Катастрофа 2027 года. Какие 4 города России уйдут под воду?

Океанолог Дмитрий Васильев заявил, что таяние ледников происходит очень быстро, но незаметно для обывателей. Его коллега, климатолог Мария Петрова уточнила, что этот процесс ускорился в 10 раз по сравнению с данными 50-летней давности.

Для того, чтобы спрогнозировать последствия таяния льда, ученые прибегли к помощи искусственного интеллекта. Нейросеть перебрала 300 возможных сценариев развития событий и пришла к выводу, что катастрофа неизбежна - лед в Арктике точно растает. В девяти случаях это произойдет в течение ближайших шести лет, в одном - к концу лета 2027 года.

Переломный момент наступит, когда Арктика впервые полностью освободится ото льда.

Гетеборгский университет подсчитал, что это случится примерно через 2,5 года. Зимой снежный покров вернется, но не полностью, и в последующем проблема лишь усугубится. На этом фоне уровень мирового океана поднимется на семь-восемь метров, прибрежные города окажутся под водой. В России затопление грозит Санкт-Петербургу, Астрахани, Махачкале и Таганрогу.

Ученые предупредили, что глобальное потепление нарушит многие биологические цепочки и приведет к непредсказуемым последствиям по всей планете. Например, таяние ледников в Арктике приведет также к исчезновению некоторых видов птиц и нашествию саранчи, которую они истребляли, в Южной Америке.

Ранее специалист фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин сообщил, что вероятность полного таяния льда в Арктике равна 3%. Это может произойти в сентябре 2027 года.