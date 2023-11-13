Экстренное предупреждение выпустили в Москве из-за резкого ухудшения погоды
Непогода в виде дождя и сильного ветра до 15 метров в секунду придет в Москву и Подмосковье в ближайшие часы и останется в столичном регионе до 06:00 понедельника. Такое экстренное предупреждение сделали управления МЧС.
В ведомстве уточнили, что приходе непогоды в столичный регион сообщил Росгидромет.
«В ближайший час с сохранением до 06:00 утра 13 ноября ожидается дождь, местами сильный, усиление юго-восточного ветра с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.
Автомобилистов во время осадков попросили снизить скорость движения, отказаться от опасных маневров и увеличить дистанцию с другими участниками дорожного движения.
Водителям рекомендовали не парковать транспортные средства около деревьев. Пешеходам, которых дождь и ветер застанут на улицах, попросили держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.