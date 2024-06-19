Миллионы человек предупредили о приближении похожего на духовку теплового купола

По прогнозам синоптиков, тепловой купол, который находился над Мексикой, переместится на восток от Великих озер и принесет с собой температуры до +41 градуса.

«Продолжительность этой аномальной жары является заметной и, возможно, самой продолжительной за последние десятилетия в некоторых регионах. Средний Запад и северо-восток могут пережить самую продолжительную за последние десятилетия волну жары», - предупредила Национальная метеорологическая служба (NWS).

Аномальная жара в США грозит засухой и пожарами. Особенно тяжело придется городским жителям из-за недостатка растительности и теплоудерживающих материалов.

Эксперты посоветовали американцам во время аномальной жары реже выходить из дома и ограничить активные занятия на свежем воздухе. В Нью-Йорке откроются «центры охлаждения», жителям города будут раздавать наборы для охлаждения.

Ранее психиатр Виктор Рудов заявил, что сильная жара негативно влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье : у людей могут начаться панические атаки и даже галлюцинации.