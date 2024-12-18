18 декабря 2024, 17:06

Глава РЭО рассказал о важности изменений РОП на деловом завтраке «Ресурса»

РЭО
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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев выступил на деловом завтраке Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» 18 декабря и рассказал о механизме расширенной ответственности производителей (РОП), а также истории создания Ассоциации.

«За 2023–2024 годы произошли тектонические сдвиги. На мой взгляд, это было крайне показательным с точки зрения того, что будет с РОП. Если бы не произошло тех изменений, то на РОП как на механизме можно было бы поставить крест. Он формально существовал бы какой-то промежуток времени и потом ушел бы. Но государство приняло решение, что финансирование отрасли через РОП будет продолжаться. И то, что инициатива получила поддержку и со стороны президента, и правительства, это успех в том числе экспертного общества, которое убедило в том, что не существует тех рисков, о которых говорили, и что больше рисков несет невведение изменений в РОП, чем последствия от них», - отметил глава РЭО.

Темой делового завтрака стал «РОП 2015–2015. Что дали 10 лет. Как идут изменения». Провести реформу РОП в 2020 году поручил Президент РФ. В 2023 году был принят пакет поправок в ряд законов, который получил публичное название «Закон о РОП». Документом предусмотрено постепенное введение ответственности за переработку отходов для всей производимой упаковки: за 55% упаковки - в 2025 году, за 75% - в 2026 году и с 2027 года - для всей упаковки.

Уже с 2025 года предусматривается повышение ставок экосбора на 15% по отношению к 2024 году, в 2026 году - на 8% по отношению к 2025 году и в 2027 году - на 4% по отношению к 2026 году.

В этом году также заработал реестр утилизаторов. Только с этими утилизаторами из реестра можно заключать прямые договоры в рамках системы РОП. Сейчас в нем 71 утилизатор.

В первую очередь экосбор пойдет на создание 5,5 млн тонн мощностей утилизации отходов от использования товаров. Также средства экосбора могут быть направлены на приобретение контейнеров для организации раздельного накопления отходов и компенсацию затрат утилизаторов. Для этого разработана методика расчета экосбора - к базовой ставке могут добавляться коэффициенты экологичности. Чем легче перерабатывается упаковка, тем ниже коэффициент. Таким образом бизнес получает стимул использовать экологичную упаковку и снижать количество неперерабатываемых отходов на полигонах.

«Ассоциация видит свою роль в выстраивании взаимовыгодных партнерских цепочек для компаний всего жизненного цикла товара или упаковки. Сегодня и те, кто по закону подпадает под экологический сбор (это и есть инструмент РОП), и те, кто является переработчиком, говорят о задачах выстраивания стабильного потока вторичных ресурсов. Речь о связке, над которой мы работаем, - региональные операторы - комплексы обработки отходов, и прежде всего, современные сортировки - добросовестные утилизаторы. Новая роль и место каждого из звеньев поможет достичь показателей федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“, которые вступают в силу с 2025 года. Не ждем, а готовимся - это наш принцип», - подчеркнула исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

В мероприятии приняли участие ООО «Филипп Моррис Сэйлз энд Маркетинг», АО «Упаковочные системы», ООО «Сибстекло», ООО «Экостиль», ООО «Экоцифра», ООО «Эколайн», ООО «Магнит», АО «Георг полимер», ООО «Полипластик», АО «Технониколь» и другие компании - члены и партнеры Ассоциации из многих регионов России.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» - объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.

18 декабря 2024, 18:23
Новые участки разлива мазута нашли в Краснодарском крае
РИА «Новости»
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При обследовании загрязненной территории после крушения танкеров в Керченском проливе были найдены новые участки разлива нефтепродуктов. В МЧС России сообщили, что зона загрязнения черноморского побережья мазутом достигла почти 50 километров.

«Зона проведения работ по расчистке увеличена до 49 километров береговой линии Темрюкского и Анапского районов», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, до 70 километров было решено расширить маршрут патрулирования. Патрульные группы дежурят круглосуточно.

В общей сложности в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют более тысячи человек и свыше 100 единиц техники. Кроме того, помощь оказывают волонтеры.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае собрали около 100 тонн нефтепродуктов, очистив более десяти километров береговой линии.

МЧС РФ Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
17 декабря 2024, 22:12
Начало экологической беды. Что будет с пляжами Анапы после разлива нефтепродуктов
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После крушения танкеров в Керченском проливе необходимо по максимуму собрать мазут с береговой линии, чтобы он не ушел в глубокие слои пляжей. Эколог Анатолий Баташев на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, что в противном случае последствия для природы окажутся катастрофическими, а сезон отпусков во всем регионе будет под угрозой.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что к лету все пляжи очистят от нефтепродуктов. Работы уже ведут, но ситуацию усложнили плохие погодные условия. Баташев заметил, что в очищении береговой линии прямо заинтересованы все владельцы пляжей.

