Майские праздники принесут в Москву и Подмосковье теплую погоду

Циклон принесет в регионы Центральной России сильный дождь и ветер, однако непогода прекратится через сутки. Синоптик Александр Шувалов не подтвердил «360» прогноз о разрушительном девятибалльном шторме в Москве и Подмосковье.

Непогода придет не только в Москву и Подмосковье, но и Тульскую, Рязанскую, Владимирскую области. Александр Шувалов предупредил, что скорость ветра в этих регионах порывами достигнет 13-18 метров в секунду. Сильный ветер с метелью возможны в тыловой части циклона, а именно на северо-западе России - в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге. Синоптик назвал это ренессансом зимы.

«В дальнейшем опять-таки никакого апокалипсиса я не вижу. Да, снизится температура. В субботу дожди ослабнут, но ничего сверхъестественного не будет. Может где-то на севере и востоке Московской области пара снежинок упасть, вот и все», - сказал он.

Александр Шувалов предупредил, что это нельзя назвать погодной аномалией. Он объяснил, что ветер и осадки усилятся из-за особенностей подъема циклона с юга на север, от Черного моря к Балтийскому. По словам синоптика, непогода продлится около суток.

«Не ожидаются две трети нормы осадков. В ночь с четверга на пятницу выпадет от силы до 10-12 миллиметров, а это треть месячной нормы. Но не апокалипсис, учитывая, что наша месячная норма около 40 миллиметров. Это максимум ведро воды на квадратный метр, ничего особенного не будет», - сказал он.

К утру 19 апреля, по прогнозу синоптика , осадки начнут слабеть. Однако когда они прекратятся, поднимется ветер. Александр Шувалов сказал, что его скорость - по нижней границе штормовых значений.