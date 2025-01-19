19 января 2025, 19:48

Мазут начали откачивать из танкера «Волгонефть-239»

РИА «Новости»
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Морская спасательная служба начала работы по откачке мазута из танкера «Волгонефть-239», стоящего на мели у мыса Панагия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта России.

Специалисты в течение нескольких недель готовились к операции. Сначала мазут в кормовой части прогрели до +45 градусов, чтобы он стал пластичным. Для этого наладили работу судовых систем.

В Минтрансе отметили, что в четырех танках судна находится почти 1500 тонн мазута, его перекачивают в герметичные битумовозы. В операции участвуют восемь машин, которые подъезжают к кормовой части по возведенной искусственной насыпи. Она также служит защитным барьером для возможной утечки нефтепродуктов.

На заполнение одного битумовоза уходит от одного до трех часов. Все работы будут выполнять только при хороших погодных условиях. Откачку мазута планируется закончить до конца января.

По последним данным, на побережье Черного моря собрали почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.

Минтранс РФ Россия Крушение танкеров в Керченском проливе
19 января 2025, 12:47
Более 168 000 тонн загрязненного песка вывезли с пляжей Керченского пролива
РИА «Новости»
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За минувшую неделю в Керченском заливе собрали 7557 тонн загрязненного песка и грунта и вывезли 7337. С начала работ объем вывезенного грунта превысил 168 000 тонн, сообщила пресс-служба МЧС России.

Акваторию залива обследовали на площади свыше 2900 квадратных километров, около 43 тысяч квадратных метров обработали сорбентом. Спасатели собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости.

В акватории вдоль побережья, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрали больше 16 тонн мазута. Еще 14,5 тонны отходов - у кормы танкера «Волгонефть-239».

«Для нефтепродуктов, собранных в районе танкера, на терминале навалочных грузов сформированы железнодорожные составы для отправки на утилизацию. Мероприятия планируется завершить до конца января», - рассказали в МЧС.

Ранее «Волгонефть-239» отгородили от моря дорогой. Техническое сооружение позволит пресечь распространение нефтепродуктов в открытых водах.

Спасатели Крушение танкеров в Керченском проливе
18 января 2025, 03:56
«Дефицит песка». Пляжи Анапы не восстановят до лета?
РИА «Новости»
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«Золотые» пляжи Анапы не получится восстановить к началу курортного сезона, так как дефицит песка здесь наблюдался и до розлива мазута, а восполнить подходящий для них кварцевый песок будет очень сложно. Об этом РИА «Новости» рассказал старший научный сотрудник лаборатории экологии Института океанологии имени Ширшова РАН Вячеслав Крыленко.

По его словам, сейчас самая большая проблема именно с кварцевым песком, который из-за загрязнения мазутом приходится забирать с пляжей. Он самой нужно размерности, а его сейчас теряют.

«Эта проблема - дефицит песка - существовала даже до разлива, в результате этого берег отступал, особенно в районе Витязево, Джемете, и до сих пор не придумали, как ее решать. Найти песок нужного качества и размера - это очень сложно и дорого», - сказал Крыленко.

Эксперт подчеркнул, что песок с морского дня не подойдет для восстановления анапских пляжей. Кроме того, не поможет даже обжиг загрязненного грунта, так как в ходе утилизации мазута структура кварца, в частности, ракушек, просто нарушится.

При этом Крыленко отметил, что птицы и растительность наоборот относительно быстро восстановятся. Проблема только с пляжами, так как «песок накапливался тысячи лет», поэтому решить ее можно только срочными и нестандартными мерами.

Ранее студентка-волонтер из Дмитрова рассказала, как убирала мазут на побережье Черного моря в Анапе.

Черное море Инцидент в Керченском проливе Нефть Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
17 января 2025, 16:03
Морспасслужба рассмотрит утилизацию танкера «Волгонефть-239»
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Танкер «Волгонефть-239», севший на мель, утилизируют на месте или отбуксуют в другой порт. О таких сценариях рассказал руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов. Его заявление привел оперативный штаб Краснодарского края.

Он подчеркнул, что окончательное решение судьбы судна решит его владелец. Но пока специалисты видят только два выхода: буксировка, если позволит техническое состояние, или утилизация на месте.

«Поскольку у судна до сих пор есть владелец, решение о дальнейшей судьбе судна будет за ним», - отметил Чернов. Сроки решения этого вопроса пока неизвестны.

Руководитель Морспасслужбы рассказал о возникших сложностях в процессе осмотра и проверки танкера. Попасть на борт можно было только с моря, что было не всегда возможным из-за неблагоприятных погодных условий.

Впервые спасателям удалось сделать это 5 января, а потом 10 января. Тогда специалисты оценили объем работы для восстановления механизмов.

«Сейчас все работает как часы: дым из трубы идет, все греется, идет подготовка к выгрузке», - заключил он.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вокруг затонувшего танкера «Волгонефть-239» закончилось возведение технического сооружения. Строительство велось круглосуточно, но его осложняли сильный ветер и высокие волны. Теперь сооружение будут укреплять и поддерживать для начала работ по ликвидации утекшего мазута.

Черное море Крым Крушение танкеров в Керченском проливе
17 января 2025, 12:43
Затонувший танкер «Волгонефть-239» оградили от моря дорогой
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Закончилось возведение технического сооружения вокруг танкера «Волгонефть-239» в Темрюкском районе у мыса Панагия. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Строительство велось круглосуточно, но его осложняли сильный ветер и высокие волны. Теперь сооружение будут укреплять и поддерживать для начала работ по ликвидации утекшего мазута.

«Дорога вокруг судна обеспечит доступ к нему, станет надежной преградой на пути возможного распространения нефтепродуктов в море и позволит начать откачку мазута», - рассказал Кондратьев.

Ранее спасатели нашли плотные куски мазута на дне Черного моря вдоль пляжей Анапы. Фрагменты зацепились на столбы и балки у оснований пирсов. Водолазы в ближайшее время приступят к очистке дна.

На месте крушения танкера «Волгонефть-239» возникла еще одна угроза. Может рухнуть скальная порода в этом районе.

Черное море Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе

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