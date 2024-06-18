Ливни, град и грозы. Москвичей предупредили о продолжении непогоды

«С 22:00 17 июня до 22:00 18 июня местами по Москве ожидается гроза с дождем в отдельных районах с ливнем и градом. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», - отметили в сообщении.

Водителям рекомендовали аккуратнее ездить на автомобиле, избегать резких маневров и не парковать транспортное средство рядом с деревьями. Москвичей призвали быть более острожными на улицах и не оставлять детей без присмотра.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Московской области о желтом уровне погодной опасности до 09:00 19 июня из-за грозы.