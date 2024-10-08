Глава РЭО поддержал инициативу по созданию фонда для рекультивации полигонов

«Я горячо поддерживаю это предложение. Во-первых, оно действительно формирует тот источник [финансирования] рекультивации, который будет, наконец, перенесен из расходов бюджета в постоянно действующую систему работы с полигонным захоронением. Сейчас, не секрет, мы тратим большие деньги для того, чтобы убрать за собой за предыдущие промежутки времени. Нам нужно подумать, как это сделать в системном порядке, правильно таким образом, чтобы мы не изымали в будущем такие деньги из налоговых поступлений, которые можно тратить на другие цели», - сказал Денис Буцаев.

Более того, если установить дополнительную плату за рекультивацию для региональных операторов, то это будет их стимулировать больше перерабатывать и меньше захоранивать отходы.

Идею о создании специализированного фонда губернатор Архангельской области озвучил на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции».

«Мне кажется, уже точно назрел сегодня вопрос о создании какого-то целевого фонда для будущего поколения, который бы позволил уже сегодня, создавая инфраструктуру, собирать плату и чтобы это аккумулировалось на отдельном фонде. Чтобы потом эти деньги шли на рекультивацию и на переработку тех отходов, которые скопятся через десятилетия. Но об этом надо думать сегодня», - сообщил Александр Цыбульский.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора.