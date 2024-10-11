11 октября 2024, 12:31

Истощенного леопарда заметили на трассе в Приморье

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Сотрудники Минприроды Приморского края при поддержке специалистов национального парка «Земля леопарда» начнут поиски леопарда для его спасения из дикой природы. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка, опубликовав в своем Telegram видео очевидцев, успевших снять зверя из салона машины.

Ранее жители региона заметили на трассе около Уссурийского городского округа леопарда, внешний вид которого вызвал опасение у специалистов. Хищник часто приседал на задние лапы и не реагировал на людей рядом.

Специалисты и ранее наблюдали за этой особью, но теперь состояние зверя резко изменилось. Очевидцы за последние три месяца несколько раз замечали леопарда в этом районе, но его физическое состояние всегда оценивалось экспертами как удовлетворительное.

Летом для наблюдения за животным установили фотоловушки, данные с которых подтверждали это.

Ранее поезд сбил вышедшего на пути амурского тигра в Приморье.

Природа Приморье Животные
11 октября 2024, 09:55
РЭО представил СПЧ концепцию по «Минимизации образования отходов»
РЭО
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Директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов представил концепцию по «Минимизации образования отходов» на заседании постоянной комиссии по экологическим правам Совета по правам человека.

«Концепция по „Минимизации образования отходов“ разработана в рамках реализации федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. Основная цель минимизации образования отходов - формирование эффективной государственной модели регулирования, направленной на максимальное увеличение срока эксплуатации товаров и недопущения утраты ими потребительских свойств, а также на максимальную эффективность использования природных ресурсов и снижение объема сложноперерабатываемых отходов», - сказал Игорь Забралов.

Основными задачами концепции являются продление жизненного цикла товаров, развитие системы центров по ремонту и обслуживанию товаров, поэтапный отказ от одноразовых товаров и упаковки в пользу многоразовой альтернативной продукции, развитие систем совместного использования вещей, минимизация образования пищевых отходов, популяризация ответственного использования, в том числе в рамках образовательных программ.

Основы и приоритетные направления государственной политики, связанные с экономикой замкнутого цикла, а также правоотношения, возникающие при ее реализации, планируется урегулировать отдельным законом, о ходе разработки которого сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Тетенькин.

Расширенное заседание постоянной комиссии по экологическим правам Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека на тему: «Минимизация образования отходов как основа экономики замкнутого цикла, сохранения ресурсов и обеспечения экологического благополучия граждан» состоялось 2 октября.

В мероприятии также приняла участие исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

«Система обращения с отходами проходит становление и подстраивается под геометрический скачок образования и изменение морфологии отходов. Столько упаковки и одноразовых короткоживущих товаров невозможно быстро встроить ни во вторичное использование, ни в переработку. Остается только путь на полигон. Поэтому надо говорить, что обращение с ТКО - важное, но не единственное, звено в цепочке жизненного цикла товаров. Важно также снижение отходообразования, но не через снижение уровня жизни, а путем перехода на принципы циклической экономики. Не только материалы и востребованность вторичного ресурса, но и плановый срок выбытия товаров, который описывает производитель в паспорте продукции, должен влиять на ставки расширенной ответственности производителя», - отметила Валерия Гулимова.

Предложения, проработанные РЭО совместно с заинтересованными министерствами, направлены в правительство Российской Федерации.

Природа Приморье Животные
11 октября 2024, 04:59
Бабье лето на один день придет в Москву
Unsplash
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Жителям Москвы и Подмосковья пообещали приход бабьего лета в пятницу и субботу. Воздух прогреется до +16 градусов после периода прохладной погоды, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жителям Москвы и Подмосковья пообещали приход бабьего лета в пятницу и субботу. Воздух прогреется до 16 градусов после периода прохладной погоды, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В пятницу погода порадует москвичей - погода будет вполне солнечной, и температура существенно повысится, она будет в диапазоне 14… 16 градусов, в области даже до 18 градусов», - заявил он.

Вильфанд добавил, что в субботу местами может пройти небольшой дождь и будет облачно с прояснениями, но по-прежнему тепло, хотя столбики термометров и опустятся до 12… 14 градусов.

По его словам, температура воздуха в Москве 11 и 12 октября будет примерно на пять градусов выше нормы. При этом Вильфанд пошутил, что метеорологи довольно доброжелательные люди, поэтому если кто-то скажет, что в пятницу будет бабье лето, то возражать не станут. В любом случае это будет замечательный день после периода прохладной погоды.

Синоптик пояснил, что циклон, принесший в столицу мрачную погоду и дожди, уходит на восток, поэтому погода улучшится, сообщили «Известия».

Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
10 октября 2024, 23:56
Жители нескольких регионов России увидели полярное сияние
Unsplash
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Жители России в ночь на 11 октября увидели полярное сияние. Оно возникло на фоне сильной магнитной бури уровня G4, сообщил сайт e1.ru.

Полярное сияние появилось одновременно в нескольких регионах. Им любовались жители Перми, Самары, Тулы и Республики Коми.

Это атмосферное оптическое явление провоцировала магнитная буря, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

К вечеру 10 октября уровень магнитной бури усилился до G4, а зона полярных сияний подошла к полярному кругу. Максимум яркости пришелся на 21:45. В Москве вероятность наблюдения составила 60%, в Санкт-Петербурге - 80%, в Сочи - 10%.

Вспышка уровня X1.8 произошла на Солнце 9 октября, сообщила лаборатория. Плазма приблизилась к Земле в середине следующего дня. Планета, по оценкам ученых, пробудет в облаках солнечной плазмы еще около двух суток.

Санкт-Петербург Ученые Погода Магнитные бури Наука Астрономия Москва
10 октября 2024, 15:44
РЭО представил новейшую технику для вывоза ТКО на РЭФ-2024
РЭО
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Мусоровозы для работы в районах плотной застройки представили на Российском экологическом форуме (РЭФ). С экспозицией новейшей техники ознакомился вице-премьер Дмитрий Патрушев.

«Спецтехника является начальным и важным элементом в цепочке обращения с отходами. Сейчас в сборе и вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) задействовано порядка 23,6 тысячи единиц спецтехники. Но до сих пор существует потребность в мусоровозах, она составляет 3 286 единиц. Важно, чтобы новая техника соответствовала всем современным требованиям, которые диктуют нынешние условия и обеспечивала вывоз ТКО от южных до крайних северных регионов. На РЭФ была представлена техника, которая отвечает этим вызовам», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На форуме были представлены наиболее распространенные среди региональных операторов образцы мусоровозов с различными вариантами погрузки емкостей с отходами для их последующего транспортирования.

«Были представлены следующие мусоровозы: маневренный мусоровоз производства „МАЗ“ для эксплуатации в стесненных городских условиях, разработанный по согласованным техническим требованиям РЭО. Мусоровоз, который может вывозить как обычные контейнеры, так и с использованием установленного на корпусе крана-манипулятора контейнеры заглубленного типа или контейнеры, типа „колокольчик“. Мусоровоз с установкой, способной менять степень уплотнения отходов или вообще не уплотнять их», - подробнее рассказал о выставленной технике заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Был выставлен и образец мусоровоза с оптимальными классическими характеристиками, поставляемый на новые территории, способный загружать в себя как контейнеры, так и бункеры. Также нашлось место и для компактного мусоровоза, который может использоваться в районах с плотной жилой застройкой и территориями с особенностями сбора отходов, где требуется малогабаритная техника, например, в городах-курортах, добавил Карелов.

Санкт-Петербург Ученые Погода Магнитные бури Наука Астрономия Москва

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