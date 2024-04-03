03 апреля 2024, 07:39

Количество пострадавших при землетрясении на Тайване увеличилось вдвое

Global Look Press
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Землетрясение на востоке Тайваня унесло жизни четырех человек. Почти 100 жителей пострадали, сообщило издание The China Times.

Пожарная служба Тайваня обновила данные по масштабам бедствия. Погибли не менее четырех человек, пострадали 97 жителей. Среди них много туристов. Только на тропе в заповеднике Тароко погибли трое и 40 получили ранения. Возле тоннеля Дациншуй камни упали на грузовик, погиб водитель.

Профессор Центрального университета Ма Гофэн связала землетрясение с высвобождением энергии при движении плит и сообщила, что ударная волна достигла города Тайбэй. Она призвала жителей Тайваня подготовиться к новым подземным толчкам.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился в восточном округе Хуалянь. Спасатели сообщали об одном погибшем и более полусотни пострадавших. Обрушились не менее 26 зданий. Последствия сейсмической активности ощутили в Японии и на Филиппинах.

Землетрясения Тайвань
03 апреля 2024, 06:26
Стало известно о погибшем при землетрясении на Тайване
Global Look Press
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Мощнейшее за четверть века землетрясение на Тайване унесло жизнь по меньшей мере одного человека. Более 50 жителей обратились за медицинской помощью, сообщило агентство Reuters.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился в горном малонаселенном восточном округе Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 километра. Пожарная служба Тайваня сообщила, что один местный житель погиб от рухнувших на него камней, более 50 получили ранения.

Обрушились не менее 26 зданий , из них более половины находились в Хуаляне. Около 20 человек оказались в ловушке, началась спасательная операция. По информации агентства, произошедшее 3 апреля землетрясение стало самым мощным на Тайване за последние 25 лет.

Филиппинское сейсмологическое агентство призвало жителей прибрежных районов эвакуироваться на возвышенности. Метеорологическое агентство Японии объявило об опасности цунами. Несколько волн достигли некоторых районов южной префектуры Окинава.

Землетрясения Тайвань
02 апреля 2024, 12:41
Суточный рекорд. Второе апреля в Москве станет самым жарким за 150 лет
РИА «Новости»
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Москва обновила суточный температурный рекорд. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «360», что 2 апреля может стать самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений.

«Это суточный рекорд для 2 апреля за период метеонаблюдений - около 150 лет», - сообщил синоптик.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале написал, что в 11:00 на базовой метеостанции мегаполиса воздух прогрелся до 18,8 градуса, что 1,4 градуса выше прежнего рекорда этого дня, зарегистрированного в 1951 году.

«Точное значение нового рекорда, как всегда, станет известно после 21 часа по местному времени», - добавил Леус.

Но москвичи наслаждаются последними теплыми днями. Уже завтра, 3 апреля, столбики термометров начнут опускаться, и в городе заметно похолодает.

«Самый холодный день в пятницу. Под утро заморозки, днем - 5… 7 градусов», - добавил синоптик.

Ранее Шувалов отмечал, что начало недели будет сильно отличаться от ее конца. Похолодание начнется с небольших кратковременных дождей. Москва и область попадут в тыловую часть циклона.

Рекорды Погода История Погода в Москве Москва
02 апреля 2024, 09:07
Москва пережила самую теплую ночь за последние 75 лет
Global Look Press
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В Москве зафиксировали температурный рекорд. Минувшая ночь стала самой теплой за 75 лет и побила прошлогодний максимум, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«В ночь на 2 апреля минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ, составила 9,3 градуса. Эта ночь оказалась самой теплой за последние 75 лет», - объявила она.

Синоптик объяснила теплую ночь продолжающейся адвекцией теплого воздуха. Предыдущий максимум для 2 апреля зафиксировали в 2023 году, по информации Татьяны Поздняковой, когда столбики термометра показали 6,3 градуса. Экстремально теплой для месяца в целом стала ночь 25 апреля того же года, когда воздух прогрелся до 9,8 градуса.

Днем 1 апреля в Москве потеплело до 20,3 градуса. К концу недели в столичном регионе спрогнозировали похолодание, но в целом 2024 год, по мнению специалистов, поставит новые температурные рекорды.

Погода Погода в Москве Москва
01 апреля 2024, 15:07
«Шутка погоды удалась!» Температура в Москве побила суточный рекорд
РИА «Новости»
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В Москве на ВДНХ температура воздуха достигла +20,3 градуса, что стало новым суточным рекордом. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Пик тепла придется на период с 15:00 до 16:00, воздух прогреется еще на один-два градуса.

«Первоапрельская шутка погоды удалась! В воздухе май, а на земле - апрель!» - написала Позднякова.

На этой неделе в столице ожидается переменчивая погода , рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Первые два дня принесут существенное потепление, но уже в среду начнется похолодание. В Москву придут дожди, ветер будет дуть со скоростью 17 метров в секунду. На выходных в столицу вернется настоящая весна.

Во вторник в европейской части России столбики термометров поднимутся до 20 градусов. Аномальное тепло связали с вторжением воздушных масс из Северной Африки.

В Москве на ВДНХ температура воздуха достигла 20,3 градуса, что стало новым суточным рекордом. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Рекорды Погода Погода в Москве Москва

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