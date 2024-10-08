08 октября 2024, 18:37

Глава РЭО поддержал инициативу по созданию фонда для рекультивации полигонов

РЭО
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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев поддержал создание специализированного фонда для будущих поколений, которые смогут им воспользоваться для оплаты рекультивации полигонов. Инициативу озвучил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ).

«Я горячо поддерживаю это предложение. Во-первых, оно действительно формирует тот источник [финансирования] рекультивации, который будет, наконец, перенесен из расходов бюджета в постоянно действующую систему работы с полигонным захоронением. Сейчас, не секрет, мы тратим большие деньги для того, чтобы убрать за собой за предыдущие промежутки времени. Нам нужно подумать, как это сделать в системном порядке, правильно таким образом, чтобы мы не изымали в будущем такие деньги из налоговых поступлений, которые можно тратить на другие цели», - сказал Денис Буцаев.

Более того, если установить дополнительную плату за рекультивацию для региональных операторов, то это будет их стимулировать больше перерабатывать и меньше захоранивать отходы.

Идею о создании специализированного фонда губернатор Архангельской области озвучил на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции».

«Мне кажется, уже точно назрел сегодня вопрос о создании какого-то целевого фонда для будущего поколения, который бы позволил уже сегодня, создавая инфраструктуру, собирать плату и чтобы это аккумулировалось на отдельном фонде. Чтобы потом эти деньги шли на рекультивацию и на переработку тех отходов, которые скопятся через десятилетия. Но об этом надо думать сегодня», - сообщил Александр Цыбульский.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора.

08 октября 2024, 15:43
Буцаев: первые экопромышленные парки откроют в шести регионах в 2024 году
РЭО
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Новосибирская, Ленинградская, Московская, Челябинская, Нижегородская области и Ставропольский край станут регионами, где откроются первые экопромышленные парки в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ).

«Первые парки будут введены в текущем году. Это шесть парков по окружному принципу - Новосибирск, Ставрополь, Ленинградская, Московская, [Нижегородская] области, Челябинск. И здесь важно, что поступательная позиция правительства была связана в том числе с сопровождением этих инициатив мерами поддержки. Если мы начинали с финансирования только проектов ТКО, то сейчас фактически аналогичные меры поддержки распространяются и на весь перечень переработки вторичных ресурсов, включая промышленные и строительные», - сообщил Денис Буцаев в своем выступлении на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции».

Экопромышленные парки будут представлять собой специализированные площадки для глубокой переработки вторичных ресурсов и производства продукции из вторсырья. Они строятся в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Денис Буцаев напомнил, что в конце 2022 года РЭО запустил такую меру поддержки, как зеленые облигации, что дало возможность получить плечо от рынка. Глава РЭО поблагодарил банки, которые активно поддерживают РЭО в размещении облигаций.

«Размещая облигации публично-правовой компании, мы получаем объемы финансирования, десятикратно превышающие те деньги, которые заложены в бюджете. А бюджетные деньги мы тратим только на субсидирование процентной ставки, таким образом делая кредиты для участников нашей отрасли доступными», - добавил Буцаев.

При ключевой ставке около 20−21% заемщикам РЭО обеспечена ставка около 6−7%. Такая ставка гарантирована субъектам на протяжении всей инвестиционной стадии и сроком окупаемости, то есть до 12 лет. Такая стабильность финансовой модели позволяет инвесторам серьезно планировать объемы инвестиций, размещать технологические проекты в самых сложных условиях.

По словам главы РЭО, проекты, связанные со вторичными ресурсами, влекут за собой серьезный сырьевой передел. В таких фракциях, как пластик, стекло, бумага, вторсырье начинает реально конкурировать с оригинальными видами сырья. Классические игроки рынка уже включаются в эту работу с точки зрения поддержки возможности использования вторсырья.

«Мы видим, что технологически многие компании предусматривают в своих производственных решениях возможность использования вторсырья, помогая таким образом решению отраслевых задач по внедрению вторсырья в определенных процентных соотношениях в производство новой продукции», - заключил Денис Буцаев.

Также глава РЭО назвал отрасль по обращению с отходами одной из самых перспективных с точки зрения трудоустройства. Дефицит кадров в отрасли составляет около 90 тысяч.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора.

