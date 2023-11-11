Магнитная буря обрушится на Землю в ночь на 12 ноября
Магнитная буря прогнозируется на Земле в ночь на воскресенье, 12 ноября. Об этом предупредили специалисты центра «Фобос» на сайте «Метеовести».
«Возмущения магнитосферы Земли достигнут уровня слабых магнитных бурь класса G1. По предварительным прогнозам, во второй половине воскресенья интенсивность возмущений уменьшится, и геомагнитное поле перейдет в неустойчивое состояние», - указали в прогнозе.
По словам экспертов, такой магнитный шторм наблюдался в начале недели. Теперь на поверхности Солнца снова зафиксировали огромные разрывы, поэтому ожидается новый выброс плазмы.
Магнитная буря на Земле проявляется в виде полярного сияния. Метеозависимых людей предупредили о возможном ухудшении самочувствия. Также буря может вызывать выбросы адреналина, что нередко вызывает бессонницу.
Специалисты рекомендовали по возможности избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
В ночь на 5 ноября сильная магнитная буря накрыла Землю , жители южных регионов России наблюдали в небе характерное сияние.