Мокрый снег пройдет в Москве и Подмосковье

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Столичный регион, по его словам, останется в холодной тыловой части циклона. Небо закроют плотные облака, местами пройдут небольшие осадки, в том числе мокрый снег и дождь. В Москве днем воздух прогреется до 3… 5 градусов, в Подмосковье - до 1… 6 градусов. Подует северо-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 748 миллиметров ртутного столба, но останется в пределах нормы.

Заморозки Михаил Леус спрогнозировал в ночь и утром 11 октября. Днем в среду температура воздуха в Москве повысится до 6… 8 градусов, а поздно вечером пройдет небольшой дождь.

Резкое похолодание пришло в регион из-за циклона и морозного арктического воздуха , объяснил синоптик Александр Ильин. Он предупредил о потеплении во второй половине недели.

В Москве и Подмосковье 10 октября похолодает, местами пройдут дождь и мокрый снег. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объявил в своем Telegram-канале , что ночью произойдут заморозки.