15 ноября 2024, 10:42

Координационный штаб по обращению с ТКО перешел к формату «инцидент»

РИА «Новости»
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По указанию премьер-министра России Михаила Мишустина, заседания штаба теперь проходят в Координационном центре Правительства. 14 ноября обсуждались создание дорожных карт, вопросы тарифного регулирования и новое приложение для отслеживания вывоза отходов. 

«Сегодня в 74 регионах созданы региональные штабы под председательством глав субъектов. Ещё в 15 работу скоро закончат. Что касается „дорожных карт“ по устойчивости региональных операторов, то они утверждены в 10 регионах. В ближайшее время утвердят ещё 19, ППК „РЭО“ уже согласовал их. Планы по обеспеченности спецтехникой утверждены в 4 субъектах из 31, а планы по обеспеченности контейнерными площадками и контейнерами в 6 регионах из 36. С задачей разработки дорожных карт по инфраструктуре справились 78 субъектов из 86», - отметил министр природных ресурсов Александр Козлов.

Министр подчеркнул, что дорожные карты касаются всех объектов утилизации и переработки отходов, включая новые и модернизируемые, чтобы построить полноценную инфраструктуру для Национальной цели.

Дополнительно внимание было уделено тарифному регулированию. ФАС продолжает анализировать данные субъектов о совершенствовании тарифов.

Представитель ФАС сообщил, что постановлением от октября 2024 года учитываются фактические расходы на транспортировку в связи с инфляцией, а также затраты на эксплуатацию станций перегрузки, если они экономически обоснованы и включены в сферу территориального регулирования. При формировании тарифов на 2025 год возможно включение дополнительных расходов при соблюдении инвестиционных программ операторов.

Второй темой заседания стало мобильное приложение для региональных операторов, разработанное ППК «РЭО». Оно предназначено для контроля качества вывоза ТКО, позволяя делать снимки контейнерных площадок до и после вывозки.

«29 октября всем региональным операторам был отправлен установочный файл с мобильным приложением „Водитель ТКО“. К сегодняшнему дню оно уже прошло все тестовые испытания. Данные по собранным фотографиям анализируются искусственным интеллектом и направляются во ФГИС УТКО, привязываясь к точкам контейнерных площадок, которые внесены в систему. Таким образом, в режиме реального времени мы можем наблюдать систематичность вывоза отходов и качество уборки контейнерных площадок», - прокомментировал Денис Буцаев, генеральный директор ППК «РЭО».

Буцаев подчеркнул важность быстрого внедрения приложения в работе регионов. Он уточнил, что 86 операторов из 109 регионов подтвердили использование приложения, в то время как 22 оператора из 29 отказались без объяснения наличия альтернатив. Им будет направлено уведомление с напоминанием об обязательном использовании. Ответы пока не дали 79 операторов по 118 зонам.

15 ноября 2024, 09:40
РЭО: 280 объектов обращения с отходами ввели в России с запуска реформы
РЭО
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С 2019 года, с момента запуска реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в России было создано 280 объектов обращения с отходами. Об этом сообщил Российский экологический оператор ко Дню рециклинга, который отмечается ежегодно 15 ноября.

«День рециклинга призван привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды отходами. Переработка, или рециклинг, позволяет использовать повторно материалы, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла. В рамках реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“ в период 2019–2024 гг. введено 280 объектов обращения с отходами, включая 76 объектов по утилизации и обезвреживанию отходов. Благодаря новым объектам будет снижено количество отходов, направляемых на полигоны», - сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Также было построено 144 объекта по обработке, 22 объекта размещения и 38 комплексных объектов. Данные актуальны на октябрь 2024 года.

14 ноября 2024, 12:00
«Уберу» и «Эконад» стали партнерами
РЭО
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Бренд лимонада из переработанной молочной сыворотки «Эконад» стал партнером «Уберу». Теперь пользователи могут узнать, куда сдать тару компании.

