«Морозы будут обязательно». Синоптик посоветовал россиянам не прятать шубу этой зимой

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Сезоны благодаря глобальному потеплению сдвинулись, предупредил он. В России повышение температуры воздуха происходило в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Игорь Шумаков сообщил, что август 2023 года стал самым теплым в стране за все время, а лето в целом включили в тройку самых жарких с 1891 года наравне с сезоном 2021 и 2016 годов.

«Морозы будут обязательно. И на наш с вами век надо еще, наверное, не одну шубу купить. <…> Хотя бы два-три дня в январе–феврале вы будете носить эту шубу, причем - не снимая», - сказал он.

Глобальное потепление привело не только к повышению температуры, но и увеличению числа катаклизмов. К ним Игорь Шумаков отнес ураганный ветер, засуху и сильные осадки. Если в 2020 году зарегистрировали около тысячи таких явлений, то в 2021 году - 1200.

Вторую волну бабьего лета спрогнозировали в Москве и Подмосковье. Синоптик и климатолог Александр Шувалов предположил, что оно случится 10–13 октября.

Несмотря на аномальное потепление и самый жаркий в истории наблюдений август зимой в России случатся морозы. Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков сделал «Известиям» прогноз на конец 2023 - начало 2024 годов.