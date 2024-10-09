09 октября 2024, 12:26

Глава РЭО предложил увеличить финансирование образовательных программ по профессиям отрасли обращения с ТКО

РЭО
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В рамках РЭФ-2024 состоялась сессия «Роль университетов в обеспечении перехода к экономике замкнутого цикла», посвящённая кадрам. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев предложил увеличить стипендиальный фонд с целью привлечь больше молодых людей для обучения профессиям замкнутого цикла.

«Для построения экономики замкнутого цикла требуется много интеллектуальных ресурсов, поэтому мы создали Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. В рамках него мы с ведущими вузами страны занимаемся подготовкой кадрового резерва. Сейчас мы хотим создавать нормотворческие и законодательные инициативы, связанные с изменением порядка финансирования. Во-первых, пришло время увеличивать софинансирование тех направлений обучения, где есть технологические партнёры. Второе - гранты необходимо распространять более широко для тех отраслей, которые Правительство видит в качестве приоритетов. Необходим механизм долевого участия в грантах для этих направлений. Также мы понимаем, что для привлечения молодых людей учиться работе с экономикой замкнутого цикла необходимо увеличить стипендиальный фонд», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Денис Буцаев отметил важность получения содействия от Правительства для тех партнёров, которые финансово поддерживают образовательные программы, реализуемые Консорциумом. Речь про налоговые последствия: возможности зачёта финподдержки в качестве расходов на продвижение качества человеческого ресурса и материального капитала, освобождения от соответствующих налоговых отчислений и возможности отнесения на себестоимость.

«Нам важно понимать, что закрепление за определенной отраслью может носить в том числе и материальный стимул», - заключил Денис Буцаев.

Совместно с вузами-участниками Консорциума РЭО разрабатывает образовательные программы, которые смогли бы подготовить профессионалов отрасли обращения с отходами и «утолить» кадровый голод - он оценивается, по данным РЭО, в 90 тысяч на ближайшие три года, в перспективе пяти лет - около 300 тысяч рабочих мест непосредственно в отрасли. По словам Дениса Буцаева, если добавить смежные отрасли: это и логистика, и банковская сфера, и сфера услуг - то цифра может легко вырасти троекратно.

Между тем у молодежи все выше интерес к профессиям отрасли. Так, в этом году конкурс на бакалаврскую программу РЭО и РЭУ им. Г. В. Плеханова «Экология и экономика природопользования» составил практически десять человек на бюджетное место. Это говорит о высоком интересе молодёжи к профессиям в сфере экологии. Именно устранение кадрового голода в отрасли стало ключевой целью создания кафедры.

«Вуз в последнее время уделяет очень много внимания программам экологической направленности, устойчивого развития, „зелёным“ программам в области экономики и финансов. Роль Российского экологического оператора и лично Дениса Петровича переоценить невозможно - он возглавил базовую кафедру. На базовой кафедре мы сразу же сконцентрировали все основные программы, связанные с экологией и с экспертизой. И в этом году провели первые набор по экологии и экономике природопользования. Для нас это очень почетно и ценно. Приурочили старт этой группы к открытию лаборатории РЭО в новом корпусе Плехановского университета, где базируются партнерские лаборатории, и центральное место занимает Российский экологический оператор», - сказала Ксения Екимова, проректор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Университет МИСИС также уделяет особое внимание повестке устойчивого развития.

«Ученые вуза создают новые материалы и технологии для осуществления перехода к „зеленой“ экономике, совместно с бизнес-партнерами разрабатываются образовательные программы по подготовке кадров для формирующейся отрасли, решения прикладных природоохранных задач. Российский экологический оператор - один из ключевых партнеров нашего университета. В 2021 году наша магистерская программа „Управление природоохранными инновациями“ получила спецприз „Экоконцепт“ конкурса „Зеленая премия“, в 2023 году совместно с РЭО мы запустили первую в стране магистратуру „Инженерные решения для экономики замкнутого цикла“, - рассказала Алевтина Черникова, ректор Национального исследовательского технологического университета „МИСиС“.

В 2024 году деловая программа РЭФ проходит 8–9 октября. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора.

09 октября 2024, 12:17
Специалистов в области циркулярной экономики начнут готовить в Челябинске
РЭО
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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и и. о. проректора по научной работе ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» Александр Бирюков подписали соглашение о присоединении вуза к Меморандуму о создании Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Подписание состоялось 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ).

«ЧелГУ стал первым вузом с Южного Урала, который вступил в наш Консорциум „Экономика замкнутого цикла“. В Челябинской области будет построен один из восьми экопромышленных парков, на базе которого заработают объекты по утилизации отходов полимеров, бытовой техники и печатных картриджей. Убеждены, что ЧелГУ станет надежным поставщиком квалифицированных кадров для резидентов экопромышленного парка», - отметил Денис Буцаев.

Помимо подготовки квалифицированных специалистов, консорциум привлекает лучших ученых для исследований. Еще одно направление работы - это внедрение инновационных технологий, а также помощь выпускникам, педагогам и научному сообществу.

«Высокие технологии развиваются только в среде высшей школы, высшего образования, где рождаются оригинальные идеи синтеза и междисциплинарных подходов, к которым безусловно относятся системы рециклинга», - подчеркнул Александр Бирюков.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В консорциум могут входить научные и образовательные организации, приверженные принципам формирования экономики замкнутого цикла.

