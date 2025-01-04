Магнитная буря началась на Земле

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Занимающиеся расчисткой пляжей в Анапе и Темрюкском районе собрали более 86 тысяч тонн замазученного грунта за все время работы. Такие данные привел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в пятницу, 3 января, для уборки побережья вышли более пяти тысяч человек, включая команды муниципалитетов, волонтеров и сотрудников МЧС.

«В общей сложности собрали уже 86 тысяч тонн замазученного грунта, за последние сутки - восемь тысяч тонн», - написал Кондратьев.

Губернатор добавил, что замазученные песок и грунт отправили на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский. Там груз останется до перевозки на специализированные предприятия для утилизации.

Кондратьев поблагодарил всех, кто во время новогодних праздников занялся расчисткой пляжей.

В минувший вторник, 2 января, оперативный штаб Краснодарского края объявил о временной приостановке вывоза загрязненного песка и грунта с пляжей Анапы из-за максимальной загрузки предприятий по утилизации и переполненности их складских площадок.

Также оперативный штаб региона собрал группу специалистов для определения наиболее эффективных способов утилизации и сбора мазута , а также расчистки почвы на побережье.