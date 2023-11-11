Магнитная буря обрушится на Землю в ночь на 12 ноября

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«Возмущения магнитосферы Земли достигнут уровня слабых магнитных бурь класса G1. По предварительным прогнозам, во второй половине воскресенья интенсивность возмущений уменьшится, и геомагнитное поле перейдет в неустойчивое состояние», - указали в прогнозе.

По словам экспертов, такой магнитный шторм наблюдался в начале недели. Теперь на поверхности Солнца снова зафиксировали огромные разрывы, поэтому ожидается новый выброс плазмы.

Магнитная буря на Земле проявляется в виде полярного сияния. Метеозависимых людей предупредили о возможном ухудшении самочувствия. Также буря может вызывать выбросы адреналина, что нередко вызывает бессонницу.

Специалисты рекомендовали по возможности избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

В ночь на 5 ноября сильная магнитная буря накрыла Землю , жители южных регионов России наблюдали в небе характерное сияние.