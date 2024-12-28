28 декабря 2024, 09:14

Эколог рассказала, как восстановить экосистему пляжей Кубани

Global Look Press
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Чтобы восстановить прибрежную экосистему Черного моря, пострадавшую от разлива мазута, необходимо вернуть на свои места грунт, который изымают с пляжей Кубани. После этого следует заселить участки мелкими организмами, рассказала РИА «Новости» старший научный сотрудник лаборатории комплексных исследований окружающей среды и минеральных ресурсов Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Анна Пономарева.

«Мероприятия, которые сейчас проходят, это уже рекультивация. Но когда песок изымается, на пляже образуются огромные ямы. Меняется береговая линия, потому что песок сейчас не замещают. Но море „работает“ - вода приходит и уходит, размывает берег еще больше», - отметила она.

В любом случае, в зоне литорали, так называют участок берега, который затопляется во время прилива и осушается во время отлива, необходимо регулярно заменять грунт. По словам эксперта, в противном случае береговая линия может измениться, и пляжи будут уже не такими, какими мы их знаем.

Нефтяное загрязнение не всегда является самым страшным для окружающей среды, ведь оно может происходить и естественным путем, подчеркнула Пономарева. Однако мазут представляет собой особую опасность, так как он практически не разлагается, а еще он очень тяжелый.

Сейчас в акватории собирают плавающие частицы мазута, но из-за холодной воды он тонет, остается в море, а подниматься будет только с повышением температуры, добавила собеседница агентства.

Ранее стало известно, что на побережье Краснодарского края - в Анапе и Темрюкском районе собрали 37 тысяч тонн песка с мазутом. Пятна нефти вынесло на несколько пляжей, мазут покрыл акваторию неподалеку от берега, в результате погибли водоплавающие птицы и дельфины. На побережье объявили режим ЧС федерального масштаба.

Исследования Черное море Крушение танкеров в Керченском проливе
27 декабря 2024, 17:26
РЭО: 22 субъекта РФ начали передавать фотографические данные о вывозе ТКО
РЭО
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Российский экологический оператор составил рейтинг регионов, которые приступили к передаче информации о состоянии контейнерных площадок через мобильное приложение «Водитель ТКО». Данные в полном объеме по всем зонам деятельности стали передавать 22 субъекта РФ.

«Состояние контейнерных площадок - важнейший показатель реализации мусорной реформы, а мобильное приложение в таком случае выступает в качестве инструмента получения в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО) объективных оперативных данных по фактическому вывозу отходов в режиме реального времени. Приложение создано, чтобы оперативно реагировать на проблемы, связанные с вывозом ТКО», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Мобильное приложение «Водитель ТКО» стало доступно всем региональным оператором с октября 2024 года, всем им был разослан установочный файл.

«Регоператоры получили приложение на безвозмездной основе. Благодаря ему они могут проводить мониторинг состояния контейнерных площадок, получать точные и оперативные данные о них. Однако на сегодня только 22 субъекта РФ обеспечили внесение данных по фотофиксации контейнерных площадок в ФГИС УТКО по всем зонам деятельности своего региона. Призываем остальные регионы как можно скорее установить приложение и начать передавать данные», - заявил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

В рейтинг субъектов РФ по передаче фотофиксации контейнерных площадок вошли Забайкальский край, Кировская, Новосибирская, Орловская, Тверская, Калужская, Рязанская, Воронежская, Нижегородская, Псковская, Самарская, Сахалинская, Курганская, Омская, Оренбургская области, Республики Бурятия, Крым, Марий Эл, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Обозначенные регионы в полном объеме по всем зонам деятельности обеспечили передачу фотопотоков.

В ФГИС УТКО размещена информация о более 1 млн адресных контейнерных площадках, расположенных на территории Российской Федерации. Информация о них доступна неограниченному кругу лиц в публичной части ФГИС УТКО.

Исследования Черное море Крушение танкеров в Керченском проливе
27 декабря 2024, 16:31
РЭО подтвердил кредитный рейтинг ruA+
РЭО
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Российского экологического оператора на уровне ruA+. Прогноз по рейтингу — стабильный, что означает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на имеющемся уровне в течение 12 месяцев.

