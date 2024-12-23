Глава Кубани назвал сроки очищения побережья от нефтепродуктов

«Сегодня погода позволяет нам убрать его на песке. И вот это важно сделать быстро, очень быстро, до курортного сезона. Потому что в жаркий период, при температуре даже 20 градусов <…> она будет превращаться в жидкость и просачиваться. А тогда надо уже на уровне 20 сантиметров выбирать оттуда будет эту массу», - отметил чиновник.

Кондратьев добавил, что эти работы необходимо выполнить максимум до 1 марта, но он считает, что это получится сделать до 1 февраля.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что в ликвидации загрязнения мазутом на Кубани после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов принимают участие более десяти тысяч человек.