09 октября 2024, 00:17
Мощность урагана «Милтон» превысит максимальную отметку
Unsplash
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Приближающийся к Флориде ураган «Милтон» может усилиться до несуществующей шестой категории. Потоки ветра принесут крупные наводнения, сообщил журнал Newsweek.

Проходя над Атлантическим океаном, «Милтон» развил скорость до 180 миль (более 289 километров в час) и всего за несколько часов сменил категорию со второй на пятую. Ураганы ранжируются с помощью шкалы Саффира-Симпсона, и пока это максимальная отметка.

По информации издания, специалисты относят к пятой категории все ураганы скоростью ветра от 157 миль в час. «Милтон» превысил этот предел и в ближайшее время может перейти в предложенную учеными, но пока не одобренную шестую категорию со скоростью от 192 миль в час.

«Я не могу подобрать слов, чтобы метеорологически описать вам интенсивность шторма. <…> Сейчас это пятый самый сильный ураган, когда-либо зарегистрированный по давлению в этой части света», - заявил метеоролог Ноа Бергрер.

По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, «Милтон» обрушится на западное побережье Флориды 9 октября, область с сильными дождями останется в штате до утра следующего дня и спровоцирует сильные наводнения. Из-за стихийного бедствия президент США Джо Байден отменил поездки в Анголу и Германию.

США Ураган Погода Экология
08 октября 2024, 18:37
Глава РЭО поддержал инициативу по созданию фонда для рекультивации полигонов
РЭО
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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев поддержал создание специализированного фонда для будущих поколений, которые смогут им воспользоваться для оплаты рекультивации полигонов. Инициативу озвучил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ).

«Я горячо поддерживаю это предложение. Во-первых, оно действительно формирует тот источник [финансирования] рекультивации, который будет, наконец, перенесен из расходов бюджета в постоянно действующую систему работы с полигонным захоронением. Сейчас, не секрет, мы тратим большие деньги для того, чтобы убрать за собой за предыдущие промежутки времени. Нам нужно подумать, как это сделать в системном порядке, правильно таким образом, чтобы мы не изымали в будущем такие деньги из налоговых поступлений, которые можно тратить на другие цели», - сказал Денис Буцаев.

Более того, если установить дополнительную плату за рекультивацию для региональных операторов, то это будет их стимулировать больше перерабатывать и меньше захоранивать отходы.

Идею о создании специализированного фонда губернатор Архангельской области озвучил на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции».

«Мне кажется, уже точно назрел сегодня вопрос о создании какого-то целевого фонда для будущего поколения, который бы позволил уже сегодня, создавая инфраструктуру, собирать плату и чтобы это аккумулировалось на отдельном фонде. Чтобы потом эти деньги шли на рекультивацию и на переработку тех отходов, которые скопятся через десятилетия. Но об этом надо думать сегодня», - сообщил Александр Цыбульский.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора.

США Ураган Погода Экология
08 октября 2024, 15:43
Буцаев: первые экопромышленные парки откроют в шести регионах в 2024 году
РЭО
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Новосибирская, Ленинградская, Московская, Челябинская, Нижегородская области и Ставропольский край станут регионами, где откроются первые экопромышленные парки в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ).

«Первые парки будут введены в текущем году. Это шесть парков по окружному принципу - Новосибирск, Ставрополь, Ленинградская, Московская, [Нижегородская] области, Челябинск. И здесь важно, что поступательная позиция правительства была связана в том числе с сопровождением этих инициатив мерами поддержки. Если мы начинали с финансирования только проектов ТКО, то сейчас фактически аналогичные меры поддержки распространяются и на весь перечень переработки вторичных ресурсов, включая промышленные и строительные», - сообщил Денис Буцаев в своем выступлении на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции».

Экопромышленные парки будут представлять собой специализированные площадки для глубокой переработки вторичных ресурсов и производства продукции из вторсырья. Они строятся в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Денис Буцаев напомнил, что в конце 2022 года РЭО запустил такую меру поддержки, как зеленые облигации, что дало возможность получить плечо от рынка. Глава РЭО поблагодарил банки, которые активно поддерживают РЭО в размещении облигаций.

«Размещая облигации публично-правовой компании, мы получаем объемы финансирования, десятикратно превышающие те деньги, которые заложены в бюджете. А бюджетные деньги мы тратим только на субсидирование процентной ставки, таким образом делая кредиты для участников нашей отрасли доступными», - добавил Буцаев.

При ключевой ставке около 20−21% заемщикам РЭО обеспечена ставка около 6−7%. Такая ставка гарантирована субъектам на протяжении всей инвестиционной стадии и сроком окупаемости, то есть до 12 лет. Такая стабильность финансовой модели позволяет инвесторам серьезно планировать объемы инвестиций, размещать технологические проекты в самых сложных условиях.

По словам главы РЭО, проекты, связанные со вторичными ресурсами, влекут за собой серьезный сырьевой передел. В таких фракциях, как пластик, стекло, бумага, вторсырье начинает реально конкурировать с оригинальными видами сырья. Классические игроки рынка уже включаются в эту работу с точки зрения поддержки возможности использования вторсырья.

«Мы видим, что технологически многие компании предусматривают в своих производственных решениях возможность использования вторсырья, помогая таким образом решению отраслевых задач по внедрению вторсырья в определенных процентных соотношениях в производство новой продукции», - заключил Денис Буцаев.

Также глава РЭО назвал отрасль по обращению с отходами одной из самых перспективных с точки зрения трудоустройства. Дефицит кадров в отрасли составляет около 90 тысяч.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора.

США Ураган Погода Экология

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