Количество пострадавших при землетрясении на Тайване увеличилось вдвое

Пожарная служба Тайваня обновила данные по масштабам бедствия. Погибли не менее четырех человек, пострадали 97 жителей. Среди них много туристов. Только на тропе в заповеднике Тароко погибли трое и 40 получили ранения. Возле тоннеля Дациншуй камни упали на грузовик, погиб водитель.

Профессор Центрального университета Ма Гофэн связала землетрясение с высвобождением энергии при движении плит и сообщила, что ударная волна достигла города Тайбэй. Она призвала жителей Тайваня подготовиться к новым подземным толчкам.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился в восточном округе Хуалянь. Спасатели сообщали об одном погибшем и более полусотни пострадавших. Обрушились не менее 26 зданий. Последствия сейсмической активности ощутили в Японии и на Филиппинах.