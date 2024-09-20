20 сентября 2024, 12:35

Эксперты обсудят с регионами развитие инфраструктуры ТКО на основе концессий на РЭФ-2024

РЭО
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Сессия «На пути к концессии. Как региону успешно реализовать мероприятия „Дорожных карт“ по созданию инфраструктуры обращения с ТКО» пройдет 8 октября на Российском экологическом форуме. Представители субъектов РФ, государственных учреждений, финансовых организаций и участники отрасли обсудят механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах.

«За последние два года механизм ГЧП стал неотъемлемой частью развития инфраструктуры по обращению с ТКО в регионах. Этот финансовый инструмент позволяет строить инфраструктуру в амбициозно короткие сроки. В 2022–2024 годах РЭО помог 36 субъектам РФ заключить 65 концессионных соглашений на общую сумму более 170 млрд рублей. При этом до 95% от объема требуемых инвестиций - финансовая поддержка, оказываемая проектам со стороны РЭО. Сессия на РЭФ в первую очередь будет ориентирована на профильные органы субъектов РФ и инвесторов», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Дорожные карты по созданию инфраструктуры подписаны в 75 субъектах РФ. На сессии обсудят типовые ошибки в реализации дорожных карт, а также варианты их предупреждения и выхода из сложившейся ситуации.

В заседании примут участие представители ФАС России, Минприроды России, Сбербанка, Правительства Архангельской области, Правительства Приморского края, юридических консультантов.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора. Организатором РЭФ выступает Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

20 сентября 2024, 11:33
Эксперт РЭО рассказал о перспективах развития вторичной переработки на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени
РЭО
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Директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов выступил 18 сентября на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени с докладом на тему экономики замкнутого цикла и представили стимулирующие меры для применения вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленности.

«Работа над совершенствованием нормативной базы для максимального вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот продолжается. На площадках различных форумов, в том числе на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени, специалисты РЭО продолжают выносить на дискуссию предложения по дополнительным мерам экономического стимулирования развития инфраструктуры промышленности, перерабатывающей вторичные ресурсы и использующей вторсырье для производства продукции», - сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Представитель РЭО выступил с докладом, в рамках которого представил основные аспекты перехода к экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ), стимулирующие меры, включая расширенную ответственность производителей (РОП), постановление Правительства РФ № 1224 «Зеленые закупки» и другие нормативные акты.

«Главная задача ЭЗЦ - сохранить ценность вещей, материалов и ресурсов в экономике как можно дольше. То, что в традиционной линейной экономике считается отходами, в ЭЗЦ становится вторичным ресурсом. Для различных секторов экономики ЭЗЦ предлагает достаточно универсальный набор решений для снижения ресурсоемкости и ущерба для климата и экологии, содержащихся в двух основных аспектах - минимизация образования отходов и максимальное вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот», - сказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Меры по стимулированию готовятся в рамках дорожной карты по реализации отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве».

20 сентября 2024, 09:46
РЭО и «Ресурс» рассказали о потребности в ESG-специалистах на Дне карьеры в РУДН
РИА «Новости»
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Специалисты Российского экологического оператора и Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» выступили с докладами на Дне карьеры в Институте экологии Российского университета дружбы народов (РУДН).

«Для нас важно, чтобы новое поколение делало выбор профессионального пути не просто в пользу сферы экологии, но конкретно отрасли обращения с отходами. Здесь особенно требуются ESG-специалисты, экологи и экономисты, понимающие принципы построения циклической экономики. Именно поэтому считаем необходимым участвовать в мероприятиях, направленных на построение карьерного маршрута студентов, чтобы давать им представление об отрасли и отвечать на возникающие вопросы», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Эксперты выступили с докладами по таким направлениям деятельности, как ESG, экологический менеджмент предприятий и экономика замкнутого цикла.

В частности заместитель руководителя Департамента РОП РЭО Гусен Ибрагимов рассказал будущим экологам о расширенной ответственности производителей (РОП).

«В своем выступлении я отметил важность механизма РОП, перехода с экономики линейной к цикличной и максимального использования ресурсов. Я и раньше выступал в стенах РУДН, но в этот раз я заметил огромную вовлеченность студентов. Они задавали множество вопросов на различные темы, начиная с биологоразлагаемых товаров и упаковки, полигонов, мусоросортировок и заканчивая вопросами прохождения стажировки в профильных организациях, учреждениях. Также их интересовало, как сегодня используется вторсырье в производстве товаров, какие меры поддержки существуют, разработка новых биологоразлагаемых упаковок, использование цифровых технологий в достижении поставленных в отрасли целей», - отметил Ибрагимов.

«Институт экологии - это один из новых институтов в рамках РУДН, но он уже доказал свою хорошую репутацию. Очень интересное мероприятие с достойной программой и спикерами, с большим присутствием и включенностью студентов. Моя площадка называлась „Карьерные треки“, и я рассказывала о структурировании работодателей экологического спектра. Это те, для кого экология - профессиональный вид деятельности, консалтинговые компании, компании-операторы по обращению с отходами и так далее. Со стороны ребят, которые уже заканчивают обучение, было здорово увидеть большой отклик. Причем присутствовали не только российские, но и иностранные студенты», - отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» - объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.

19 сентября 2024, 12:22
«Второго лета не будет, не ждите». Москвичам рассказали о погоде в октябре
Unsplash
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Второго лета в Москве в этом году уже не будет, но и снега следует ожидать не раньше чем через месяц. Об этом 360.ru заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

При этом он уточнил, что назвать точную дату выпадения первого снега сейчас невозможно.

«С такой точностью никто вам прогноз не даст», - заявил синоптик.

Он рассказал, что при таких прогнозах ориентируются на средние климатические данные за прошлые годы с поправкой на процессы, происходящие в моменте. Заблаговременно их никто не предсказывает.

При этом Шувалов категорически опроверг слухи о возможности второго лета в октябре.

«Зачастую все вот этого рода выдумки - из разряда „ради красного словца не пожалею и отца“. Поэтому второго лета не будет, не ждите», - подчеркнул он.

Собеседник 360.ru напомнил, что после дня осеннего равноденствия ночь будет длиннее дня, и все процессы будут перестраиваться на зимний характер. При этом возможно так называемое бабье лето, которое не относится к метеорологическим понятиям.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила , что в Москве настала последняя неделя летнего тепла.

Погода Климат Москва
19 сентября 2024, 05:35
Москвичей предупредили о первых осенних заморозках
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Воскресенье и понедельник 22 и 23 сентября в Москве станут самыми холодными днями этого месяца. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что уже в воскресенье на этой неделе будет значительное понижение температуры - до 2... 7 градусов в ночное время суток и 11... 16 днем.

В понедельник температура тоже будет ниже нормы. В Москве и области ожидают в этот день от 1 градуса ниже ноля до 4.

«Дневные температуры в Москве будут 12... 14 градусов, по области - 10... 15 градусов», - заявил синоптик.

Скорое похолодание пообещали москвичам еще в понедельник 16 сентября. Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, летняя погода продержится до четверга.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва

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