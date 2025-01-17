Морспасслужба рассмотрит утилизацию танкера «Волгонефть-239»

Он подчеркнул, что окончательное решение судьбы судна решит его владелец. Но пока специалисты видят только два выхода: буксировка, если позволит техническое состояние, или утилизация на месте.

«Поскольку у судна до сих пор есть владелец, решение о дальнейшей судьбе судна будет за ним», - отметил Чернов. Сроки решения этого вопроса пока неизвестны.

Руководитель Морспасслужбы рассказал о возникших сложностях в процессе осмотра и проверки танкера. Попасть на борт можно было только с моря, что было не всегда возможным из-за неблагоприятных погодных условий.

Впервые спасателям удалось сделать это 5 января, а потом 10 января. Тогда специалисты оценили объем работы для восстановления механизмов.

«Сейчас все работает как часы: дым из трубы идет, все греется, идет подготовка к выгрузке», - заключил он.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вокруг затонувшего танкера «Волгонефть-239» закончилось возведение технического сооружения. Строительство велось круглосуточно, но его осложняли сильный ветер и высокие волны. Теперь сооружение будут укреплять и поддерживать для начала работ по ликвидации утекшего мазута.