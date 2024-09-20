Эксперт РЭО рассказал о перспективах развития вторичной переработки на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени

«Работа над совершенствованием нормативной базы для максимального вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот продолжается. На площадках различных форумов, в том числе на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени, специалисты РЭО продолжают выносить на дискуссию предложения по дополнительным мерам экономического стимулирования развития инфраструктуры промышленности, перерабатывающей вторичные ресурсы и использующей вторсырье для производства продукции», - сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Представитель РЭО выступил с докладом, в рамках которого представил основные аспекты перехода к экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ), стимулирующие меры, включая расширенную ответственность производителей (РОП), постановление Правительства РФ № 1224 «Зеленые закупки» и другие нормативные акты.

«Главная задача ЭЗЦ - сохранить ценность вещей, материалов и ресурсов в экономике как можно дольше. То, что в традиционной линейной экономике считается отходами, в ЭЗЦ становится вторичным ресурсом. Для различных секторов экономики ЭЗЦ предлагает достаточно универсальный набор решений для снижения ресурсоемкости и ущерба для климата и экологии, содержащихся в двух основных аспектах - минимизация образования отходов и максимальное вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот», - сказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Меры по стимулированию готовятся в рамках дорожной карты по реализации отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве».