07 декабря 2023, 13:51

Лауреатам экологической премии Правительства Москвы вручили награды

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

Лауреатам экологической премии Правительства Москвы вручили награды в Белом зале мэрии. Об этом сообщили на официальном сайте столичного правительства.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды каждый год награждает премией Правительства Москвы в двух конкурсах: в рамках охраны окружающей среды и за лучший проект благоустройства природных участков столицы.

Награды финалистам состязания вручил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Он подчеркнул, что все проекты этого года заслуживают лучших оценок.

«Москва - один из самых зеленых мегаполисов мира. Почти 50% площади столицы занимают зеленые территории. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы наш город стал еще более комфортным, благоустроенным и экологически чистым. И проекты победителей конкурсов нам в этом помогут», - сказал Евгений Данчиков.

В этом году подали заявки на участие 173 человека. В конкурсе «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений» победил проект «Эколого-просветительский центр „Сборка“» АНО «Русэко».

Московский электробус государственного унитарного предприятия «Мосгортранс» назвали лучшим проектом, действовавшим экологически чистые и энергосберегающие механизмы и технологии.

Сервис по обмену ненужными вещами Karmit признали самым эколого-образовательным и эколого-просветительским. на этой фрисайклинг-платформе можно передавать и забирать любые вещи бесплатно.

Второе место в этой номинации занял лекторию «ЭкоШкола: компетенции будущего, проекты настоящего». А в направлении «Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы» победил проект «Про фудшеринг».

В конце ноября состояние окружающей среды начали контролировать в Москве круглосуточно.

Награды Экология Москва 2023
06 декабря 2023, 13:35
Прокуратура начала проверку после засыпки Москвы-реки в Нагатинском затоне
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости
Межрайонная природоохранная прокуратура проверит факт незаконной засыпки акватории Нагатинского затона Москвы-реки подрядчиком. Специалисты рассчитают вред, нанесенный окружающей среде, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, коммерческая подрядная организации производила утилизацию затонувшего судна по договору. Работы проводили без согласования уполномоченных органов и без необходимой разрешительной документации. Грунт отсыпали в акваторию Нагатинского затона Москвы-реки.

Уполномоченные органы проведут проверку и произведут расчет вреда, нанесенного окружающей среде, в том числе водному объекту и биологическим ресурсам.

Ранее в Ступине ликвидировали свалку с отходами нефтепродуктов на площади около 800 квадратных метров. Главе города вынесли представление.

Прокуратура РФ Экология Москва 2023
06 декабря 2023, 06:05
Штормовое предупреждение из-за холода объявили в ряде российских регионов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об аномальном и опасном похолодании, которое ожидается в период с 6–7 по 10 декабря в большинстве регионов страны. Об этом сообщили «Известия».

Синоптик отметил, что жители Московской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областей столкнутся с морозами. В этих регионах температура будет ниже нормы на 7–14 градусов. В Ивановской, Ярославской и Тверской областях падение ожидается на 16–18 градусов.

«В большинстве регионов морозы будут в диапазоне 16–23 градуса, а в этих северных регионах - 25–29 градусов», - пояснил Вильфанд.

Самые морозные дни ожидаются в Архангельской области и Ненецком автономном округе с еще большими минусовыми температурами.

Ранее Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды предупредил жителей региона о резком похолодании. В отдельных районах области ожидается понижение температуры до -40 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об аномальном и опасном похолодании, которое ожидается в период с 6–7 по 10 декабря в большинстве регионов страны. Об этом сообщили «Известия».

Россия Погода
04 декабря 2023, 04:15
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы. Это следует из данных карты прогнозов на сайте организации.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - сообщили в учреждении.

Ветер в столице может достигать 16 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до полудня вторника, 5 декабря.

Мощный снегопад накрыл столичный регион в воскресенье, 3 декабря. Москва в этот день побила суточный рекорд по осадкам за последние более чем 40 лет. При этом снег продолжает идти. В ночь на понедельник, 4 декабря, из-за непогоды в столичных аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов. Один из самолетов около часа кружил над Шереметьево и не мог приземлиться из-за снега на взлетно-посадочной полосе.

В Подмосковье для расчистки дорог ночью выпустили около 1300 единиц техники. Ожидается, что снег будет идти до самого утра.

Прогноз погоды Погода Снегопад Погода в Москве
01 декабря 2023, 22:51
Климатологи спрогнозировали рекордно теплую зиму
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Средние температуры на Земле зимой 2023–2024 годов будут рекордно высокими и превысят средние показатели за последние десятилетия на один градус. Такое заявление сделали климатологи Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН), его опубликовали на официальном сайте организации.

«Проведенные учеными расчеты показывают, что рекордно высокие температуры установятся во многих регионах в средних широтах Евразии и в большей части Нового Света. При этом общая глобальная температура поверхности Земли с вероятностью 95% установит новый рекорд во время зимы 2023–2024 годов», - заявили китайские климатологи.

Ученые отметили, что 2023 год считается самым жарким за всю историю наблюдений, средняя температура превышала статистическую на 1,25 градуса. Климатологи считают, что причина этого - активизация феномена Эль-Ниньо.

Ранее жителям столицы предрекли аномально теплую зиму - январь и февраль окажутся на 2–3,5 градуса теплее нормы. Температура в декабре будет ниже нормы, выпадет на 20% больше снега.

Средние температуры на Земле зимой 2023–2024 годов будут рекордно высокими и превысят средние показатели за последние десятилетия на один градус. Такое заявление сделали климатологи Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН), его опубликовали на официальном сайте организации.

Погода Климат Экология

Новости по теме