07 октября 2024, 19:56
РЭО поддержал инициативу развития фудшеринга в России
РЭО
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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев поддержал инициативу по созданию инфраструктуры фудшеринга в России. Данную инициативу поддержал Денис Буцаев — директор ППК «Российский экологический оператор». Он отметил, что это достаточно перспективное направление в силу того, что большинство продуктов питания, которые выходят из оборота, остаются пригодными. С данной инициативой в стране выступает председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев. Он представил ее 7 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ).

«Это действительно возможность снять административные барьеры для так называемого фудшеринга в пределах административных ограничений. Мы целиком поддерживаем, в том числе готовы участвовать в создании инфраструктуры банков еды. То есть условно такие распределительные центры, которые могли бы помочь нам оперативно распределять продукты с истекающим сроком годности, которые в этом отношении возможно использовать для иных целей. И в этом плане нельзя говорить о том, что мы переводим потребление из одной категории в другую. Нет, мы оставляем в потребительской корзине максимальное количество продуктов, которые могут и пригодны быть к потреблению. Это без всяких нарушений для санитарно-эпидемиологических норм», - отметил Денис Буцаев.

Фудшеринг - это технология перераспределения нереализованных бизнесом, но пригодных к употреблению по всем требованиям российского законодательства продуктов через социально ориентированные некоммерческие организации для оказания помощи нуждающимся.

«Этот механизм направлен на решение двух проблем - социальной и экологической. С одной стороны, более 14 миллионов человек в нашей стране нуждаются в дополнительной поддержке, живут с доходами ниже прожиточного минимума. И основная статья расходов - это питание. С другой стороны, миллионы тонн нереализованных продуктов, но полностью пригодных для питания, утилизируются предприятиями. У этих продуктов действующий срок годности, они соответствуют всем нормам законодательства. Однако являются нереализованными. Эти два момента просто противоречат друг другу», - сказал Артем Метелев.

Согласно инициативе, планируется создать сеть банков еды по стране, обеспечив законодательную поддержку и регулирование этого рынка. По словам парламентария, сегодня в 17 регионах России уже действует такая система, свыше 60 регионов готовы к ней присоединиться.

Метелев не первый год работает над реализацией вопроса, в октябре планируется внесение соответствующего законопроекта в Госдуму на первое чтение.

07 октября 2024, 14:16
Юристы и инженеры вошли в топ самых востребованных профессий в сфере экологии
РЭО
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Юристы, инженеры, водители мусоровозов и рабочие оказались в числе самых востребованных профессий в сфере обращения с отходами. Об этом рассказали эксперты отрасли на панельной сессии «Имидж и престиж профессий в сфере экономики замкнутого цикла» Российского экологического форума (РЭФ). Сессия прошла 7 октября в рамках Молодежного дня РЭФ-2024.

«К 2030 году экономика замкнутого цикла даст более 93 тысяч прямых рабочих мест и дополнительные места в смежных отраслях. Но это должны быть специалисты, которые радеют за свое дело, именно таких больших профессионалов мы пригласили выступить на нашей сессии. Они рассказали про профессии, которые сейчас наиболее востребованы. Это как узкие специалисты, например, технологи, так и рабочие профессии, те же водители мусоровозов. Чтобы создать необходимый кадровый резерв для экономики замкнутого цикла, вместе с вузами и компаниями РЭО основал консорциум. Наши студенты получают образование в топовых вузах страны и имеют все шансы максимально реализоваться в отрасли», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Заместитель генерального директора АО «Корпорация Экополис» Илья Федоров назвал востребованными профессиями в сфере обращения с отходами юристов и инженеров.

«Квалифицированные юристы очень нужны отрасли экономики замкнутого цикла. Причем они нужны с двух сторон, с точки зрения правоприменительной и с точки зрения законодательной инициативы и законотворчества. Потому что от качества тех документов, которые будут созданы, будет зависеть эффективность работы всей нашей отрасли. Безусловно, само предприятие, это инженерная составляющая. От эффективности работы производственных процессов и работы оборудования зависит востребованность будущих материалов, которые мы возвращаем обратно на рынок и в новые производственные циклы. Безусловно, это инженеры с точки зрения адаптации вторичных материалов в своих производственных процессах», - сказал Федоров.

