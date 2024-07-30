30 июля 2024, 02:12

Мощная и затяжная магнитная буря накрыла Землю

РИА «Новости»
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На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за июль, способная привести к мощным магнитным бурям на Земле. Об этом сообщили на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос».

«Июль закончится сильной магнитной бурей. Минувшей ночью, впервые за последние 12 дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года», - говорится на сайте.

На сайте опубликовали график магнитных бурь на три дня. Согласно ему, сильная магнитная буря класса G1 начнется в полночь. Она продлится до 31 июля включительно, причем в течение следующего дня будет усиливаться, достигнув к вечеру класса G3. После этого геомагнитная активность постепенно пойдет на спад.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как людям с сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями без лишнего стресса и вреда для организма пережить период магнитных бурь. Она рекомендовала больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций и гулять на улице.

Планета Земля Ученые Магнитные бури Солнце
29 июля 2024, 10:37
«Охладим летний пыл». Москвичам пообещали неустойчивую погоду с ливнями
РИА «Новости»
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До конца текущей рабочей недели в Москве сохранится неустойчивая погода, в первые несколько дней возможны дожди. Об этом 360.ru сообщила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«До конца текущей рабочей недели сохранится неустойчивая погода. Если в понедельник и вторник возможны сильные дожди с грозой, то с середины недели будет больше прояснений. Но на общем температурном фоне это не скажется. Мы находимся в тыловой части циклона, будет преобладать плотный северо-западный ветер», - сказала она.

Позднякова отметила, что температура до конца недели сохранится в пределах 22…23 градусов. Но к следующим выходным ситуация уже наладится.

«Погода будет менее облачная, поменьше дождя. Температура поднимется до 25 градусов тепла. Сейчас же мы немного охладим летний пыл. Кстати, во второй половине текущего понедельника может произойти ливневой дождь», - добавила синоптик.

Ранее москвичей предупредили о похолодании после «симпатичных» выходных.

Прогноз погоды Погода Москва
28 июля 2024, 15:41
Спорт со смыслом. В Филевском парке прошел экозабег «Роснефти»
Телеканал «360»
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Экозабег «Роснефти» состоялся в Филевском парке Москвы. В мероприятии поучаствовали 70 человек — от экологов до IT-специалистов. Все они являются сотрудниками столичных офисов «Роснефти». Каждый пришел сюда, чтобы помочь природе.

Плоггинг - молодой экологичный вид спорта, который сочетает в себе бег трусцой и параллельный сбор мусора. Его основатель - швед Эрик Альстрем. Однажды он вернулся в Стокгольм из отпуска и решил, что в столице слишком много мусора. Эколог стал брать на пробежки пакеты и собирать по пути всевозможные отходы.

В 2018 году этот вид спорта распространился по всему миру. Плоггинг популярен более чем в 50 странах, в том числе в России. Такой экозабег - одна из активностей корпоративной программы «Роснефти» - «Энергия жизни». Волонтеры и сотрудники компании в разных регионах России преодолевают дистанцию, очищая городские территории и популярные места отдыха от мусора. Сегодня забег прошел в Москве.

«Участвую в первый раз. Я часто бегаю в парке, сегодня решил совместить тренировку со сбором мусора, чтобы помочь природе», - отметил один из участников мероприятия.

Экозабег объединил десятки активных и неравнодушных сотрудников. Многие из них пришли вместе с семьями и детьми. Общая цель бегунов - собрать как можно больше мусора и сделать парк чище.

«Люди смотрели. Я думаю, они воодушевились как-то. Один человек такой даже: оп! - и свой мусор решил в мусорку выкинуть, а не на пол. Так что, думаю, мы замотивировали людей», - добавила еще одна участница.

По итогу мероприятия сотрудники компании собрали более 250 килограммов мусора в Филевском парке. Мероприятие приносит пользу не только природе, но и самим участникам: наклоны, приседания, настоящая кардиотренировка. За 30 минут плоггинга человек сжигает в среднем 288 калорий - к такому делу стоит присоединиться.

Роснефть Экология Мусор Парки Москва
25 июля 2024, 19:11
Москвичей предупредили о похолодании после «симпатичных» выходных
Global Look Press
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Температура в ближайшие субботу и воскресенье в Москве будет доходить до 28 градусов тепла, однако с 29 июля столбик термометра опустится до +20. Об этом «Интерфаксу» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура в ближайшие субботу и воскресенье в Москве будет доходить до 28 градусов тепла, однако с 29 июля столбик термометра опустится до 20. Об этом «Интерфаксу» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До конца этой недели погода комфортная, симпатичная, тут и солнца много и даже повышение температуры в последние два дня недели до 26», - подчеркнул он.

По его словам, уже с понедельника ситуация сильно изменится. Температура будет сохраняться на уровне 18… 22 градуса до середины недели. Вильфанд добавил, что в понедельник пройдет сильный дождь, а в последующие дни наступит облачная погода.

В августе жителей и гостей столицы ожидает температура 19… 24 градуса, подчеркнул он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что 25 июля на столицу обрушатся ливни с грозами. Также ожидается северо-восточный ветер и атмосферное давление ниже нормы.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
24 июля 2024, 10:41
На Камчатке произойдет мощное извержение вулкана Безымянный
Пресс-служба МЧС
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Пепловый шлейф с вулкана Безымянный на Камчатке может накрыть село Атласово. Такое предупреждение сделали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Вулкан Безымянный 24 июля выбросил пепел на высоту три километра», - сообщили спасатели.

Выброс произошел дважды, передали в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

При изменении направления ветра пепел может выпасть в селе Атласово Мильковского округа. Жителям напомнили, что в таком случае необходимо оставаться в помещениях с плотно закрытыми дверьми и окнами.

«В случае необходимости передвигаться по улицам - используй средства защиты», - предупредили в МЧС.

В ближайший месяц ожидается мощное извержение Безымянного с выбросом пепла на высоту до 15 километров. Возможен сход обломков пород в юго-восточном направлении протяженностью до 10 километров.

«Спутниковые данные KVERT показывают значительное увеличение размеров и температуры термальной аномалии над вулканом», - уточнили в министерстве.

Жителям и гостям края настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного.

Ранее вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 1,5 километра на Курилах. Шлейф распространился в югo-западном направлении на расстояние более пяти километров. Угроз для населения не было.

Спасатели Россия Вулканы Камчатка Походы

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