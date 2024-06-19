19 июня 2024, 12:01

Мегаливень с крупным градом и штормом обрушится на Москву

РИА «Новости»
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Рекордно большой объем осадков выпадет в Москве 20 июня. В Подмосковье пройдет смерч, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В четверг в Центральную Россию нагрянет чрезвычайно активный холодный атмосферный фронт с волнами, который будет сопровождаться очень сильными ливнями», - сказал он.

Тишковец заявил, что в столице за день выпадет 47% месячной нормы осадков - до 34-36 миллиметров. Из них только с 09:00 до 15:00 ожидается 33,6 миллиметра. Синоптик заявил, что это эквивалентно нескольким сотням миллионов кубометров воды, а значит, не избежать подтоплений.

Рекорд для 20 июня поставили в 2015 году, когда зафиксировали 31,7 миллиметра осадков. Тишковец допустил, что в четверг установят новый максимум. Из-за того, что шапки грозовых облаков уйдут в нижнюю стратосферу, одновременно с сильным ливнем выпадет град диаметром один-четыре миллиметра, усилится шквалистый ветер с порывами ветра до 17-22 метров в секунду, произойдет гроза.

Ухудшится погода и в Подмосковье. Синоптик заявил, что на юге, юго-востоке и востоке региона образуются смерчи. Обстановка стабилизируется лишь в ночь на 21 июня.

В Москве уже перевыполнили двойную месячную норму по осадкам. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к концу июня объем дождей в столице может побить рекорд.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
19 июня 2024, 01:12
Миллионы человек предупредили о приближении похожего на духовку теплового купола
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США столкнутся с аномальной жарой уже в конце июня. Тепловой купол, который метеорологи сравнили с духовкой, накроет 260 миллионов человек. Об этом предупредила Национальная метеорологическая служба ( NWS ) США.

По прогнозам синоптиков, тепловой купол, который находился над Мексикой, переместится на восток от Великих озер и принесет с собой температуры до 41 градуса.

«Продолжительность этой аномальной жары является заметной и, возможно, самой продолжительной за последние десятилетия в некоторых регионах. Средний Запад и северо-восток могут пережить самую продолжительную за последние десятилетия волну жары», - предупредила Национальная метеорологическая служба (NWS).

Аномальная жара в США грозит засухой и пожарами. Особенно тяжело придется городским жителям из-за недостатка растительности и теплоудерживающих материалов.

Эксперты посоветовали американцам во время аномальной жары реже выходить из дома и ограничить активные занятия на свежем воздухе. В Нью-Йорке откроются «центры охлаждения», жителям города будут раздавать наборы для охлаждения.

Ранее психиатр Виктор Рудов заявил, что сильная жара негативно влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье : у людей могут начаться панические атаки и даже галлюцинации.

США Жара
18 июня 2024, 03:10
Ливни, град и грозы. Москвичей предупредили о продолжении непогоды
Freepik
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Гроза, ливень, град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются до вечера 18 июня в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного МЧС.

«С 22:00 17 июня до 22:00 18 июня местами по Москве ожидается гроза с дождем в отдельных районах с ливнем и градом. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», - отметили в сообщении.

Водителям рекомендовали аккуратнее ездить на автомобиле, избегать резких маневров и не парковать транспортное средство рядом с деревьями. Москвичей призвали быть более острожными на улицах и не оставлять детей без присмотра.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Московской области о желтом уровне погодной опасности до 09:00 19 июня из-за грозы.

Погода Водители Погода в Москве Москва
14 июня 2024, 08:55
Почти 90% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за сутки
РИА «Новости»
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В Московской области за сутки выпало 87% месячной нормы осадков, в Москве — около 30%. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

В Московской области за сутки выпало 87% месячной нормы осадков, в Москве - около 30%. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Больше всего воды попало в осадкомеры на метеостанциях в Егорьевске (60 миллиметров), Долгопрудном (59 миллиметров), Михайловском (54 миллиметра), В столице на опорной метеорологической станции ВДНХ 13 июня зафиксировали 19 миллиметров осадков. Больше всего их было в Тушине - 26 миллиметров. Июньская норма для Москвы - 77 миллиметров.

«Подобной силы ливни в этот день фиксировались в городе всего лишь трижды за всю историю метеостанции ВДНХ. Минувший день занял третье место в рейтинге самых дождливых, разделив „бронзу“ с 1958 годом», - рассказал Тишковец.

В 2020 году 13 июня на этой метеостанции выпало 21,3 миллиметра осадков, в 1963-м - 20, в 1958-м - 19. Самый дождливый июнь зафиксировали в 1909 году - тогда за месяц осадков был 191 миллиметр. За 13 дней июня 2024 года выпало уже 122 миллиметра - 158% от нормы.

Метеоролог заверил, что трехдневный «марафон ливней» завершился - по крайней мере до конца недели их не ожидается.

Накануне после ливней в Москве вода залила этажи ТЦ «Зигзаг».

Погода Погода в Москве Москва
13 июня 2024, 08:34
До 45% июньской нормы осадков выпало в Подмосковье за сутки
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В некоторых округах Московской области за сутки выпало 45% июньской нормы осадков. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Подмосковье больше всего дождевой воды попало в осадкомеры Волоколамска (28 миллиметров), Можайска (35 миллиметров) и Солнечногорска (36 миллиметров) - 45% от всего положенного объема за июнь.

В Москве на метеостанции ВДНХ зафиксировали 11 миллиметров осадков, в Тушино и на Балчуге - 12 миллиметров, в Горках Ленинских - 20.

Всего в Центральной России, по данным Тишковца, выпало три четверти месячной нормы осадков. Их аномальное количество зафиксировали в Смоленской области (в Ельне - 41 миллиметр), Ярославской области (в Ростове - 31 миллиметр), Костроме (36 миллиметров), Ивановской и Калужской областях (в Кинешме - 23 миллиметра, в Мосальске - 26), Орловской и Тульской (в Верховье - 32 миллиметра, в Ефремове - 45 миллиметров) и в Брянской области (в Унече - 58 миллиметров).

По прогнозу синоптика, дожди продолжатся 13 июня.

«Эпицентр максимальных осадков сместится на стык Ярославской, Костромской и Вологодской областей, где местами за предстоящие полтора дня выльется до 50 миллиметров осадков - это 71% от месячной нормы», - добавил Евгений Тишковец.

Метеорологи заранее предупреждали жителей Подмосковье о мегаливне , ожидавшемся 12 июня.

Красногорск Солнечногорск Погода Волоколамск Можайск

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