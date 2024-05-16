16 мая 2024, 14:42

Холодный атмосферный фронт принесет в Москву «тихую грозу»

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В Москве ночью 17 мая пройдут дожди и грозы. К выходным потеплеет, сообщила 360.ru метеоролог Татьяна Позднякова.

Погоду, по словам специалиста, определит холодный атмосферный фронт. Пройдет дождь - от небольшого до умеренного. Выпадут 10-15 миллиметров осадков при норме 61 миллиметр для станции ВДНХ. Позднякова допустила локально едва заметную грозу.

«На кратковременный дождь этот холодный фронт способен, и не исключено, с вероятностью 50%-70%, что прохождение фронта будет сопровождаться грозой. Но это будет такая тихая гроза, без порывистого ветра», - сказала она.

Зона осадков холодного фронта, по словам метеоролога, до 11-12 часов утра минует столичный регион. Позднякова спрогнозировала потепление в выходные.

«Дальше нас ожидает прекрасная погода. В выходные дни переменная облачность без осадков. Ночи останутся еще довольно теплыми, преобладающая температура +6…+9 градусов минимально. И дневная температура <…> достигнет +20 градусов», - заявила метеоролог.

Позднякова предупредила, что температурный фон останется ниже климатической нормы, но всего на один-полтора градуса. Следующие дожди пройдут 21 мая. Однако, по словам специалиста, они станут по-летнему теплыми.

Центр «Фобос» спрогнозировал новую волну похолодания во второй половине предстоящей недели. Минимальная температура ночью составит +1…+6 градусов.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
16 мая 2024, 06:55
Куренков и Файзуллин приехали в Тюменскую область из-за последствий паводка
Пресс-служба МЧС
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В Тобольске прошло выездное совещание с участием глав МЧС Александра Куренкова и Минстроя Ирека Файзуллина по оперативной обстановке в связи с прохождением паводка в Тюменской области. Об этом сообщила пресс-служба.

«Спасибо, что отстояли все самые острые участки. Знаю, работа велась и ведется круглосуточно. Я очень благодарен ребятам за такой ответственный и самоотверженный подход», - сказал Куренков тюменским специалистам.

На совещании обсудили укрепление дамб, в том числе у федеральной трассы Тюмень - Омск и города Ишим, вопросы соцподдержки пострадавших от подтоплений и ликвидацию последствий разливов.

Пик паводка на реках Ишим и Тобол прогнозировали на конец апреля. В мае уровень воды в русле реки Ишим пошел на спад. На осушенных территориях начали аварийно-восстановительные работы.

Тюмень Строительство Паводки МЧС РФ
15 мая 2024, 14:44
«Вывод слишком поспешный». После магнитной бури на Землю вряд ли обрушится волна жары
Unsplash
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Аномальная жара вряд ли обрушится на Землю после магнитной бури. Таким мнением с 360.ru поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Специалист по ионосфере Владимир Поляков заявил, что реакция Земли на солнечные вспышки изменилась. Сейчас ионосфера стала «рваной», турбулентной и гораздо хуже защищает от излучения извне. В связи с этим эксперт в беседе с сайтом kp.ru предрек полосу ужасной жары.

В конце 70-х начале 80-х годов в Гидрометцентре существовала лаборатория солнечно-земных процессов, которая глубоко и последовательно исследовала этот вопрос, напомнил Шувалов.

«Результатом этих исследований был вывод о том, что связь, последовательность и влияние солнечной активности, магнитной активности на погодные процессы на самом деле очень и очень невелики. Поэтому, основываясь на исследованиях, которые были проведены коллегами в далеком XX веке, я считаю, что этот вывод слишком поспешный и не основан на реальных данных», - подчеркнул синоптик.

В столичном регионе все же ожидается потепление.

«Будет у нас потеплее, будет. Не сказать, что бы намного, но 20 градусов у нас будет обязательно в субботу и воскресенье. [Дождь] будет в пятницу, покапает и пройдет. А далее - преобладание антициклональной погоды, высокое давление, и только в пятницу немножко просядет», - подчеркнул специалист.

Волна холода накроет Москву во второй половине следующей недели. В ее начале температурные показатели вернутся к климатической норме, но к выходным температура не превысит 7 градусов ночью.

Исследования Погода
15 мая 2024, 03:37
Москвичей предупредили об очередном похолодании
Freepik
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Еще одна волна холода накроет Москву во второй половине предстоящей недели. Об этом предупредил центр погоды «Фобос».

Синоптики отметили, что со следующей недели температурные показатели будут постепенно возвращаться к своей климатической норме. Но к выходным похолодает, температура не поднимется выше 7 градусов ночью, с понедельника ночные температуры не опустятся ниже 5… 10 градусов.

«В начале второй половины следующей недели возможна еще одна волна холода, но и она не заставит ночные температуры опуститься ниже 1… 6 градусов», - отметили метеорологи центра.

Синоптик Александр Шувалов пообещал, что к концу недели погода «пойдет на поправку» , столбик термометра покажет около 15 градусов.

Погода Погода в Москве Москва
13 мая 2024, 10:13
Погода в Москве отойдет от холодного шока. Синоптик пообещал потепление
РИА «Новости»
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Аномальные холода накрыли европейскую часть России, но к середине мая ситуация начнет стабилизироваться. Антициклон принесет западный ветер, а вслед за ним и потепление, сообщил 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.


Однако «майские морозы» настигли не всех. Шувалов заявил, что в некоторых регионах погода не так сильно, как в Москве, отличалась от нормы.

«Есть и такие области, как Орловская и Брянская, где отклонения составляют всего лишь три градуса, и это отнюдь не самый холодный старт месяца», - заявил специалист.

Незначительное потепление В Москву и Подмосковье новая рабочая неделя не принесет значительного потепления. Синоптик объяснил, что в столичный регион придет северо-восточный антициклон, северный ветер сменится западным и северо-западным.

«Отнюдь не теплая, но и не сказать, чтобы сильно холодная погода. Прямо скажем, отрицательные отклонения от нормы сохранятся, но они будут не такими значительными», - сказал он.

Холодный старт Первая декада мая в некоторых регионах европейской части России, по его словам, стала самой холодной за всю историю наблюдений. Местами столбик термометра опустился на несколько градусов ниже нормы.

Шувалов предупредил, что, во-первых, прекратятся ночные заморозки. Во-вторых, в первой половине недели дневная температура воздуха повысится до 11… 13 градусов, а к четвергу поднимется до 15… 17 градусов. В пятницу, когда к столичному региону с севера приблизится холодный фронт с дождями, столбик термометра покажет около 15 градусов.

«То есть, все-таки погода идет слегка на поправку, отходит от этого холодного шока, который мы все испытали в самом начале месяца, особенно 9 мая», - сказал он.

Причиной майских заморозков стал воздух из Северного Ледовитого океана. Кроме россиян с погодной аномалией столкнулись жители приграничных регионов Белоруссии и Польши.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Погода в Москве

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