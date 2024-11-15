Координационный штаб по обращению с ТКО перешел к формату «инцидент»

«Сегодня в 74 регионах созданы региональные штабы под председательством глав субъектов. Ещё в 15 работу скоро закончат. Что касается „дорожных карт“ по устойчивости региональных операторов, то они утверждены в 10 регионах. В ближайшее время утвердят ещё 19, ППК „РЭО“ уже согласовал их. Планы по обеспеченности спецтехникой утверждены в 4 субъектах из 31, а планы по обеспеченности контейнерными площадками и контейнерами в 6 регионах из 36. С задачей разработки дорожных карт по инфраструктуре справились 78 субъектов из 86», - отметил министр природных ресурсов Александр Козлов.

Министр подчеркнул, что дорожные карты касаются всех объектов утилизации и переработки отходов, включая новые и модернизируемые, чтобы построить полноценную инфраструктуру для Национальной цели.

Дополнительно внимание было уделено тарифному регулированию. ФАС продолжает анализировать данные субъектов о совершенствовании тарифов.

Представитель ФАС сообщил, что постановлением от октября 2024 года учитываются фактические расходы на транспортировку в связи с инфляцией, а также затраты на эксплуатацию станций перегрузки, если они экономически обоснованы и включены в сферу территориального регулирования. При формировании тарифов на 2025 год возможно включение дополнительных расходов при соблюдении инвестиционных программ операторов.

Второй темой заседания стало мобильное приложение для региональных операторов, разработанное ППК «РЭО». Оно предназначено для контроля качества вывоза ТКО, позволяя делать снимки контейнерных площадок до и после вывозки.

«29 октября всем региональным операторам был отправлен установочный файл с мобильным приложением „Водитель ТКО“. К сегодняшнему дню оно уже прошло все тестовые испытания. Данные по собранным фотографиям анализируются искусственным интеллектом и направляются во ФГИС УТКО, привязываясь к точкам контейнерных площадок, которые внесены в систему. Таким образом, в режиме реального времени мы можем наблюдать систематичность вывоза отходов и качество уборки контейнерных площадок», - прокомментировал Денис Буцаев, генеральный директор ППК «РЭО».

Буцаев подчеркнул важность быстрого внедрения приложения в работе регионов. Он уточнил, что 86 операторов из 109 регионов подтвердили использование приложения, в то время как 22 оператора из 29 отказались без объяснения наличия альтернатив. Им будет направлено уведомление с напоминанием об обязательном использовании. Ответы пока не дали 79 операторов по 118 зонам.