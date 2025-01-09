09 января 2025, 22:30

Экологическое бедствие грозит ухудшиться. На пляжах Анапы начала оседать мазутная крошка

Global Look Press
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На пляжи Краснодарского края начало выбрасывать мелкую крошку мазута. Летом при больших температурах она будет плавиться, поэтому сейчас ее быстрая и эффективная уборка стала новым вызовом для спасателей и волонтеров, борющихся с последствиями крушения танкеров в Керченском проливе. Главное о ситуации на побережье Кубани и в Крыму к этому дню — в материале 360.ru.

Мазут отменил пляжный сезон Эколог, замдиректора Института экологии РУДН Ирина Головачева рассказала, что убрать мазут до начала курортного сезона и воссоздать естественный первоначальный облик побережья - задача из области невозможного. Однако это не повод опускать руки: сбор нужно вести без перерыва, а собранные нефтепродукты - быстро утилизировать.

«Источник мазута должен быть опустошен (ликвидирован): либо весь мазут вытечет из емкостей на берег, либо его откачают из емкостей затопленных судов, но это сложный технический процесс и зависит от доступности технологии на месте и погодных условий», - уточнила эколог.

Пляжам угрожает мазутная крошка Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 8 января сообщил о выбросах на побережье мелкофракционной крошки мазута. Это довольно опасно, особенно учитывая, что летом при больших температурах она будет плавиться. Сейчас власти ищут действенные способы просеивания песка, чтобы сохранить его основную массу.

Для борьбы с крошкой применяют сельскохозяйственную сеть: она задерживает мазут. Первые 150 метров таких заграждений установили на пляже «Динамо» - там новые выбросы происходят практически ежедневно. Позже этот метод очистки собираются использовать и на остальной береговой линии.

Мазут скапливается в сетях от 40 минут до полутора часов, после чего специалисты обновляют «ловушки». Кондратьев заверил, что инвентаря для уборки и средств индивидуальной защиты хватает.

По прогнозам Морского гидрофизического института, угроза повторных выбросов нефтепродуктов на побережье сохраняется. Работа всех служб и ведомств должна быть максимально усилена, особое внимание уделяется труднодоступным участкам: камням, скалам и волнорезам.

Есть риск, что положение может ухудшиться, и масштабы катастрофы сравняются с ситуацией в Краснодарском крае. Крымчане уже взяли на вооружение сетки - их расставят вдоль галечных пляжей для сбора мазута.

Когда откачают мазут с затонувших танкеров Руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов рассказал, что операция по откачке мазута марки М100 из затонувших судов - дело непростое. Специализированное оборудование рассчитано на откачку более легких сортов топлива, которые имеют текучесть, чтобы их «взял» насос.

Нефтепродукт, которые перевозили танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», на глубине около 20 метров при температуре воды +4 градуса уже остыл до загустения. Для того, чтобы перекачать мазут на другое судно, его придется сначала нагреть с помощью 20 тонн дизельного топлива и пресной воды.

Согрев и откачка должны продлиться как минимум пять суток подряд. При этом дата начала пока неизвестна из-за непростых погодных условий - зимнее Черное море порядком капризно. По словам Чернова, если в процессе работ появиться угроза шторма, всю операцию будут сворачивать, а потом начинать заново.

Спасатели не уйдут до конца Мазутная крошка - это просто замерзшие частицы мазута, пояснил президент Российского союза спасателей Алексей Дударев. При низких температурах он имеет свойство загустевать, к тому же добавились химические реакции, которые произошли со времени аварии. А штормы разбили большие мазутные пятна на более мелкие части.

Что такое мазутная крошка Мазутная крошка - это все тот же мазут, просто в другом агрегатном состоянии: под влиянием температуры и других физических факторов он перешел из жидкой формы в твердую, пояснил 360.ru доцент Института экологии РУДН, член Общественного совета при Минприроды Владимир Пинаев.

Работы очень много - и для волонтеров, и для сотрудников МЧС, и для экологов. Спасатель подчеркнул, что особенно ценна помощь тех добровольцев, кто официально регистрируется в Штабе по ликвидации ЧС губернатора Краснодарского края и получает задания на конкретных участках, а также консультации по работе и технике безопасности.

«Хотел бы поблагодарить всех спасателей, которые ежедневно работают в круглосуточном режиме. Это те люди, которые первыми пришли на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации и уйду лишь после того, когда полностью справятся со своей задачей», - сказал Дударев.

Ученый отметил, что обычно на воде используют боновые заграждения для задержания мазута и скиммеры (фильтры) для его сбора с поверхности воды. На грунте нефтепродукт приходится собирать вручную, а затем сжигать загрязненный песок. При этом важно соблюдать технические условий и нормы безопасности.

По словам эколога, сейчас в СМИ уже есть сообщения, что мазутная крошка появилась и на пляжах Крыма. Объем и продолжительность выноса загрязняющих веществ может варьироваться. Поэтому важно контролировать ситуацию и своевременно убирать мазут с береговой линии.

Головачева также отметила, что нужно сформировать модели по распространению мазута на основе физических данных: температурного режима, передвижения водных масс и других факторов. Такие данные должны актуализироваться и сверяться с реальными условия при каждом изменении.

Разлив мазута в Крыму Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале рассказал, что мониторинг ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов после ЧП в Керченском проливе, продолжается, он не прерывался даже в праздничные дни. К 8 января значительных выбросов мазута на полуострове не зафиксировано.

