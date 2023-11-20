20 ноября 2023, 12:40

Итоги международной премии «Экология – дело каждого» подведут в Москве 22 ноября

Unsplash
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В МИА «Россия сегодня» пройдет итоговая конференция международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Мероприятие состоится 22 ноября.

Премию учредил Росприроднадзор в 2021 году для экологического просвещения детей и молодежи, а также поощрения наиболее талантливых. В 2023 году поступило более 80 тысяч заявок, что в 14 раз больше по сравнению с 2021-м. Свыше 2,8 тысячи заявок пришло от участников с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов и интернатов.

В целом в мероприятии уже приняли участие дети и подростки из 70 стран, в том числе из всех 89 регионов России.

В 13:45 состоится пресс-подход главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. Для участия в мероприятии СМИ потребуется аккредитация. Информацию можно подать до 21 ноября до 16:00 по электронной почте info@rosprirodnadzor.info или по телефону 8 (905) 562 22 56 (Капустина Ольга).

Конференция пройдет по адресу: Москва, Зубовский бульвар, 4.

20 ноября 2023, 07:14
Южный циклон принесет в Москву снегопад
Unsplash
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В Москве 20 ноября под действием южного циклона выпадет снег. Из-за отрицательной температуры он не растает, а сформирует снежный покров, заявил радиостанции «Говорит Москва» завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов.

«Может быть даже в ближайший понедельник будет хороший снегопад, а поскольку температура отрицательная, то значит он и ляжет», - допустил он.

Специалист объяснил это прохождением южного циклона с теплым относительно водяного пара воздухом. Александр Кислов спрогнозировал осадки в Москве и к востоку от нее.

К концу недели в столице потеплеет, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозу, к выходным атмосферное давление опустится, холода отступят, и температура воздуха приблизится к нулевой отметке.

Прогноз погоды Погода Снегопад Москва 2023 Погода в Москве
19 ноября 2023, 08:41
Названы регионы России, в которых на днях резко похолодает
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В ближайшие дни резкое похолодание придет в Красноярский край, Омскую, Томскую и Новосибирскую области, Якутию и Хакасию. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ряде регионов температура воздуха отклонится от нормы на семь и более градусов, прогнозируются «волны холода». С 19 по 22 ноября в Ненецком автономном округе будет до –25, в Мурманской области - до –22, в Карелии - до –16 градусов, а в Коми и вовсе до –29 градусов, что примерно на 10 ниже нормы.

«В Томской области в понедельник температура опустится до –10 градусов, ночью будет до –27–30 градусов», - продолжил Вильфанд.

В Хакасии и Якутии столбик термометра к середине недели опустится до –30 и –40 градусов соответственно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в Москве и Московской области с воскресенья, 19 ноября, будет до –7 градусов днем и до –12 ночью. По его словам, погода будет «уже январской».

Прогноз погоды Погода
13 ноября 2023, 08:34
Половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Центральной России
РИА «Новости»
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В Центральной России за последние сутки выпало 50% месячной нормы осадков. Об этом рассказал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что в Москве выпало 14 миллиметров осадков - 27% нормы за месяц. В Московской области больше всего осадков выпало в Можайске - 19 миллиметров и 40% от месячной нормы, - а также в Наро-Фоминске и Волоколамске (15 миллиметров).

«Дожди прошли почти на всей территории Русской равнины», - констатировал Тишковец.

По его словам, в Калужской области в осадкомеры попало 25 миллиметров дождевой воды, в Новгородской - 23, в Липецкой и Брянской - по 22, в Тверской и Смоленской - 21 и 19 соответственно.

Ночью в Москве и Подмосковье распространили экстренное предупреждение о дожде и сильном ветре - до 15 метров в секунду. Непогода ожидалась примерно до 06:00. Водителям посоветовали снизить скорость на дорогах, избегать резких маневров, а также не парковаться под деревьями и ветхими конструкциями.

Погода Погода в Москве
13 ноября 2023, 00:16
Экстренное предупреждение выпустили в Москве из-за резкого ухудшения погоды
РИА «Новости»
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Непогода в виде дождя и сильного ветра до 15 метров в секунду придет в Москву и Подмосковье в ближайшие часы и останется в столичном регионе до 06:00 понедельника. Такое экстренное предупреждение сделали управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что приходе непогоды в столичный регион сообщил Росгидромет.

«В ближайший час с сохранением до 06:00 утра 13 ноября ожидается дождь, местами сильный, усиление юго-восточного ветра с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Автомобилистов во время осадков попросили снизить скорость движения, отказаться от опасных маневров и увеличить дистанцию с другими участниками дорожного движения.

Водителям рекомендовали не парковать транспортные средства около деревьев. Пешеходам, которых дождь и ветер застанут на улицах, попросили держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.

МЧС РФ Погода Москва 2023 Погода в Москве

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