Лауреатам экологической премии Правительства Москвы вручили награды

Департамент природопользования и охраны окружающей среды каждый год награждает премией Правительства Москвы в двух конкурсах: в рамках охраны окружающей среды и за лучший проект благоустройства природных участков столицы.

Награды финалистам состязания вручил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Он подчеркнул, что все проекты этого года заслуживают лучших оценок.

«Москва - один из самых зеленых мегаполисов мира. Почти 50% площади столицы занимают зеленые территории. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы наш город стал еще более комфортным, благоустроенным и экологически чистым. И проекты победителей конкурсов нам в этом помогут», - сказал Евгений Данчиков.

В этом году подали заявки на участие 173 человека. В конкурсе «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений» победил проект «Эколого-просветительский центр „Сборка“» АНО «Русэко».

Московский электробус государственного унитарного предприятия «Мосгортранс» назвали лучшим проектом, действовавшим экологически чистые и энергосберегающие механизмы и технологии.

Сервис по обмену ненужными вещами Karmit признали самым эколого-образовательным и эколого-просветительским. на этой фрисайклинг-платформе можно передавать и забирать любые вещи бесплатно.

Второе место в этой номинации занял лекторию «ЭкоШкола: компетенции будущего, проекты настоящего». А в направлении «Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы» победил проект «Про фудшеринг».

В конце ноября состояние окружающей среды начали контролировать в Москве круглосуточно.