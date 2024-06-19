Мегаливень с крупным градом и штормом обрушится на Москву

«В четверг в Центральную Россию нагрянет чрезвычайно активный холодный атмосферный фронт с волнами, который будет сопровождаться очень сильными ливнями», - сказал он.

Тишковец заявил, что в столице за день выпадет 47% месячной нормы осадков - до 34-36 миллиметров. Из них только с 09:00 до 15:00 ожидается 33,6 миллиметра. Синоптик заявил, что это эквивалентно нескольким сотням миллионов кубометров воды, а значит, не избежать подтоплений.

Рекорд для 20 июня поставили в 2015 году, когда зафиксировали 31,7 миллиметра осадков. Тишковец допустил, что в четверг установят новый максимум. Из-за того, что шапки грозовых облаков уйдут в нижнюю стратосферу, одновременно с сильным ливнем выпадет град диаметром один-четыре миллиметра, усилится шквалистый ветер с порывами ветра до 17-22 метров в секунду, произойдет гроза.

Ухудшится погода и в Подмосковье. Синоптик заявил, что на юге, юго-востоке и востоке региона образуются смерчи. Обстановка стабилизируется лишь в ночь на 21 июня.

В Москве уже перевыполнили двойную месячную норму по осадкам. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к концу июня объем дождей в столице может побить рекорд.