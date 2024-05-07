Майский снегопад начался в Москве

Днем во вторник, 7 мая, синоптики обещают от +4 до +6 градусов. Ожидаются дождь и мокрый снег.

В российской столице прогнозируется похолодание на праздники, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В ближайшие дни температура опустится на 10 градусов ниже нормы. Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 20 метров в секунду. На 9 Мая может пойти снег.

Вильфанд пояснил, что Москва 8 и 9 мая будет находиться между двумя барическими образованиями. К востоку от нее будут хорошо выраженный циклон, а к западу уже антициклон.

«И при такой ситуации как будто создается аэродинамическая труба, по которой воздух перекачивается с большой скоростью из очень холодных северных регионов», - рассказал он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о возобновлении подачи тепла в жилые дома и соцобъекты из-за заморозков.