21 апреля 2024, 21:22

Майские праздники принесут в Москву и Подмосковье теплую погоду

Freepik
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В начале мая температура воздуха в Москве и области поднимется до 20 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно прогнозу метеорологов, в выходные на следующей неделе количество ненастных дней уменьшиться.

«Дожди пойдут постепенно на убыль. В воскресенье окончательно распогодится, а выглянувшее солнце разогреет воздух до комфортных климатических показателей мая - до +15...+20», - сказал синоптик.

Ранее из-за ураганного ветра на Абрамцевской улице в Москве на женщину свалилось дерево. Повреждения также получили два авто. В красногорском парке «Ивановские пруды» дерево упало на двухлетнюю девочку на детской площадке. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
19 апреля 2024, 09:45
Вода ушла из 200 домов в Курганской области
Пресс-служба МЧС
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Спасатели в Курганской области продолжили укреплять дамбу на реке Тобол и круглосуточно следить за паводковой обстановкой. За ночь вода ушла из почти 200 жилых домов, затопленными остались более 1900 зданий, сообщило региональное управление МЧС.

«На территории региона остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных, пять низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог», - заявила пресс-служба.

Уровень реки Тобол достиг 1008 сантиметров. За сутки от воды освободились 191 жилой дом и 225 приусадебных участков в Куртамышском, Звериноголовском и Притобольном районах.

Вдоль дамбы организовали круглосуточное дежурство , мониторинг обстановки вели с использованием беспилотников. При помощи световых мачт специалисты контролировали состояние грунта, и в случае необходимости укрепляли берег мешками с грунтом и водоналивными дамбами.

Вода в реке Тобол на территории Кургана и Кетовского округа продолжит подниматься, предупредило МЧС. Специалисты заявили о возможных подтоплениях дачных участков.

RT сообщил, что эвакуировали более 15 тысяч человек.

Курган Паводки Курганская область МЧС РФ Экология Реки
18 апреля 2024, 13:10
«Не апокалипсис». Прогноз разрушительного шторма в Подмосковье опровергли
РИА «Новости»
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Циклон принесет в регионы Центральной России сильный дождь и ветер, однако непогода прекратится через сутки. Синоптик Александр Шувалов не подтвердил «360» прогноз о разрушительном девятибалльном шторме в Москве и Подмосковье.

Непогода придет не только в Москву и Подмосковье, но и Тульскую, Рязанскую, Владимирскую области. Александр Шувалов предупредил, что скорость ветра в этих регионах порывами достигнет 13-18 метров в секунду. Сильный ветер с метелью возможны в тыловой части циклона, а именно на северо-западе России - в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге. Синоптик назвал это ренессансом зимы.

«В дальнейшем опять-таки никакого апокалипсиса я не вижу. Да, снизится температура. В субботу дожди ослабнут, но ничего сверхъестественного не будет. Может где-то на севере и востоке Московской области пара снежинок упасть, вот и все», - сказал он.

Александр Шувалов предупредил, что это нельзя назвать погодной аномалией. Он объяснил, что ветер и осадки усилятся из-за особенностей подъема циклона с юга на север, от Черного моря к Балтийскому. По словам синоптика, непогода продлится около суток.

«Не ожидаются две трети нормы осадков. В ночь с четверга на пятницу выпадет от силы до 10-12 миллиметров, а это треть месячной нормы. Но не апокалипсис, учитывая, что наша месячная норма около 40 миллиметров. Это максимум ведро воды на квадратный метр, ничего особенного не будет», - сказал он.

К утру 19 апреля, по прогнозу синоптика , осадки начнут слабеть. Однако когда они прекратятся, поднимется ветер. Александр Шувалов сказал, что его скорость - по нижней границе штормовых значений.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
18 апреля 2024, 10:24
Почти 900 домов освободились от воды в Оренбуржье
Global Look Press
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В Оренбургской области за сутки вода ушла из 876 домов, но еще свыше 1,2 тысячи пострадали от паводка. Об этом сообщило правительство региона.

«За сутки освободились от воды 876 жилых домов и 1634 приусадебных участка в 12 населенных пунктах и одном СНТ в девяти муниципальных образованиях», - объявила пресс-служба.

Однако еще 1208 домов и 1214 участков, по данным кабмина, оказались подтопленными в 19 населенных пунктах и одном садовом товариществе. В целом к утру 18 апреля от паводка пострадали 15 444 жилых дома, в том числе 60 многоквартирных, и 22 537 садовых участков. Эвакуировали 16 547 человек, из них почти треть - дети.

Пик паводка в Оренбургской области , по информации МЧС, пройден. Уровень воды в реках Оренбурга и Орска остался выше опасной отметки , но начал снижаться. В селе Татарская Каргала река Сакмара превысила 870 сантиметров.

Паводки Экология Реки Наводнение в Оренбургской области
18 апреля 2024, 09:50
Российский экологический оператор подвел итоги 5 лет мусорной реформы
Медиасток.рф
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Мусорной реформе в России — пять лет. Российский экологический оператор отчитался о промежуточных итогах работы.

«Несмотря на санкционное давление и объективное сокращение объемов господдержки, удалось создать 250 объектов по переработке и утилизации отходов. Это позволило увеличить долю отходов, направляемых на обработку, с семи до 53%», - рассказала заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

Еще пять лет назад 96% из 61 миллиона тон мусора захоранивали на полигонах. Отходы буквально закапывали в землю. С 2019 года в России удалось с нуля отстроить новую отрасль, определив вектор будущего развития.

Работа с ТКО - это не только сортировка и вывоз. Это около 60 новых законов, которые касаются каждого производителя в стране, а также создание прозрачной и понятной системы, в которую включены жители.

«Мы получили инструментарий для отслеживания всего пути отходов от их образования до утилизации. Услуги региональных операторов оплачиваются жителями. Это значит, что их работа должна быть прозрачной и эффективной», - говорит министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Чтобы избавиться от свалок, которые создавались еще в 70-е годы прошлого века, в отрасль вложили больше 230 миллиардов рублей. Цель - создать экономику замкнутого цикла, в которой доля мусора, уходящего в захоронения, будет стремиться к нулю.

«Мы по всем показателям превышаем те целевые, которые были указаны в федеральном проекте. В некоторых случаях - существенно. На мой взгляд, отрасль развивается планомерно», - отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Помимо заводов и прочей инфраструктуры важность работы с мусором пытаются донести до населения. Экологическое образование - одна из целей РЭО. Ставка делается на молодежь.

К 2030 году в России должно быть уже 400 объектов по работе с отходами, которые смогут сортировать 100% мусора. Судя по тому, как пройдена первая часть пути - финал видится именно таким, какой и запланирован.

РЭО Переработка Экология Мусор

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