Заместитель генерального директора Группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова указала на проблематику, связанную с престижем профессии водителя мусоровозов, рассказала о востребованности как разнорабочих на новых заводах, так и главных технологов, узких специалистов, а также о вакансиях исполнительных и генеральных директоров на заводах.

«Завод „Экопласт“ выпускает контейнеры, поддоны для ретейла. И там уникальные термопластавтоматы. Специалистов по этим термопастам практически нет. Ты их должен выращивать сам, надеяться найти их на рынке - это утопия. Директора по производству. Еще раз подчеркну, это не вопрос нижних позиций, которые пока не закрыты, это вопрос всей цепочки. Эта отрасль открыта для того, чтобы туда мог зайти кто угодно, если у него есть мозги, желание, мотивация, умение работать, и сделать довольно быструю карьеру до верхней точки - до генерального директора», - отметила она.

Заместитель директора - руководитель экологических проектов ООО «НЭК» Ирина Степанычева назвала дефицитными рабочие специальности, такие как водители, сварщики, как правило, у них высокие зарплатные ожидания.

«Что касается инженерных специальностей и управленческого персонала, таких специалистов не всегда только зарплатой можно заманить. Им интересен, во-первых, карьерный рост, они должны видеть, что могут расти. Во-вторых, интересность деятельности, что можно получить. Экономика замкнутого цикла и сфера обращения с отходами - эта отрасль сейчас очень быстрорастущая и изменяющаяся. Ввиду этого как раз можно реализоваться и получить такие знания, которые будут в дальнейшем все более и более востребованы», - сказала Степанычева.

Участникам сессии также рассказали о ликвидации опасных отходов производства. До конца 2030 года в России должны ликвидировать не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Руководитель пресс-службы ФГУП «ФЭО» Антонина Громова рассказала, что для решения таких задач необходимы самые разные специалисты - экологи, химики-технологи, инженеры, юристы, экономисты, пиарщики.

«В национальном проекте „Экология“ существует такая программа „Престиж работы в промышленной экологии“. В рамках этой программы мы как раз стараемся создать бесшовную траекторию для получения профессии именно в сфере промышленной экологии, то есть обеспечить эту сферу квалифицированными кадрами совершенно разных направлений», - добавила она.

Руководитель информационно-аналитического управления ООО «МСК-МТ» Мартин Мартиросян считает, что основной проблемой нехватки квалифицированных кадров является образование. Он поблагодарил РЭО и МГИМО за создание магистерской программы обучения, чьими спонсорами выступают компания «МСК-МТ» и Группа компаний «ЭкоЛайн».

«Магистерская программа „Экономика замкнутого цикла“, 23 дисциплины позволяют воспитать и обучить сотрудников как раз для того, чтобы потом они управляли всеми проектами, которые происходят и будут происходить в рамках внедрения экономики замкнутого цикла. Я являюсь студентом этого университета, мне было очень непривычно в 34 года стать студентом повторно. И я очень рад, что наша компания совместно с ППК РЭО позволила молодым студентам получить образование в одном из самых престижных вузов страны. Потому что я смотрю на ребят, с которыми я учусь, они только закончили бакалавриат, и я вижу, насколько у них горят глаза и они хотят развивать нашу страну», - сказал Мартиросян.

Модератором сессии выступил сопредседатель Всероссийского движения «Экосистема» Андрей Руднев.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора. Организатором РЭФ выступает Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

06 октября 2024, 22:15
Москвичей предупредили о сильном ливне в ночь на понедельник
РИА «Новости»
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В ночь на понедельник на Москву обрушится сильный ливень, предупредил Комплекс городского хозяйства столицы. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти до утра 7 октября.

«До 09:00 7 октября в столице ожидается сильный дождь. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду», - отметили в Комплексе городского хозяйства.

О непогоде жителей и гостей столицы днем уже предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозам, в ночь на понедельник в Москве выпадет до 20 миллиметров осадков. Специалист уточнил, что лить будет «как из двух ведер».

Погода в Москве

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