11 ноября 2023, 22:30

Магнитная буря обрушится на Землю в ночь на 12 ноября

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Магнитная буря прогнозируется на Земле в ночь на воскресенье, 12 ноября. Об этом предупредили специалисты центра «Фобос» на сайте «Метеовести».

«Возмущения магнитосферы Земли достигнут уровня слабых магнитных бурь класса G1. По предварительным прогнозам, во второй половине воскресенья интенсивность возмущений уменьшится, и геомагнитное поле перейдет в неустойчивое состояние», - указали в прогнозе.

По словам экспертов, такой магнитный шторм наблюдался в начале недели. Теперь на поверхности Солнца снова зафиксировали огромные разрывы, поэтому ожидается новый выброс плазмы.

Магнитная буря на Земле проявляется в виде полярного сияния. Метеозависимых людей предупредили о возможном ухудшении самочувствия. Также буря может вызывать выбросы адреналина, что нередко вызывает бессонницу.

Специалисты рекомендовали по возможности избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

В ночь на 5 ноября сильная магнитная буря накрыла Землю , жители южных регионов России наблюдали в небе характерное сияние.

Планета Земля Магнитные бури
11 ноября 2023, 12:53
Жителей Забайкалья предупредили об аномально мощной магнитной буре в субботу
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Сильная магнитная буря мощностью шесть баллов накроет в субботу, 11 ноября, Забайкальский край. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Российской академии наук.

В 15:00 по читинскому времени мощность бури составит порядка пяти баллов, она продержится примерно до 21:00. К ночи сила магнитных возмущений увеличится еще на балл.

После полуночи произойдет ослабление, когда магнитный шторм выйдет на комфортную отметку в два балла.

Доктор физико-математических наук Сергей Богачев объяснял, что ученые в силах предсказать только три магнитных бури из четырех. По его словам, в некоторых случаях солнечная плазма внезапно ускоряется, а приборы не в состоянии оперативно выявить такие колебания.

В ночь на 5 ноября сильная магнитная буря обрушилась на Землю , жители южных регионов России могли увидеть в небе характерное сияние.

Планета Земля Солнце
10 ноября 2023, 14:22
Проблему бесхозного хранения радиоактивных отходов на Украине назвали ужасающей
Unsplash
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Правительство Украины перестало выделять деньги на обеспечение безопасного хранения радиоактивных отходов. Около 12 миллиона тонн вредных веществ могут попасть в Днепр и вызвать катастрофические последствия, заявил МИД России.

«Ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Министерство подтвердило, что на Приднепровском химическом заводе и за его пределами скопились 42 миллиона тонн образовавшихся от переработки урановых руд отходов. Киевский режим, по словам пресс-службы, перестал финансировать обеспечение экологической безопасности хранилищ этих веществ и цеха для получения из них закиси-окиси урана.

Возникла серьезная угроза для экологии, обратили внимание в МИД. Около 14 тонн радиоактивной пыли уже разносились по окрестностям каждый год. Теперь появился риск подмыва дамбы одного из хранилищ, а впоследствии - попадания около 12 миллионов тонн радиоактивных отходов в Днепр и грунтовые воды. Министерство предупредило, что экологическая катастрофа распространится за пределы Украины.

Войска Украины в 2022 году пытались заминировать хранилище радиоактивных отходов в Константиновке и обстрелять бетонные резервуары на Запорожской АЭС. Им удалось лишь оборвать линии электропередач и спровоцировать пожар.

Ядерное оружие МИД РФ Украина Экология
02 ноября 2023, 15:41
Россиян предупредили о переменчивой погоде зимой
Pxhere
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Погода этой зимой в стране будет переменчивой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщили «Известия».

Не только в Москве, но и в европейской и азиатской частях страны столбики термометра будут колебаться в значениях около и выше нормы. Россиян ждут как морозы, так и оттепель.

«Экстремальные значения будут наблюдаться от оттепели в Москве до заметных морозов –15… –20 градусов. <…> Более детально этот анализ можно будет сделать в начале следующего месяца», - подчеркнул он.

Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова рассказала о погоде в пятницу, 3 ноября. В столице пройдут интенсивные дожди. В вечернее время температура начнет понижаться. Из-за этого может образоваться гололедица. Днем 3 ноября в Москве ожидается -1 градус.

По словам синоптика Михаила Леуса , 2 ноября в столице снова побит рекорд. Температура воздуха превысила климатическую норму.

Погода
01 ноября 2023, 07:33
Аномально теплый ноябрь спрогнозировали в 5 федеральных округах России
Unsplash
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В ноябре в большинстве регионов России установится теплая погода, в пяти федеральных округах выше нормы. Дефицит осадков произойдет только в Якутии и на Чукотке, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень большая территория, где температура будет существенно выше нормы, - это большая часть Центрального федерального округа, весь Приволжский федеральный округ, Южный, Северо-Кавказский федеральные округа, южная половина Уральского федерального округа, север Якутии и северо-запад Чукотки», - сказал он.

В остальных регионах столбик термометра покажет обычные для ноября значения. Роман Вильфанд заявил, что в среднем по России установится относительно теплая погода.

Количество осадков превысит многолетние значения в 21 регионе России. Синоптик сообщил, что дожди и снегопады накроют Смоленскую, Брянскую, Амурскую, Курскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую, Воронежскую, Иркутскую, Магаданскую области, запад Новгородской и Тверской областей, юг Красноярского и Камчатского краев, юго-запад Якутии, Хакасию, Хабаровский край, Тыву, Сахалин, Приморье и Бурятию. Дефицит осадков спрогнозировали только на побережье Якутии и Чукотки.

В Москву 1 ноября придет потепление.

Роман Вильфанд заявил, что дождь смоет остатки выпавшего снега.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода

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