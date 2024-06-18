18 июня 2024, 03:10

Ливни, град и грозы. Москвичей предупредили о продолжении непогоды

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Гроза, ливень, град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются до вечера 18 июня в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного МЧС.

«С 22:00 17 июня до 22:00 18 июня местами по Москве ожидается гроза с дождем в отдельных районах с ливнем и градом. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», - отметили в сообщении.

Водителям рекомендовали аккуратнее ездить на автомобиле, избегать резких маневров и не парковать транспортное средство рядом с деревьями. Москвичей призвали быть более острожными на улицах и не оставлять детей без присмотра.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Московской области о желтом уровне погодной опасности до 09:00 19 июня из-за грозы.

Погода Водители Погода в Москве Москва
14 июня 2024, 08:55
Почти 90% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за сутки
РИА «Новости»
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В Московской области за сутки выпало 87% месячной нормы осадков, в Москве — около 30%. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

В Московской области за сутки выпало 87% месячной нормы осадков, в Москве - около 30%. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Больше всего воды попало в осадкомеры на метеостанциях в Егорьевске (60 миллиметров), Долгопрудном (59 миллиметров), Михайловском (54 миллиметра), В столице на опорной метеорологической станции ВДНХ 13 июня зафиксировали 19 миллиметров осадков. Больше всего их было в Тушине - 26 миллиметров. Июньская норма для Москвы - 77 миллиметров.

«Подобной силы ливни в этот день фиксировались в городе всего лишь трижды за всю историю метеостанции ВДНХ. Минувший день занял третье место в рейтинге самых дождливых, разделив „бронзу“ с 1958 годом», - рассказал Тишковец.

В 2020 году 13 июня на этой метеостанции выпало 21,3 миллиметра осадков, в 1963-м - 20, в 1958-м - 19. Самый дождливый июнь зафиксировали в 1909 году - тогда за месяц осадков был 191 миллиметр. За 13 дней июня 2024 года выпало уже 122 миллиметра - 158% от нормы.

Метеоролог заверил, что трехдневный «марафон ливней» завершился - по крайней мере до конца недели их не ожидается.

Накануне после ливней в Москве вода залила этажи ТЦ «Зигзаг».

Погода Погода в Москве Москва
13 июня 2024, 08:34
До 45% июньской нормы осадков выпало в Подмосковье за сутки
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В некоторых округах Московской области за сутки выпало 45% июньской нормы осадков. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Подмосковье больше всего дождевой воды попало в осадкомеры Волоколамска (28 миллиметров), Можайска (35 миллиметров) и Солнечногорска (36 миллиметров) - 45% от всего положенного объема за июнь.

В Москве на метеостанции ВДНХ зафиксировали 11 миллиметров осадков, в Тушино и на Балчуге - 12 миллиметров, в Горках Ленинских - 20.

Всего в Центральной России, по данным Тишковца, выпало три четверти месячной нормы осадков. Их аномальное количество зафиксировали в Смоленской области (в Ельне - 41 миллиметр), Ярославской области (в Ростове - 31 миллиметр), Костроме (36 миллиметров), Ивановской и Калужской областях (в Кинешме - 23 миллиметра, в Мосальске - 26), Орловской и Тульской (в Верховье - 32 миллиметра, в Ефремове - 45 миллиметров) и в Брянской области (в Унече - 58 миллиметров).

По прогнозу синоптика, дожди продолжатся 13 июня.

«Эпицентр максимальных осадков сместится на стык Ярославской, Костромской и Вологодской областей, где местами за предстоящие полтора дня выльется до 50 миллиметров осадков - это 71% от месячной нормы», - добавил Евгений Тишковец.

Метеорологи заранее предупреждали жителей Подмосковье о мегаливне , ожидавшемся 12 июня.

Красногорск Солнечногорск Погода Волоколамск Можайск
11 июня 2024, 20:16
Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за засухи
Pxhere
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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области из-за продолжительной почвенной засухи. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. Ранее в регионе вводили режим повышенной готовности.

«По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухи донские аграрии могут потерять до 30% урожая», - написал Голубев.

В России от заморозков погибли посевы на территории в 830 тысяч гектаров. Это около 1% от всей засеянной площади. Резкое похолодание сильно сказалось на плодовых деревьях, особенно на яблонях в центральных регионах. Минсельхоз задумался о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера.

Сельское хозяйство Россия
11 июня 2024, 11:00
В Москве за ночь выпало 10 миллиметров осадков
РИА «Новости»
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Количество осадков после прошедших в Москве ночных ливней превысило месячную норму. Об этом в Telegram-канале рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Метеоролог сообщила, что ночью регион пересекал теплый атмосферный фронт, который отметился дождями и грозами. В Можайске к дождю примешался град, в Серпухове и Домодедово был сильный - до 16 метров в секунду - ветер. Самый интенсивный дождь прошел в Наро-Фоминске - выпало 12 миллиметров осадков.

Во вторник, 11 июня, в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозой и град. При этом будет тепло - в Москве до 25, а в Московской области до 27 градусов.

Похолодает к 13 мая, когда холодный атмосферный фронт пересечет Подмосковье. Затем вновь прогнозируется потепление.

«За ночь [на 11 июня] на ВДНХ выпало 10 миллиметров дождей, и месячная норма осадков оказалась перевыполнена», - написала она.

Погода Погода в Москве

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