30 декабря 2024, 22:35

Катастрофа 2027 года. Какие 4 города России уйдут под воду?

Unsplash
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Таяние льда в Арктике многократно ускорилось. Из-за этого в 2027 году может произойти экологическая катастрофа, при которой четыре российских города уйдут под воду, сообщил «Царьград».

Океанолог Дмитрий Васильев заявил, что таяние ледников происходит очень быстро, но незаметно для обывателей. Его коллега, климатолог Мария Петрова уточнила, что этот процесс ускорился в 10 раз по сравнению с данными 50-летней давности.

Для того, чтобы спрогнозировать последствия таяния льда, ученые прибегли к помощи искусственного интеллекта. Нейросеть перебрала 300 возможных сценариев развития событий и пришла к выводу, что катастрофа неизбежна - лед в Арктике точно растает. В девяти случаях это произойдет в течение ближайших шести лет, в одном - к концу лета 2027 года.

Переломный момент наступит, когда Арктика впервые полностью освободится ото льда.

Гетеборгский университет подсчитал, что это случится примерно через 2,5 года. Зимой снежный покров вернется, но не полностью, и в последующем проблема лишь усугубится. На этом фоне уровень мирового океана поднимется на семь-восемь метров, прибрежные города окажутся под водой. В России затопление грозит Санкт-Петербургу, Астрахани, Махачкале и Таганрогу.

Ученые предупредили, что глобальное потепление нарушит многие биологические цепочки и приведет к непредсказуемым последствиям по всей планете. Например, таяние ледников в Арктике приведет также к исчезновению некоторых видов птиц и нашествию саранчи, которую они истребляли, в Южной Америке.

Ранее специалист фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин сообщил, что вероятность полного таяния льда в Арктике равна 3%. Это может произойти в сентябре 2027 года.

Санкт-Петербург Дагестан Ученые Арктика Глобальное потепление Экология Наука Краснодарский край
30 декабря 2024, 18:54
Первичную очистку пляжей Анапы от мазута завершили
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Первичную очистку от загрязнившего пляжи мазута завершили на большей части участков от центрального пляжа Анапы до поселков Веселовка и Витязево в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Сотрудники городских служб, специалисты МЧС и волонтеры сейчас устраняют незначительные повторные выбросы. Также в Веселовке проводят мониторинг территории.

На пляже между Витязево и Благовещенской еще остались загрязненные участки, поэтому для работы в районе базы отдыха «Малахит» планируют увеличить количество техники. У реки Можепсин вывозят замазученный песок, который свезли с пляжной территории, оттуда его перенаправят в пункт временного накопления.

С начала работ по ликвидации последствий разлива мазута с пляжей региона вывезли 47,5 тысячи тонн загрязненного грунта. В МЧС предупредили о сохранении угрозы утечки мазута в Черном море.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море произошло 15 декабря. Это привело к разливу мазута.

Волонтеры Краснодарский край Реки Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
28 декабря 2024, 11:01
«Ресурс» и ОСВПИ договорились совместно развивать технологии применения вторсырья
РЭО
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Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и Отраслевой союз участников рынка вибропрессованных изделий и элементов благоустройства (ОСВПИ) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось 18 декабря на деловом завтраке Ассоциации.

«Отраслевой союз участников рынка вибропрессованных изделий и элементов благоустройства - наш новый партнер. Мы активно развиваем сотрудничество с отраслевыми объединениями производителей материалов и продукции для строительной отрасли. Понимаем, что большая работа по расширению применения вторичных материалов будет эффективной только при условии широкого их использования в строительстве. Уже сейчас на площадке ассоциации отрабатываем две партнерские цепочки для Самарской области», - сказала исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова.

«Сейчас общественные пространства могут стать не только местом отдыха граждан, но и системой очистки воздуха. И поможет в этом фотокаталитический или самоочищающийся бетон. Эта инновация, которая впервые применена у нас, в Воронеже, и на курской АЭС, может не только устранять с поверхности тротуарной плитки загрязнения, но даже разлагать под воздействием солнечного света вредные примеси в атмосфере», - отметил исполнительный директор ОСВПИ Роман Куприн.