«РЭО подтвердил свой кредитный рейтинг на уровне А. Стабильное значение рейтинга отражает устойчивое положение компании на финансовом рынке. Важно отметить разработанную РЭО Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), позволяющую проводить анализ потребностей и планировать создание объектов ТКО в регионах. РЭО уполномочен оказывать софинансирование на льготных условиях новым проектам по созданию объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО и экономики замкнутого цикла посредством участия в уставном капитале проектных компаний или размещения облигаций, выдачи займов. На конец 2024 года при участии РЭО реализуется 19 проектов в 13 регионах России, причем 12 из них уже введены в промышленную эксплуатацию и приступили к приему и переработке отходов», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Основным механизмом финансирования инвестпроектов РЭО является предоставление льготных займов по ставке 7,5%-9,5% годовых за счет средств, полученных от размещения облигаций в рамках постановлений Правительства РФ № 906 и № 1762. В 2023–2024 гг. РЭО разместил 13 выпусков облигаций на сумму 49,59 млрд рублей. Средства от их размещения были направлены на создание объектов по обращению с ТКО. Общий объем инвестиций по проектам с участием РЭО превысил 100 млрд руб. РЭО является получателем государственной субсидии, которая позволяет компании компенсировать расходы на организацию облигационных займов и на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России.

Рейтинговое агентство оценило высокий уровень ликвидности компании, комфортный уровень рентабельности, высокий уровень корпоративного управления, стратегического обеспечения и информационной прозрачности.

В «Эксперт РА» отметили, что РЭО занимает особое положение в российской отрасли обращения ТКО в силу осуществляемых ею функций в рамках реформы, осуществляет инвестиционную и координационную деятельность и является единственной подобной компанией в своём роде.

Кредитный рейтинг РЭО был впервые присвоен 11 января 2022 года.

Исследования Черное море Крушение танкеров в Керченском проливе
25 декабря 2024, 15:16
Мультсериал «Помощники Земли» показали в 5 регионах России
РЭО
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Мультипликационный сериал для детей «Помощники Земли» Российского экологического оператора показали по телевидению в пяти субъектах — Кемеровской и Вологодской областях, Хакасии, городе Севастополь и Херсонской области. Мультик рассказывает о мусорном монстре, против которого борется команда экосупергероев.

«Для экопросвещения самых юных граждан нашей страны, что также немаловажно для построения экономики замкнутого цикла и реформы отрасли обращения с отходами, мы выпустили мультипликационный сериал „Помощники Земли“. В нем рассказывается о сортировке, переработке отходов, экологической культуре и о том, как важно беречь природу», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Восьмисерийный мультипликационный сериал «Помощники Земли» транслировался на таких телеканалах, как ГАУ «Региональный медиахолдинг „Кузбасс“, хакасская телерадиокомпания „РТС“, херсонская ТРК „Таврия“, Вологодский областной телеканал ООО „Русский север“ и ГАУ г. Севастополь „Севастопольская телерадиокомпания“.

Также сериал публиковали в своих группах и на информационных ресурсах региональные министерства, школы и колледжи, центры соцзащиты и природопользования, а также администрации и многофункциональные центры. Публикации были сделаны в таких регионах, как Костромская, Амурская, Нижегородская, Калужская, Оренбургская, Кемеровская, Волгоградская, Астраханская, Владимирская, Рязанская области, а также Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия).

«Мультик предназначен для детей от 5 до 7 лет. Но могу с уверенностью сказать, что смотреть его будет интересно и полезно даже взрослым», - добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Посмотреть мультфильм можно по ссылке.

Исследования Черное море Крушение танкеров в Керченском проливе
24 декабря 2024, 13:16
Песков назвал ситуацию в Черном море экологической катастрофой
РИА «Новости»
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Масштаб экологической катастрофы в Черном море после крушения танкеров очень большой. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это крупная экологическая катастрофа», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, остается ли ситуация в черноморской акватории в центре внимания президента.

По словам Пескова, сейчас действует комиссия, которую возглавляет вице-премьер Виталий Савельев. Руководитель Минприроды Александр Козлов работает непосредственно на месте происшествия.

«Козлов докладывал неоднократно и президенту, и руководству администрации президента, и правительства», - уточнил пресс-секретарь Путина.

Ранее глава Минприроды сообщил, что собственники танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, займутся их подъемом и утилизацией , а также возместят ущерб.

Черное море Дмитрий Песков Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе

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