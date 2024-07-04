Ливни со смерчами обрушатся на северо-запад России в пятницу

В Санкт-Петербурге дождь, по словам специалиста, начнется ночью, местами - ливни, грозы и град. Колесов сообщил, что ветер усилится до 15-17 метров в секунду. Южный циклон выйдет ко Псковской, Новгородской, Ленинградской областям и Карелии. Именно в этих регионах синоптик спрогнозировал резкое ухудшение погоды.

«Кроме гроз ожидаются сильные ливни, сильный град и шквалистое усиление ветра до 22-27 метров в секунду, расчеты нам показывают и вероятность 30 метров в секунду и более. Мало того, остается вероятность образования смерчей, даже в ночные часы», - заявил он.

За минувшие сутки Россия побила 38 температурных рекордов. Небывалая жара пришла в Луганск, Йошкар-Олу, Тамбов, Орел, Рязань, Тулу и другие города.