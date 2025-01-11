Количество погибших после разлива мазута дельфинов увеличилось до 60

На пляжи Краснодарского края начало выбрасывать мелкую крошку мазута. Летом при больших температурах она будет плавиться, поэтому сейчас ее быстрая и эффективная уборка стала новым вызовом для спасателей и волонтеров, борющихся с последствиями крушения танкеров в Керченском проливе. Главное о ситуации на побережье Кубани и в Крыму к этому дню — в материале 360.ru.

Мазут отменил пляжный сезон Эколог, замдиректора Института экологии РУДН Ирина Головачева рассказала, что убрать мазут до начала курортного сезона и воссоздать естественный первоначальный облик побережья - задача из области невозможного. Однако это не повод опускать руки: сбор нужно вести без перерыва, а собранные нефтепродукты - быстро утилизировать.

«Источник мазута должен быть опустошен (ликвидирован): либо весь мазут вытечет из емкостей на берег, либо его откачают из емкостей затопленных судов, но это сложный технический процесс и зависит от доступности технологии на месте и погодных условий», - уточнила эколог.

Пляжам угрожает мазутная крошка Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 8 января сообщил о выбросах на побережье мелкофракционной крошки мазута. Это довольно опасно, особенно учитывая, что летом при больших температурах она будет плавиться. Сейчас власти ищут действенные способы просеивания песка, чтобы сохранить его основную массу.

Для борьбы с крошкой применяют сельскохозяйственную сеть: она задерживает мазут. Первые 150 метров таких заграждений установили на пляже «Динамо» - там новые выбросы происходят практически ежедневно. Позже этот метод очистки собираются использовать и на остальной береговой линии.

Мазут скапливается в сетях от 40 минут до полутора часов, после чего специалисты обновляют «ловушки». Кондратьев заверил, что инвентаря для уборки и средств индивидуальной защиты хватает.

По прогнозам Морского гидрофизического института, угроза повторных выбросов нефтепродуктов на побережье сохраняется. Работа всех служб и ведомств должна быть максимально усилена, особое внимание уделяется труднодоступным участкам: камням, скалам и волнорезам.

Есть риск, что положение может ухудшиться, и масштабы катастрофы сравняются с ситуацией в Краснодарском крае. Крымчане уже взяли на вооружение сетки - их расставят вдоль галечных пляжей для сбора мазута.

Когда откачают мазут с затонувших танкеров Руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов рассказал, что операция по откачке мазута марки М100 из затонувших судов - дело непростое. Специализированное оборудование рассчитано на откачку более легких сортов топлива, которые имеют текучесть, чтобы их «взял» насос.

Нефтепродукт, которые перевозили танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», на глубине около 20 метров при температуре воды 4 градуса уже остыл до загустения. Для того, чтобы перекачать мазут на другое судно, его придется сначала нагреть с помощью 20 тонн дизельного топлива и пресной воды.

Согрев и откачка должны продлиться как минимум пять суток подряд. При этом дата начала пока неизвестна из-за непростых погодных условий - зимнее Черное море порядком капризно. По словам Чернова, если в процессе работ появиться угроза шторма, всю операцию будут сворачивать, а потом начинать заново.

Спасатели не уйдут до конца Мазутная крошка - это просто замерзшие частицы мазута, пояснил президент Российского союза спасателей Алексей Дударев. При низких температурах он имеет свойство загустевать, к тому же добавились химические реакции, которые произошли со времени аварии. А штормы разбили большие мазутные пятна на более мелкие части.

Что такое мазутная крошка Мазутная крошка - это все тот же мазут, просто в другом агрегатном состоянии: под влиянием температуры и других физических факторов он перешел из жидкой формы в твердую, пояснил 360.ru доцент Института экологии РУДН, член Общественного совета при Минприроды Владимир Пинаев.

Работы очень много - и для волонтеров, и для сотрудников МЧС, и для экологов. Спасатель подчеркнул, что особенно ценна помощь тех добровольцев, кто официально регистрируется в Штабе по ликвидации ЧС губернатора Краснодарского края и получает задания на конкретных участках, а также консультации по работе и технике безопасности.

«Хотел бы поблагодарить всех спасателей, которые ежедневно работают в круглосуточном режиме. Это те люди, которые первыми пришли на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации и уйду лишь после того, когда полностью справятся со своей задачей», - сказал Дударев.

Ученый отметил, что обычно на воде используют боновые заграждения для задержания мазута и скиммеры (фильтры) для его сбора с поверхности воды. На грунте нефтепродукт приходится собирать вручную, а затем сжигать загрязненный песок. При этом важно соблюдать технические условий и нормы безопасности.

По словам эколога, сейчас в СМИ уже есть сообщения, что мазутная крошка появилась и на пляжах Крыма. Объем и продолжительность выноса загрязняющих веществ может варьироваться. Поэтому важно контролировать ситуацию и своевременно убирать мазут с береговой линии.

Головачева также отметила, что нужно сформировать модели по распространению мазута на основе физических данных: температурного режима, передвижения водных масс и других факторов. Такие данные должны актуализироваться и сверяться с реальными условия при каждом изменении.

Разлив мазута в Крыму Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале рассказал, что мониторинг ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов после ЧП в Керченском проливе, продолжается, он не прерывался даже в праздничные дни. К 8 января значительных выбросов мазута на полуострове не зафиксировано.

Менее чем за три недели было очищено 84 километров побережья и вывезено 265 тонн загрязненного мазута грунта. Непосредственно в Севастополе за все время вывезли на утилизацию отправили более 140 тонн, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.