«Другое дело, что сейчас на них нет ни персонала, потому что курорты закрыты на зимний период, ни техники», - обратил он внимание.

Краснодарские власти, добавил эколог, вместе с руководством муниципалитетов в том числе тоже займутся уборкой территорий. Но решение о том, можно ли отдыхать на пляже, будет принимать Росприроднадзор.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что сейчас регион находится в самом начале экологической беды.

«Пока, что называется, пришел первый вал. То есть первая ночь, когда был прилив и накрыло эти пляжи. На какие понесет беду дальше, потому что пятно еще сохраняется и его объем пока из-за шторма трудно понять, [неизвестно]», - сказал Баташев.

Пока что, по его словам, нельзя дать прогноз о загрязнении сочинских и крымских пляжей. Эколог также напомнил об опасности для животного мира.

«Большая беда, но опять-таки поправимая с учетом того, что сейчас вышло много волонтеров. Власти края - молодцы, что ввели режим ЧС. Его вообще нужно в данной ситуации объявлять на федеральном уровне. Посылать большую группировку, наверное, военных, чтобы просто очищать пляжи, собирать большое количество волонтеров», - предположил Баташев.

Он призвал власти Краснодарского края взять на вооружение опыт Московской области, которая выделят средства из резервного фонда при возникновении нештатных ситуаций.

Пока что в районе Бугазской косы для защиты от загрязнения нефтепродуктами собрались устанавливать плавучие заграждения длиной в 150-200 метров.

Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
16 декабря 2024, 20:49
Назван объем вытекшего из потерпевших крушение танкеров мазута
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Предварительные оценки показали, что после крушения танкеров в Черное море вытекло более трех тысяч тонн мазута. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

«Предварительно, в Черное море всего попало порядка 3,7 тысячи тонн мазута. Цифры будут уточняться, специалисты продолжают работать», - отметил он.

По словам собеседника агентства, большая часть нефтепродуктов, находившихся на борту судов, не попала в воду. Всего же на танкерах перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Уборкой мазута после ЧП занялись сотрудники Росморречфлота, МЧС и других ведомств.

Эколог Илья Рыбальченко ранее предположил, что разлив топлива не обернется серьезными последствиями для природы Керченского пролива.

Черное море Топливо Крым Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
16 декабря 2024, 13:14
РЭО: более 1600 пунктов приема старых шин открылись в России
РЭО
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Отработанные автомобильные покрышки следует сдавать в специализированные организации, которые занимаются сбором и утилизацией шин, но ни в коем случае не сжигать их. Более подробно об этом говорится в Альбоме технологий по утилизации отходов от использования товаров, разработанном Российским экологическим оператором. На карте Российского экологического оператора «Уберу» появились 1614 пунктов приема.

«Средний срок службы шин составляет 5 лет. Когда приходит момент их замены, то многие задумываются, что с ними делать. Как правило, сдать шины можно в магазины или обслуживающие центры, которые в свою очередь передают их утилизаторам. Можно и напрямую сдавать переработчикам. Что точно нельзя делать, так это сжигать покрышки и сбрасывать их в воду и на почву. Самым распространенным способом утилизации шин является механическое дробление в резиновую крошку. Она применяется в строительстве дорог или при создании покрытия на городских площадках», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В Альбоме технологий по утилизации также говорится, что отходы шин подлежат накоплению отдельно от других отходов. Не допускается смешивать старые покрышки с другими отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Запрещается обезвреживать отходы шин путем их сжигания на установках, не предназначенных для сжигания шин.

Важно, чтобы обращение с отходами шин, включая сбор, накопление, хранение, транспортирование, утилизацию, обезвреживание, обеспечивало безопасность окружающей среды и здоровья человека. Отработанные шины - это отходы четвертого класса опасности: они разлагаются в окружающей среде более ста лет и загрязняют почву и грунтовые воды. А еще этот отход легко воспламеняется, что может привести к пожару на полигоне или в других несанкционированных местах выброса.

Напомним, ежегодно в России отходами становится около миллиона шин. При этом утилизируется только 40-50%. Важно сдавать автопокрышки на переработку. Карта пунктов приема есть в приложении «Уберу», которое можно скачать по ссылкам: App Store , Google Play , Rustore.

При этом у шин колоссальные возможности переработки: резиновую крошку, полученную в результате переработки шин, используют для изготовления различных резино-технических изделий, в качестве покрытия для детских и спортивных площадок, резиновой плитки, кровельных материалов, модификаторов для асфальтобетона, матов для животноводства, а также в качестве протектора для восстановления шины.

В просветительских целях ранее РЭО публиковал ролик про важность утилизации шин с ведущим и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

Черное море Топливо Крым Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе

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