Казахстан исключил влияние сброса из водохранилищ на подъем рек в России

Так в ведомстве отреагировали на заявление полномочного представителя президента России в Уральском Федеральном округе Владимира Якушева, который предложил двум странам согласовывать сбросы воды в реку Тобол, которая протекает в Курганской и Тюменской областях, а также в Костанайской области Казахстана, где расположены Верхнетобольское и Каратомарское водохранилища.

«Вода по реке Тобол поступает из России. И, соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России, некорректно», - заявили в пресс-службе министерства соседней страны.

Собеседники подчеркнули, что начиная со 2 апреля сообщают России о всех сбросах воды, которые происходят на Тоболе.

В Курганской области паводок пришел в шесть населенных пунктов в Цивильного и Звериноголовского муниципальных округов. Об этом заявила официальный представитель регионального главка МЧС Ольга Сабуркина. Все населенные пункты в устье Тобола, где уровень воды начал расти еще в начале недели.

Еще в минувший вторник, 9 апреля, глава Звериноголовского муниципального округа Марина Панкратова объявила принудительную эвакуацию жителей , попадающих в зону затопления.

Всего по прогнозу МЧС в Курганской области паводок грозит 62 населенным пунктам, включая столицу региона. В этой связи губернатор Вадим Шумков ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Тюменской области Александр Моор также объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации еще до наступления разлива рек.

Повышение уровня воды в Тоболе грозит затоплением Ялуторвского района, а также столицы региона, который стоит на Туре - притоке большой реки. От затопления пострадали не только российские регионы. В Казахстане режим чрезвычайной ситуации из-за разлива рек объявили в десятке областей.