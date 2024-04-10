10 апреля 2024, 21:24

Казахстан исключил влияние сброса из водохранилищ на подъем рек в России

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Сброс из водохранилищ Казахстана не влияет на паводки в приграничных регионах России. Все подобные заявления не имеют под собой никаких оснований. Об этом с ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации республики сообщил РБК.

Так в ведомстве отреагировали на заявление полномочного представителя президента России в Уральском Федеральном округе Владимира Якушева, который предложил двум странам согласовывать сбросы воды в реку Тобол, которая протекает в Курганской и Тюменской областях, а также в Костанайской области Казахстана, где расположены Верхнетобольское и Каратомарское водохранилища.

«Вода по реке Тобол поступает из России. И, соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России, некорректно», - заявили в пресс-службе министерства соседней страны.

Собеседники подчеркнули, что начиная со 2 апреля сообщают России о всех сбросах воды, которые происходят на Тоболе.

В Курганской области паводок пришел в шесть населенных пунктов в Цивильного и Звериноголовского муниципальных округов. Об этом заявила официальный представитель регионального главка МЧС Ольга Сабуркина. Все населенные пункты в устье Тобола, где уровень воды начал расти еще в начале недели.

Еще в минувший вторник, 9 апреля, глава Звериноголовского муниципального округа Марина Панкратова объявила принудительную эвакуацию жителей , попадающих в зону затопления.

Всего по прогнозу МЧС в Курганской области паводок грозит 62 населенным пунктам, включая столицу региона. В этой связи губернатор Вадим Шумков ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Тюменской области Александр Моор также объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации еще до наступления разлива рек.

Повышение уровня воды в Тоболе грозит затоплением Ялуторвского района, а также столицы региона, который стоит на Туре - притоке большой реки. От затопления пострадали не только российские регионы. В Казахстане режим чрезвычайной ситуации из-за разлива рек объявили в десятке областей.

Казахстан Тюмень Паводки Курганская область Россия Эвакуации Реки
10 апреля 2024, 21:56
Неделя полного напряжения. Паводки в Оренбуржье пошли на спад, что будет дальше?
РИА «Новости»
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На спад воды в российских регионах потребуется несколько недель. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов на стриме с ведущей «360» Екатериной Малашенко отметил, что паводки уже пошли на спад.

«В том же Орске - на Урале, в Илеке [началось понижение воды]. И оно пойдет ускоренными темпами - погода будет способствовать», - подчеркнул он.

Шувалов признался, что сложно назвать конкретные сроки схода волны. За неделю, допустил синоптик, пик половодья спустится дальше по течению Урала.

«Затопленная территория будет постепенно освобождаться от воды. Неделю еще предстоит в полном напряжении работать МЧС. Дискомфорт, если так можно выразиться, будут испытывать люди и животные», - обратил внимание собеседник «360».

Наибольшее внимание, по мнению Шувалова, сейчас стоит уделить Тоболу и Кургану. Именно там 13–15 апреля - в самом городе - ожидают выход воды на пойму и достижения ее опасного уровня.

«Поэтому затопления здесь, по всей видимости, неизбежны. Тобол захватывают и юг Тюменской области, поэтому волна паводка туда придет, думаю 12–15 апреля», - заключил специалист.

Наводнение в Оренбургской области
10 апреля 2024, 11:50
Окруженную водой дамбу в Орске и обездоленных животных сняли на видео
Телеканал «360»
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Одним из последствий паводка в Орске стал прорыв дамбы. Большая территория ушла под воду, эвакуировали людей и домашних животных. Волонтер показал «360» обстановку в зоне подтопления.

Вода отрезала дамбу в Орске с двух сторон. Добровольцы приехали в зону подтопления, чтобы оказать помощь. Они обнаружили там не только залитые дома, но и оставшихся на улице домашних животных.

«Приехали вот на дамбу в районе горгаза. Тут где-то штук 15 собак. Собак мы худо-бедно заберем, а свинью вряд ли», - рассказал мужчина.

Оренбургская область пострадала от паводка.

Река Урал поднялась до отметки 978 сантиметров, река Самара - до 895 сантиметров. Вода затопила нацпарк «Бузулукский бор» и населенные пункты. Дамба в Орске получила повреждение. Доктор технических наук Михаил Болгов допустил, что ЧП произошло из-за строительного брака и недостаточной подготовки к половодью.

Паводки Животные Наводнение в Оренбургской области
10 апреля 2024, 09:59
Нацпарк «Бузулукский бор» ушел под воду
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В Оренбургской области из-за подъема воды в реке Самаре затопило национальный парк «Бузулукский бор». В зону бедствия попали не менее шести благоустроенных мест отдыха, сообщила пресс-служба учреждения.

«Паводковая ситуация в национальном парке „Бузулукский бор“ остается сложной. <…> Из-за разлива реки Самары сегодня затоплена территория национального парка на площади не менее 11 тысяч гектаров», - заявила администрация нацпарка.

Уровень воды в реке Самар е, по информации пресс-службы, достиг отметки 895 сантиметров - рекордной за всю историю наблюдений. Это на 115 сантиметров выше критического уровня и на пять сантиметров больше максимума 2011 года.

На территории «Бузулукского бора» десятки пойменных озер вышли из берегов. В зону подтопления попали не менее шести мест отдыха.

Начальник главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков заявил, что небывалый паводок в Оренбургской области произошел из-за сильного промерзания почвы и большого количества снега зимой. Этот регион пострадал больше остальных в Приволжском федеральном округе.

Паводки Экология Наводнение в Оренбургской области
10 апреля 2024, 09:22
Волна паводка пройдет в Тюменской области к концу недели
РИА «Новости»
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В Тюменской области подготовились к прохождению паводка. Его спрогнозировали в ближайшие дни, сообщило МЧС России.

«Прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через три-пять дней», - объявила пресс-служба.

Для минимизации и ликвидации последствий половодья в регионе мобилизовали группировку из более чем 12 тысяч спасателей, оснащенных тремя тысячами единиц техники. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в Ялуторовский район, который может попасть в зону подтопления, и оценили подготовку.

В Оренбурге уровень воды в реке Урал поднялся на 81 сантиметр за сутки, из них почти на полметра - за ночь. Вода подошла к микрорайону Заречный и поселку имени Куйбышева. Власти предупредили, что пик еще не пройден, и призвали жителей эвакуироваться.

Наводнения Тюмень Паводки МЧС РФ

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