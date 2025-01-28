Климатолог нашел связь между аномально теплой зимой и взрывами на «Севпотоках»

Никто из специалистов, по его словам, не смог предугадать рекордно теплую погоду в январе. Терешонок выразил уверенность, что кроме явления Эль-Ниньо на ситуации сказалась диверсия на газопроводах, которая привела к выбросу метана и отсроченному эффекту.

«Это газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ. Как раз прошло время, и состоялась такая ситуация. Некоторые ученые пишут, что этого количества мало. Но это неправда», - сказал он.

Подрыв «Северных потоков» произошел в конце сентября 2022 года в Балтийском море. Специалисты на исследовательском корабле Skagerak зафиксировали тысячекратное превышение нормы концентрации метана в районе аварии.

Аномально теплую погоду в январе вызвали выбросы метана при взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» в 2022 году. Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок сообщил об этом агентству «Москва».