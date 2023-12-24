Хвойный запах с ноткой формальдегида. Живые новогодние елки оказались токсичны

Ученые изучили, как летучие органические соединения (ЛОС), выделяемые живыми елками, взаимодействуют с другими компонентами воздуха в помещении. Для этого исследователи поместили наряженную пихту Дугласа в камеру на 17 дней, после чего проанализировали состав воздуха.

Как выяснилось, монотерпены от дерева вступают в реакцию с озоном, из-за чего в воздухе появляется формальдегид и другие химически активные вещества. Причем по ходу эксперимента уровень формальдегида увеличивался.

Впрочем, бояться живых елок не стоит: концентрация формальдегида в результате эксперимента оказалась в 20-30 раз ниже его среднего содержания в жилых домах. И все же ученые предложили перед тем, как ставить дерево в помещении, сначала «выветрить» его на балконе в течение трех дней. На протяжении этого времени выделяется наибольшее количество монотерпенов.

Ранее стало известно, что в сквере имени Марии Рубцовой в Химках сгорела новогодняя елка. По предварительной информации, около дерева зажигали бенгальские огни.