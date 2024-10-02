02 октября 2024, 04:51

Косатки застряли на мелколводье лимана на Камчатке

РИА «Новости»
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Группа из четырех косаток во время отлива застряла на мелководье лимана в селе Устьево на Камчатке. Одно млекопитающее погибло, сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава МЧС региона Сергей Лебедев.

«Идет отлив. Попробуем помочь косаткам. Коварность этого лимана в том, что дно его покрыто илом и техника не сможет подойти никак. Все катера промышленных предприятий уже подняты на берег. Ситуация очень сложная», - написал Лебедев на своей странице.

Спасатели, ГИМС и волонтеры разрабатывают план помощи, отметил министр. Вытащить в море китов невозможно, остается только поливать их водой и дожидаться прилива, тогда косатки сами уйдут в море. Прилив ожидается через восемь часов.

В феврале стая косаток попала в ледяной плен в Тихом океане. Млекопитающих зажало льдинами в проливе Немуро, разделяющем Хоккайдо и российский Кунашир. Им удалось выбраться спустя сутки.

Спасатели Волонтеры Косатки Камчатка
01 октября 2024, 11:34
Новый КПО в Новгородской области будет обрабатывать почти 10 тысяч тонн отходов ежегодно
РЭО
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Объект размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) с мусоросортировочной линией построили в Крестецком районе Новгородской области в сентябре 2024 года. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«На объекте, при создании которого использовано отечественное оборудование и материалы, планируется обрабатывать 9,8 тысячи тонн ТКО в год с выборкой до 15% вторичных материальных ресурсов для последующего вовлечения в хозяйственный оборот и захоранивать 10,3 тысячи тонн отходов, не подлежащих дальнейшей обработке», - сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Объект позволит обеспечить потребность Крестецкого и Валдайского муниципальных районов и Демянского муниципального округа Новгородской области в обработке ТКО, их захоронении с соблюдением существующих санитарно-эпидемиологическим норм и правил.

«Новгородская область планомерно занимается вводом мощностей по обращению с ТКО в рамках федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“. Начиная с 2019 года суммарно введено 114,8 тысячи тонн мощностей по обработке ТКО, 180,3 тысячи тонн по размещению ТКО», - отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Общая стоимость создания объекта составила 318 млн рублей. Дополнительно создано 20 рабочих мест.

Спасатели Волонтеры Косатки Камчатка
30 сентября 2024, 15:34
РЭО предложил отказаться от бумажных реестров контейнерных площадок для отходов
РЭО
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Российский экологический оператор предложил перейти на полностью электронное ведение реестра мест накопления отходов, в частности сразу загружать информацию в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), а также добавить в реестр перспективные контейнерные площадки и места сбора крупногабаритных отходов. Предложения представил генеральный директор РЭО Денис Буцаев на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.

«Оценка утвержденных на сегодняшний день муниципальных реестров показывает, что они имеют мало общего со сложившейся реальной картиной и содержат неполные сведения. Это связано, в том числе, с тем, что СанПиНы и действующие правила обращения с ТКО не содержат полного перечня способов складирования ТКО, которые применяются в реальной жизни. С учетом проведенного анализа считаем необходимым внести изменения в законодательство, а именно в постановление № 1039. Считаем, что реестр необходимо вести во ФГИС УТКО и отказаться от ведения бумажных реестров, в том числе в соответствии с последними инициативами перехода на электронный документооборот всей деятельности Правительства РФ и субъектов РФ», - сообщил глава РЭО.

В рамках обсуждения дефицита контейнерных площадок и отсутствия достаточных средств для их создания РЭО проанализировал состав данных о местах накопления, размещаемых во ФГИС УТКО. Анализ выявил следующую ситуацию с организацией системы сбора и вывоза ТКО в муниципалитетах.

Помимо контейнерных площадок для накопления ТКО используются отдельно стоящие контейнеры без огороженной площадки, контейнеры, размещенные в мусороприемных камерах многоквартирных домов, и пакетный сбор в технических помещениях юридических лиц.

При этом, согласно правилам обустройства мест накопления ТКО и ведения их реестра, утвержденным Постановлением Правительства № 1039, предусмотрено включение в реестр только контейнерных площадок, на которые получено заключение Роспотребнадзора о соответствии всем необходимым требованиям и только на основании заявления собственника такой площадки.

Кроме того, реестры могут вестись в бумажном виде и актуализироваться нерегулярно. Глава РЭО уточнил, что сейчас отсутствуют актуализированные данные в большинстве реестров субъектов.

Помимо отказа от бумажного ведения реестров, РЭО предлагает включать в них все места накопления ТКО, которые используются региональным оператором. Речь идет не только о контейнерных площадках, но и об отдельных контейнерах. «Это позволит через систему ФГИС УТКО более плотно контролировать вывоз отходов с соответствующих контейнеров», - добавил Денис Буцаев.

