурях порой начинается обострение уже имеющихся заболеваний, предупреждал врач-кардиолог Андрей Кондрахин. В разговоре с «360» он также рекомендовал в эти дни стараться избегать физических нагрузок , а также ограничить интоксикацию организма, в том числе от кофе, сигарет или алкоголя.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.