Исландия оказалась на пороге катастрофы

Вулканолог из Исландского метеорологического управления Мишель Паркс и ее коллеги получили грант на исследование связи между антропогенным изменением климата и активностью вулканов. Они решили проверить гипотезу о том, что таяние ледников способно изменить давление в земле и спровоцировать серию извержений.

Участники проекта изучили химический состав лавовых пород и нашли подтверждение теории. Они обнаружили, что частота извержений увеличивалась примерно в 30–50 раз по сравнению с предыдущим ледниковым периодом во время и после потери льда.

Теперь ученые регулярно измеряют температуру и кислотность геотермального озера Вити в кратере вулкана Аскья, чтобы отследить изменения и спрогнозировать будущее извержение. В 2021 году всего за несколько месяцев вулкан расширился и поднялся на 11 сантиметров, в последующие три года - еще на 80 сантиметров. Это произошло из-за накопления магмы и сжатого газа.

«Под Исландию поступает все больше магмы, и она нам просто не нужна. У нас ее достаточно», - сказала Паркс.

Несмотря на опасность извержений, Исландия вошла в число стран, способных перенести другой катаклизм - ядерную зиму. По мнению новозеландских ученых, ее жители смогут вести сельское хозяйство в изменившемся климате.