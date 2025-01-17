Морспасслужба рассмотрит утилизацию танкера «Волгонефть-239»
Танкер «Волгонефть-239», севший на мель, утилизируют на месте или отбуксуют в другой порт. О таких сценариях рассказал руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов. Его заявление привел оперативный штаб Краснодарского края.
Он подчеркнул, что окончательное решение судьбы судна решит его владелец. Но пока специалисты видят только два выхода: буксировка, если позволит техническое состояние, или утилизация на месте.
«Поскольку у судна до сих пор есть владелец, решение о дальнейшей судьбе судна будет за ним», - отметил Чернов. Сроки решения этого вопроса пока неизвестны.
Руководитель Морспасслужбы рассказал о возникших сложностях в процессе осмотра и проверки танкера. Попасть на борт можно было только с моря, что было не всегда возможным из-за неблагоприятных погодных условий.
Впервые спасателям удалось сделать это 5 января, а потом 10 января. Тогда специалисты оценили объем работы для восстановления механизмов.
«Сейчас все работает как часы: дым из трубы идет, все греется, идет подготовка к выгрузке», - заключил он.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вокруг затонувшего танкера «Волгонефть-239» закончилось возведение технического сооружения. Строительство велось круглосуточно, но его осложняли сильный ветер и высокие волны. Теперь сооружение будут укреплять и поддерживать для начала работ по ликвидации утекшего мазута.