«„Уберу“ и „Эконад“ стали партнерами, теперь большее количество людей сможет получить информацию, куда можно сдать стеклянную тару. Благодаря цифровым технологиям каждый желающий может внести свой вклад в построение экономики замкнутого цикла и снижение образования отходов на полигонах», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В основе «Эконада» - переработанная очищенная молочная сыворотка, чья утилизация - дорогостоящий процесс для большинства молочных производств. Компания внедряет новые запатентованные технологии переработки сыворотки и тем самым вносит свой вклад в защиту водоемов от загрязнения отходами молочного производства.

«Наше партнерство с Российским экологическим оператором и платформой „Уберу“ - это важный шаг к созданию замкнутого цикла производства. Мы не только производим полезный продукт, но и заботимся о его экологичной утилизации», - отметила генеральный директор бренда «Эконад» Ирина Илюхина.

Чтобы найти пункт, достаточно отсканировать QR-код на бутылке «Эконада». Пользователи могут найти на карте фандоматы партнеров (РТ-Инвест и Экопоинт), сдать бутылки, в том числе «Эконада», и получить Экойны - экологическую валюту проекта «Уберу». Экойны поступят на счет пользователя в приложении. Баллы можно потратить у партнеров проекта (сеть продуктовых магазинов, обувной магазин), информация о них есть на официальном сайте «Уберу».

«Подобные проекты демонстрируют, как бизнес может эффективно сочетать заботу о здоровье потребителей с заботой об окружающей среде. Это отличный пример ответственного производства», - добавил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Российский экологический оператор разработал и запустил платформу по популяризации раздельного сбора отходов и осознанного потребления «Уберу». Проект включает в себя мобильное приложение и сайт, где каждый житель любого региона Российской Федерации сможет найти ближайший к нему пункт приема вторсырья, а также множество других экологических активностей.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства в магазинах App Store , Google Play , Rustore , AppGallery. У сообщества «Уберу» также есть Telegram-канал и группа VK.

14 ноября 2024, 06:04
Молодая самка косатки попала в плен в Охотском море
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Сотрудники МЧС РФ на Камчатке начали операцию по спасению находящейся на мелководье косатки. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

По данным министерства, происшествие с млекопитающим случилось на лимане в Охотском море, рядом с селом Устьевое. Из-за отлива и мелководья молодая самка не могла дышать, на ее теле появились трещины.

С помощью большегрузной техники касатку переместили в другое место, из которого она сможет уплыть в прилив. Инспекторы ГИМС МЧС вручную обливают животное водой, чтобы избежать пересыхания кожи.

Похожий случай произошел в начале октября. Четыре косатки и два детеныша застряли на мелководье. Вызволять млекопитающих прибыли сотрудники МЧС, в миссии участвовали 30 специалистов. Спасательная операция длилась несколько дней и закончилась успешно.

Природа МЧС РФ Косатки Животные Камчатка
12 ноября 2024, 11:47
РЭО и «ЭкоХод» проведут заключительный вебинар по профориентации для педагогов
РЭО
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Российский экологический оператор проведет заключительный вебинар просветительского цикла «ЭкоХод», на котором эксперты расскажут педагогам об экономике замкнутого цикла.

«РЭО реализует совместно со Всероссийским образовательным проектом по формированию культуры обращения с отходами „ЭкоХод“ цикл экопросветительских вебинаров. Они рассчитаны на педагогов, которые стремятся сформировать экологическую культуру у школьников. В конечном итоге мы хотим донести до молодого поколения, что отходы могут стать ценными ресурсами и использоваться повторно, объяснить на понятных практиках, что такое экономика замкнутого цикла и какой вклад в ее формирование может внести каждый из нас», - отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

На вебинаре выступит куратор деятельности Консорциума «Экономика замкнутого цикла» Дамир Янахов. Он расскажет о том, чем может быть полезен Консорциум педагогам в области повышения квалификации и профориентации школьников, задачах в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и кадровом запросе, а также опыте Института экологии РУДН по подготовке кадров для зеленой экономики.

Чтобы получить сертификат о прохождении вебинара, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта до 18:00 12 ноября 2024 года, а также подключиться к вебинару 13 ноября 2024 в 14:00 по Москве.

Подробнее о просветительских мероприятиях можно узнать по ссылке.

Природа МЧС РФ Косатки Животные Камчатка

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