Краснокнижного оленя спасли из смертельной ловушки в Сахалинской области

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Северный олень запутался рогами в проводах старой линии связи в лесу Охинского района. В таком положении животное провело минимум сутки. Краснокнижного оленя обнаружил местный житель. Он сообщил о ЧП в экстренные службы.

«В деле здорово помогли общественные инспекторы рыбинспекции. Они стреножили оленя - связали ему задние ноги, чтоб не брыкался», - уточнили в агентстве.

В этот момент один из сотрудников лесничества откусывал провода инструментом. Животное не мешало специалистам. После того, как рога освободили от проводов и развязали ноги, олень умчал в лес.

В Забайкалье подошел к концу сезон охоты на лося и оленя. Местные власти призвали охотников сдать имеющиеся разрешения.