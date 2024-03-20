20 марта 2024, 22:53

Лунное гало наблюдали жители центральных регионов России 20 марта

Unsplash
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В Москве, Подмосковье и ряде регионов центральной России вечером 20 марта жители наблюдали лунное гало. Очевидцы выкладывали фотографии небесного чуда в социальные сети и делились ими в мессенджерах.

Подобное природное явление наблюдали жители Подмосковья 21 февраля. Синоптики назвали его предвестником плохой погоды.

Лунное гало - это оптическая иллюзия, при которой вокруг спутника Земли образуется яркое светящееся кольцо. Свет преломляется, попадая на кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего гало возникает при повышенной влажности и в морозную погоду.

В ночь на четверг лунное гало заметили в Серпухове и Москве, также фотографией оптической иллюзии поделились жители Брянской и Калужской областей.

«Это не эффект от камеры. На небе вокруг луны действительно круг. Лунное гало», - поделился житель Жукова.

Природа Серпухов Луна Погода Москва
22 марта 2024, 11:00
Москвичам пообещали похолодание и дождь с мокрым снегом на следующей неделе
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На следующей неделе, которая начнется с 25 марта, в Москве ожидаются дожди с примесью мокрого снега. Температура воздуха не будет подниматься выше +5 градусов. Об этом «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Температура воздуха немного подкачает - вернется к нулевым значениям ночью и днем будет не выше 4... 5 градусов. В основном будет пасмурно, за исключением, может быть, понедельника. Осадки - дождь с мокрым снегом», - сообщил синоптик.

По его словам, дожди начнутся уже в выходные 23 и 24 марта, 25-го будет солнечно, а с 26 марта «опять зарядит дождь». Он не будет идти целыми днями, но и кратковременным его тоже нельзя назвать - осадки будут «накатывать волнами», уточнил Шувалов.

«Пока не видно, когда дожди уйдут: циклоны следуют один за другим на европейской территории. Видимо, до конца марта у нас погода с дождями, причем дожди могут быть с примесью мокрого снега, и будет не так чтобы очень тепло. Давайте наслаждаться сегодняшним днем - в дальнейшем погода немного „скукожится“», - резюмировал собеседник.

Ранее Александр Шувалов прогнозировал, что к концу текущей недели потеплеет до 8 градусов.

Погода Погода в Москве
21 марта 2024, 14:44
Температурный максимум 2024 года зафиксировали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве 21 марта впервые с начала 2024-го потеплело до +8,2 градуса. Температурный максимум года зафиксировали в 13:00, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

В Москве 21 марта впервые с начала 2024-го потеплело до 8,2 градуса. Температурный максимум года зафиксировали в 13:00, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Прогрев продолжается, и точное значение нового максимума мы узнаем после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров», - добавил метеоролог.

Он пояснил, что в условиях антициклона и отсутствия осадков главную роль в повышении температуры играет солнце, которое с каждым днем поднимается над горизонтом все выше. Световой день увеличивается, и дневной прогрев воздуха активизируется.

На портале «Метеовести» отметили, что до этого самым теплым днем с начала года было 20 марта - столбик термометра поднялся до 8,1 градуса. До этого лидировало 16 марта, когда потеплело до 8 градусов.

Ранее врач-терапевт Оксана Серебрякова посоветовала россиянам не спешить снимать шапку с началом потепления. Она пояснила, что, поторопившись, можно спровоцировать гипотермию, головные боли и мигрени. Особенно важно носить головной убор в ветреную погоду.

Погода Погода в Москве Москва
11 марта 2024, 00:41
Синоптики рассказали о магнитных бурях в марте
Unsplash
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Магнитные бури являются важной частью солнечно-земной физики. О «космической погоде» в первый весенний месяц рассказали синоптики на портале «Яндекс.Погода».

Наиболее сильные магнитные бури прошли в первой половине месяца. Метеозависимые люди почувствовали недомогание 3, 4, 9 и 10 марта.

Во второй половине месяца ожидаются средние магнитные возмущения в три-четыре балла. Средняя геомагнитная активность ожидается 15–16 марта, а также 21–22 марта. Последний пик магнитных бурь придется на 31 марта.

Землю 3 марта накрыла магнитная буря желтого уровня, четыре балла. Показатель К-индекса говорит об умеренном возмущении геомагнитного поля.

Яндекс Погода Магнитные бури
09 марта 2024, 10:21
Январская погода вернется в Москву
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Москву и Подмосковье ожидает похолодание. Температура воздуха после Международного женского дня опустилась до -5…-10 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Первая неделя марта была теплая, температура была на 4-6 градусов выше нормы, потом приблизилась к норме. Начинания с 9 марта она будет заметно ниже нормы, примерно на четыре-пять градусов. Это говорит о том, что погода январская», - заявил он.

В ночь на 9 марта столбики термометров в столице опустились до -5…-10 градусов. Днем температура составит -1…-3 градуса, будет облачно, без осадков. В ночь на 10 марта станет еще холоднее - до -11…-16 градусов. Днем воздух прогреется до -1…-3 градусов, может пойти снег.

Вильфанд уточнил, что сильного повышения температуры не будет.

Однако весна уже наступила, значит скоро у некоторых людей обострятся хронические заболевания , предупредила терапевт Людмила Лапа. Также в этот сезон люди чаще простывают и заболевают вирусными инфекциями. Врач посоветовала одеваться по погоде, правильно питаться и больше двигаться.

Москву и Подмосковье ожидает похолодание. Температура воздуха после Международного женского дня опустилась до -5…-10 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва

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