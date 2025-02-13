Магнитная буря обрушится на Землю 14 февраля

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Начало геошторма спровоцируют интенсивные потоки солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. Буря начнется в полночь 14 февраля и будет слабой, дотянув только до уровня G1 по пятибалльной шкале. Ближе к 06:00 магнитосфера успокоится.

По расчетам специалистов, вероятность магнитных бурь 14 февраля составит около 75%, а в субботу влияние солнечного ветра начнет быстро уменьшаться и вероятность возмущений снизится до 30%.

До этого врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» , что людям, имеющим хронические заболевания, в такие дни следует отказаться от чрезмерной физической активности и снизить употребление алкоголя, кофе и никотина.

В конце января астрономы заметили на Солнце большую корональную дыру. Появление участка с разомкнутым магнитным полем грозит повышением скорости солнечного ветра.