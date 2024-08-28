Гана, Нигер и Камерун обсудили с Россией совместные подходы в сфере обращения с отходами

Сильные дожди обрушились на Сочи. Потоки воды пронеслись по улицам города-курорта, в некоторых зданиях протекла крыша. Последствия непогоды показал RT.

В городе объявили штормовое предупреждение.

Залповые ливни, по информации администрации Сочи , прошли в Адлерском и Хостинском районах. Вода затопила дороги, но на большинстве участков ушла естественным путем. Лишь на участке федеральной трассы в Адлере в районе ЖК «Морская симфония» использовали спецтехнику для откачки.

«Уровень воды в реках Сочи не приблизился к неблагоприятным отметкам. Повреждений инфраструктуры нет, все системы жизнеобеспечения работают штатно», - сообщила пресс-служба горадминистрации.

В соцсетях появились ролики с затопленных улиц. В некоторых местах вода покрывала колеса автомобилей. Очевидцы рассказали, что во время шоу Стаса Михайлова в концертном зале «Фестивальный» протекла крыша. Вода полилась на кресла с четвертого по седьмой ряды, но артист продолжил выступление.

Сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым ветром порывами до 20-23 метров в секунду пройдут 27 и 28 августа, предупредила пресс-служба МЧС Краснодарского края. На участке побережья от Анапы до Магри могут образоваться смерчи.

Из-за непогоды 24 августа в Сочи закрывали все пляжи. Летевшие на курорт самолеты отправили на запасные аэродромы.