Соглашение направлено на развитие практик изготовления, применения строительных материалов с использованием вторичных ресурсов и вторичного сырья; раздельного сбора и накопления вторичных ресурсов, образующих при строительстве, ремонте, реконструкции, сносе объектов капитального строительства, сборно-разборных сооружений.

«Ресурс» и ОСВПИ изучат отечественный и международный опыт обращения с отходами строительства, а также технологии производства стройматериалов из вторсырья.

Волонтеры Краснодарский край Реки Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
28 декабря 2024, 09:14
Эколог рассказала, как восстановить экосистему пляжей Кубани
Global Look Press
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Чтобы восстановить прибрежную экосистему Черного моря, пострадавшую от разлива мазута, необходимо вернуть на свои места грунт, который изымают с пляжей Кубани. После этого следует заселить участки мелкими организмами, рассказала РИА «Новости» старший научный сотрудник лаборатории комплексных исследований окружающей среды и минеральных ресурсов Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Анна Пономарева.

«Мероприятия, которые сейчас проходят, это уже рекультивация. Но когда песок изымается, на пляже образуются огромные ямы. Меняется береговая линия, потому что песок сейчас не замещают. Но море „работает“ - вода приходит и уходит, размывает берег еще больше», - отметила она.

В любом случае, в зоне литорали, так называют участок берега, который затопляется во время прилива и осушается во время отлива, необходимо регулярно заменять грунт. По словам эксперта, в противном случае береговая линия может измениться, и пляжи будут уже не такими, какими мы их знаем.

Нефтяное загрязнение не всегда является самым страшным для окружающей среды, ведь оно может происходить и естественным путем, подчеркнула Пономарева. Однако мазут представляет собой особую опасность, так как он практически не разлагается, а еще он очень тяжелый.

Сейчас в акватории собирают плавающие частицы мазута, но из-за холодной воды он тонет, остается в море, а подниматься будет только с повышением температуры, добавила собеседница агентства.

Ранее стало известно, что на побережье Краснодарского края - в Анапе и Темрюкском районе собрали 37 тысяч тонн песка с мазутом. Пятна нефти вынесло на несколько пляжей, мазут покрыл акваторию неподалеку от берега, в результате погибли водоплавающие птицы и дельфины. На побережье объявили режим ЧС федерального масштаба.

Исследования Черное море Крушение танкеров в Керченском проливе
27 декабря 2024, 17:26
РЭО: 22 субъекта РФ начали передавать фотографические данные о вывозе ТКО
РЭО
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Российский экологический оператор составил рейтинг регионов, которые приступили к передаче информации о состоянии контейнерных площадок через мобильное приложение «Водитель ТКО». Данные в полном объеме по всем зонам деятельности стали передавать 22 субъекта РФ.

«Состояние контейнерных площадок - важнейший показатель реализации мусорной реформы, а мобильное приложение в таком случае выступает в качестве инструмента получения в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО) объективных оперативных данных по фактическому вывозу отходов в режиме реального времени. Приложение создано, чтобы оперативно реагировать на проблемы, связанные с вывозом ТКО», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Мобильное приложение «Водитель ТКО» стало доступно всем региональным оператором с октября 2024 года, всем им был разослан установочный файл.

«Регоператоры получили приложение на безвозмездной основе. Благодаря ему они могут проводить мониторинг состояния контейнерных площадок, получать точные и оперативные данные о них. Однако на сегодня только 22 субъекта РФ обеспечили внесение данных по фотофиксации контейнерных площадок в ФГИС УТКО по всем зонам деятельности своего региона. Призываем остальные регионы как можно скорее установить приложение и начать передавать данные», - заявил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

В рейтинг субъектов РФ по передаче фотофиксации контейнерных площадок вошли Забайкальский край, Кировская, Новосибирская, Орловская, Тверская, Калужская, Рязанская, Воронежская, Нижегородская, Псковская, Самарская, Сахалинская, Курганская, Омская, Оренбургская области, Республики Бурятия, Крым, Марий Эл, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Обозначенные регионы в полном объеме по всем зонам деятельности обеспечили передачу фотопотоков.

В ФГИС УТКО размещена информация о более 1 млн адресных контейнерных площадках, расположенных на территории Российской Федерации. Информация о них доступна неограниченному кругу лиц в публичной части ФГИС УТКО.

Исследования Черное море Крушение танкеров в Керченском проливе

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