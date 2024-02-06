06 февраля 2024, 00:51

Меры по утилизации электронных сигарет и вейпов предложили в России

Global Look Press
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Российская экологическая партия «Зеленые» направила письмо председателю Государственной думы Вячеславу Володину, в котором выразила озабоченность увеличением количества электронных сигарет и вейпов в России. Это ведет не только к ухудшению здоровья нации, но и к усилению негативного воздействия на окружающую среду при утилизации этих устройств, считают авторы обращения.

Опрос портала Superjob показал, что в 2023 году количество использующих вейпы россиян увеличилось по сравнению с 2019 годом в три раза. Сопредседатель партии Александра Кудзагова отметила, что практически все части электронной сигареты наносят вред окружающей среде. Она подчеркнула, что особый вред наносят литий-ионные аккумуляторы, которые входят в состав электронных сигарет.

Авторы письма предложили конкретные меры по уменьшению вредного влияния устройств для курения на природу. Они считают, что необходимо ввести утилизационный сбор при пересечении границы России и направить эти средства на организацию системы сбора и безопасной утилизации отходов.

Представители партии также инициируют проведение круглого стола в Госдуме для выработки комплексного решения, куда пригласят производителей и продавцов электронных устройств для курения, а также финансистов, таможенников и экологов.

Природа Курение Россия Экология
05 февраля 2024, 14:27
Москвичей пригласили создать съедобные картины для зверей и птиц
РИА «Новости»
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С 10 по 18 февраля в Москве будет проходить творческий фестиваль «Снежный холст». Его участники создадут съедобные картины для городских зверей и птиц. О мероприятии рассказали в столичном департаменте природопользования.

Фестиваль пройдет на девяти площадках. Участники будут соревноваться в номинациях «Зимний пейзаж», «Обитатели природного парка» и «Береги природу». Они создадут съедобные картины для птиц и животных из принесенных с собой материалов. Можно будет использовать ветки, семена, орехи (кроме миндаля), несоленые семечки, сушеные яблоки, зерна ячменя и пшеницы и другое.

Организаторы пригласили москвичей любого возраста, как индивидуальных участников, так и команды до пяти человек. Победителям конкурса вручат памятные сувениры и подарочные сертификаты. Их выберет квалифицированное жюри из опытных экологов.

Чтобы принять участие в фестивале, нужно подать заявку в одном из девяти экологических центров города. Положения конкурса можно прочесть на сайте.

Благодаря акции Минэкологии в Подмосковье развесили более 12 тысяч кормушек для птиц. Они помогут пернатым пережить холода.

Природа Картины Птицы Фестивали Москва
04 февраля 2024, 01:43
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении морозов
РИА «Новости»
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Морозная погода придет в Москву и Московскую область в ночь на пятницу, 9 февраля. Столбики термометров покажут до -20 градусов, сообщили на сайте центра погоды «Фобос».

«В ночь на среду и на четверг в центре столицы ожидается около −10 градусов, а на территории Новой Москвы и по области до −15 градусов», - указали в сообщении.

В ночь на пятницу в Москве показания термометров вплотную приблизятся к −15 градусам и до −20 градусов будут показывать в Подмосковье.

При этом в выходные синоптики не исключили оттепели. Морозы будут еще наблюдаться вплоть до 21 марта, когда по климатическим нормам зима в столице и Московской области завершится.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что февраль порадует москвичей теплой и снежной погодой. Согласно прогнозу, столицу вновь засыплет снегом.

Погода
03 февраля 2024, 03:46
Россиян призвали не спешить радоваться прогнозам о теплом феврале
РИА «Новости»
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Хотя средняя температура в феврале будет выше нормы, ждать устойчивого тепла не стоит. Погода обещает быть крайне изменчивой, с резкими потеплениями и похолоданиями. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости».

«Метеорологи прогнозируют, что февраль будет теплее нормы, это действительно так, но вспомните декабрь: среднемесячная температура соответствовала норме, но первая половина месяца - экстремально холодная, а вторая - экстремально теплая», - объяснил метеоролог.

Вильфанд также призвал не ждать скорого прихода весны и напомнил, что снежный покров обычно сходит только в первой декаде апреля.

Ранее стало известно, что в Москве объявили желтый уровень погодной опасности на выходные 3–4 февраля. Ожидается, что в эти дни в столице будет сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
01 февраля 2024, 03:58
Россиянам рассказали о погоде в феврале
Freepik
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам, что февраль будет более теплым по сравнению с нормой, причем почти на всей территории страны. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Интерфакс».

«Исключение - только самый восток страны - Чукотка, Камчатка, Приморский край и юг Хабаровского края. Там не холодная погода, там температура около нормы, но на отрицательном фоне», - уточнил синоптик.

Метеоролог добавил, что температура выше нормы прогнозируется в Архангельской области, Коми и западной части Якутии, в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири.

Если говорить о количестве осадков, то оно будет близким к норме. Дефицит прогнозируется только на севере Якутии, в Забайкалье, Чукотке и в Магаданской области.

Ранее Вильфанд рассказал, что аномальное тепло ожидает жителей Европейской части России до конца недели. Это связано с переносом теплых воздушных масс из умеренных регионов акватории и южной акватории Атлантики. При этом синоптик пояснил, что под теплой погодой он понимает природные аномалии, отклонения от нормы.

Гидрометцентр РФ Россия Погода

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