Экстренное предупреждение выпустили в Москве из-за резкого ухудшения погоды

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В ведомстве уточнили, что приходе непогоды в столичный регион сообщил Росгидромет.

«В ближайший час с сохранением до 06:00 утра 13 ноября ожидается дождь, местами сильный, усиление юго-восточного ветра с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Автомобилистов во время осадков попросили снизить скорость движения, отказаться от опасных маневров и увеличить дистанцию с другими участниками дорожного движения.

Водителям рекомендовали не парковать транспортные средства около деревьев. Пешеходам, которых дождь и ветер застанут на улицах, попросили держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.