Данные реестра должны подтверждаться фото- и видеофиксацией с обязательной геопривязкой. Это позволит верифицировать информацию, которая будет внесена в реестр.

Чтобы данные реестра были актуальны, необходимо дать возможность потребителям - региональным операторам - подавать в систему заявки на корректировку реестра. Это еще один шаг, необходимый для обеспечения достоверности и актуальности информации в системе.

РЭО предлагает конкретизировать требования в отношении того, на каких именно площадках должны формироваться места сбора крупногабаритных отходов и осуществляться раздельные накопления отходов. Сейчас по этим вопросам в постановлении разграничения нет.

Реестры должны содержать не только существующие площадки, но и перспективные.

«Только так мы сможем получить корректные цифры по дефициту мест накопления отходов и, как следствие, получим актуальные дорожные карты по исправлению ситуации», - заключил Денис Буцаев.

РЭО направит предложения в субъекты РФ и после получения обратной связи представит их в Минприроды РФ для дальнейшей инициации изменений в нормативном поле.

Спасатели Волонтеры Косатки Камчатка
30 сентября 2024, 13:06
РЭО: более 300 экоактивистов осмотрели заводы по переработке отходов в 15 регионах
Экосистема
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Российский экологический оператор совместно с Движением «Экосистема» провел с 16 по 26 сентября марафон экскурсий на 22 объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работу комплексов осмотрели 300 активистов в 15 субъектах РФ.

«Реформа отрасли активизировала строительство предприятий по обращению с отходами, которые являются важным элементом всей системы управления ТКО. Однако не менее значима экологическая просветительская составляющая реформы. Вместе с нашими партнерами - движением „Экосистема“ - мы организовали марафон экскурсий на объекты для активной молодежи, интересующейся экологической повесткой. Экоактивисты смогли подробно изучить принципы экономики замкнутого цикла и особенности системы управления отходами, а также убедиться в результативности реформы обращения с отходами, побывав на комплексах в 15 регионах страны», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Всего прошло 24 выезда на 22 объекта по обращению с ТКО, включая экоцентры, КПО, заводы, фабрики и музеи. В них приняли участие 300 активистов движения из Волгоградской, Рязанской, Воронежской, Свердловской, Челябинской, Вологодской, Самарской, Московской, Тамбовской, Красноярской, Псковской, Кемеровской, Тульской областей, а также из Севастополя и Республики Удмуртия.

Среди мест, которые посетили экоактивисты, были Немузеймусора, «Тамбовский мусороперерабатывающий завод ООО „КОМЭК“», Завод «Кузбасский Скарабей», «Экоцентр „Арт-решения“» и многие другие объекты.

«Марафон экскурсий объединил две главные цели нашего движения: во-первых, это практическая реализация экологической повестки - посещение объектов по обращению с отходами позволило оценить настоящее положение дел в этой отрасли, обратить внимание участников на важность правильной сортировки и дальнейшей переработки. Во-вторых, мы смогли заинтересовать активистов, в том числе молодых ребят, студентов, замотивировать их использовать те экознания, которые они получили, применять их в своей жизни», - отметил сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

В Волгоградской области добровольцы, среди которых студенты, отправились на площадку ЭкоЦентра Волгограда, посетили завод «Эко-Капитальник» и Волгоградский завод утилизации. Участникам показали современные технологии переработки.

В Московской области активисты увидели, как работают заводы «ЭкоПласт», «ЭкоТехПром» и КПО «Восток». Специалисты предприятий рассказали о своем опыте, трудностях и достижениях в сфере переработки отходов.

Планируется, что такие экскурсии на предприятия станут традицией, чтобы как можно больше людей увидело изнутри, как работает отрасль обращения с отходами, и стало практиковать бережное отношение к окружающей среде.

Спасатели Волонтеры Косатки Камчатка
29 сентября 2024, 05:57
Москвичам пообещали еще один теплый день осени
Freepik
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Москвичам пообещали 20-градусное тепло и местами кратковременный дождь в воскресенье, 29 сентября. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура будет варьироваться от 18 до 20 градусов, а ночью ожидается до 9.

Тепло будет и в Подмосковье, где днем прогнозируется от 15 до 20 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до 6.

Кроме того, в столице ожидается южный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москву вернется летняя погода с 1 октября. По его словам, столбики термометров поднимутся до 22 градусов уже во вторник.

До этого синоптик Алексей Пулин сообщил, что теплая погода сохранится до 1 октября в Свердловской области благодаря тому, что антициклон сейчас находится над Казахстаном.

Прогноз погоды Москва

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