Менее чем за три недели было очищено 84 километров побережья и вывезено 265 тонн загрязненного мазута грунта. Непосредственно в Севастополе за все время вывезли на утилизацию отправили более 140 тонн, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Спасатели Черное море Катастрофы Волонтеры Топливо Крым Шторм Работа Севастополь Экология Сергей Аксенов Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
09 января 2025, 10:23
Около трех тысяч пострадавших от разлива мазута птиц отправили на реабилитацию
РИА «Новости»
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В центры реабилитации Краснодарского и Ставропольского краев поступили около трех тысяч птиц, пострадавших в результате разлива мазута в Черном море. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

По данным оперштаба, волонтеры и ветеринары нашли 5678 птиц, вымазанных в нефтепродуктах. Пернатых обнаружили в Анапе и Темрюкском районе. Из них 2725 особей уже отправили в центры реабилитации в Краснодарском и Ставропольском крае.

«Пострадавших от нефтепродуктов пернатых доставляют в пункты, где им круглосуточно оказывают полный цикл помощи: от мойки и первичной обработки до стационарного лечения и отправки на реабилитацию», - рассказали в оперштабе.

Ранее на побережье Кубани выбросило мелкофракционную крошку мазута. Пятна мазута достигли Евпатория на западе Крыма.

Разлив мазута в Черном море произошел в результате кораблекрушения двух танкеров - «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» - в акватории Керченского пролива во время шторма 15 декабря. По информации Министерства транспорта России, в море оказалось около 2400 тонн нефтепродуктов.

Черное море Краснодар Птицы Крушение танкеров в Керченском проливе
06 января 2025, 01:27
Десятки тысяч жертв. Трещина на дне Тихого океана вызовет мегаземлетрясение в США
Unsplash
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В Северной Америке может произойти разрушительное землетрясение из-за разлома на дне Тихого океана. Из-за него могут погибнуть десятки тысяч человек, сообщил Daily Mail.

Ученые составили карту субдукции «Каскадия» - разлома протяженностью 965,6 километра от юга Канады до севера Калифорнии. Трещина состоит из четырех сегментов, поэтому тектонические плиты могут скользить друг под другом и создавать высокое давление.

Этот разлом способен спровоцировать землетрясение магнитудой более девяти баллов и вызвать цунами высотой 30,5 метра. Это приведет к гибели более 10 тысяч человек и нанесет ущерб на сумму более 80 миллиардов долларов только в штатах Орегон и Вашингтон.

Последнее подобное землетрясение в зоне «Каскадии» произошло в 1700 году. Интервал повторения крупных событий составил около 500 лет.

«У нас есть вероятность землетрясений и цунами, сопоставимых с крупнейшими из тех, что мы когда-либо пережили на планете», - предупредил геофизик из Вашингтонского университета Гарольд Тобин.

Это не единственная опасность, поджидающая американцев в ближайшие годы. На США движется снежный шторм , который накроет 12 штатов.

США Природа Землетрясения Экология
05 января 2025, 17:48
Свыше 30 погибших дельфинов нашли в Черном море после разлива мазута
Unsplash
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Разлив нефтепродуктов после аварии танкеров в Черном море привел к гибели 32 дельфинов. На это указали в сводке научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», опубликованной в воскресенье, 5 января, в Telegram-канале организации.

Экологи пояснили, что всего нашли более 60 погибших особей, но основная часть дельфинов погибла после 15 декабря, когда танкеры потерпели крушение.

«Основная часть этих китообразных погибли в первые 10 дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море. Пострадали в основном азовки, которые всегда являлись наиболее уязвимыми», - заявили в «Дельфе».

Там отметили, что выбросов живых дельфинов из моря пока не было, но экологи ожидают, что процесс начнется в ближайшие месяцы и в больших, чем обычно, масштабах.

Экологи добавили, что в ходе экспедиции в море обнаружили много очагов загрязнения, где комки мазута остались в толще воды, а нефтяная пленка - на поверхности.

«Из позитивных наблюдений - дельфины (афалины) встречались только в чистой воде, то есть они держатся максимально далеко от этих участков», - добавили специалисты.

От разлива мазута в Черном море погибли не только морские обитатели, но и птицы, которых выпустили после спасения на море. Волонтеры Анапы нашли несколько десятков мертвых пернатых на берегу и в акватории Таманского залива, отпущенных на волю после оказания помощи в специализированных центрах.

Экологи пояснили , что, когда птиц отмывали от мазута, их перья получили повреждения и теперь не только не греют в холодной воде, но и намокают. Поэтому плавать спасенные пернатые пока не способны, и им требуется больше времени для восстановления.

По данным оперативного штаба Краснодарского края в Анапе и Темрюкском районе спасли более 4,8 тысяч птиц , пострадавших от разлива мазута в Черном море.

Черное море Волонтеры Животные Экология Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
05 января 2025, 14:02
Более 96 тысяч тонн грунта с мазутом собрали в Анапе и Темрюкском районе
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Спасатели продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Специалисты обследовали более 809 квадратных километров в акватории Керченского пролива. Сильный ветер и волны выбросили мазут на некоторые участки берега, отметили в пресс-службе.

«В Анапе и Темрюкском районе собрано более 96 тысяч тонн загрязненного грунта», - подчеркнули в ведомстве.

Два факта незначительного загрязнения нефтепродуктами также зафиксировали в Крыму. За сутки сотрудники МЧС очистили свыше восьми километров берега, для этого ведомство задействовало более 200 человек и 54 единицы техники.

Всего специалисты обследовали свыше 2 369 километров территорий и очистили более 68 километров берега. Они собрали и вывезли около 249 тонн загрязненного мазутом грунта.

После крушения двух танкеров в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов. Из-за ЧП погибли многие морские обитатели, а также водоплавающие птицы.

Черное море МЧС РФ Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе

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