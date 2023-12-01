Климатологи спрогнозировали рекордно теплую зиму

«Проведенные учеными расчеты показывают, что рекордно высокие температуры установятся во многих регионах в средних широтах Евразии и в большей части Нового Света. При этом общая глобальная температура поверхности Земли с вероятностью 95% установит новый рекорд во время зимы 2023–2024 годов», - заявили китайские климатологи.

Ученые отметили, что 2023 год считается самым жарким за всю историю наблюдений, средняя температура превышала статистическую на 1,25 градуса. Климатологи считают, что причина этого - активизация феномена Эль-Ниньо.

Ранее жителям столицы предрекли аномально теплую зиму - январь и февраль окажутся на 2–3,5 градуса теплее нормы. Температура в декабре будет ниже нормы, выпадет на 20% больше снега.

Средние температуры на Земле зимой 2023–2024 годов будут рекордно высокими и превысят средние показатели за последние десятилетия на один градус. Такое заявление сделали климатологи Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН), его опубликовали на официальном сайте организации.