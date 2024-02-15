15 февраля 2024, 20:16

Единственный в России хоспис для больших кошек спас лапу пострадавшего тигренка

РИА «Новости»
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Хоспис для больших кошек «Дом тигра» в Ленинградской области — единственная организация в России, где содержат и оказывают помощь зверям, получившим серьезную травму или достигших преклонного возраста. В начале года к специалистам доставили молодого тигренка, у которого агрессивные сородичи практически отгрызли лапу. О том, как спасали хищника, «360» рассказала основатель хосписа Яна Олейник.

Она пояснила, что агрессия среди животных к своим и чужим детям была всегда. В хоспис владельцы тигренка обратились потому, что знали о лучших ветеринарных специалистах.

«К нам обратились за помощью: 1 января привезли ее к нам и положили в госпиталь дикой природы. Наши ветеринары до сих пор ей занимаются», - рассказала собеседница «360».

В лечении тигренка принимала участие врач-анестезиолог Вера Щитько. Она пояснила, что сначала на лапу установили специальную конструкцию, а потом провели операцию по наложению лоскута кожи.

«Проводим хирургическую обработку. Это непростая работа, которую в домашних условиях сделать не получится. Все проходит под общей анестезией, но сам процесс лечения пока не закончился», - отметила она.

Яна Олейник добавила, что тигренка назвали Каталиной. Так как ей нужен постоянный уход, то временно большую кошку поселили в доме. Как только животное подрастет, его отправят в вольер.

Всего в хосписе живут 23 зверя, из которых 13 тигров. Сейчас в организации ожидают пополнения. На свет появятся еще три новых котенка.

Ленинградская область Россия Животные
14 февраля 2024, 04:45
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Freepik
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Жителей регионов Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов ожидает аномально холодная погода, начиная с 14 февраля. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Центральном федеральном округе в период с 14 по 16 февраля температура будет ниже нормы на 6-13 градусов, а в Костромской области даже на 15. В Тверской, Ивановской, Владимирской, Ярославской и Московской областях столбики термометра покажут отметки -18…-25 градусов, а в Рязанской и Тамбовской областях похолодает до -22.

В Приволжском федеральном округе температура будет ниже нормы на 7-14 градусов, а в субъектах Северо-Западного федерального округа - на 8-16 градусов ниже нормы, причем в Карелии и Коми такие морозы продержатся до 18 февраля.

Жителей Урала и Сибири погода тоже не порадует. Здесь ожидается очень холодный пятидневный период. В Иркутской области температура опустится до -44 градусов, а в Магаданской - до -47.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о сильном похолодании в середине недели.

Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд
11 февраля 2024, 19:20
Плата за углерод в России предотвратит утечку средств за рубеж — Торосов
Pxhere
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Минэкономразвития предложило ввести в России плату за углерод. Такое заявление сделал замминистра Илья Торосов в интервью РБК. Он предположил, что это позволит предотвратить утечку средств за рубеж.

«Нельзя надеяться, что трансграничный механизм углеродного регулирования не затронет нас, поскольку в новых геополитических условиях торговые отношения между Россией и странами Евросоюза сведены к минимуму», - заявил он.

Торосов отметил, что логичными становятся следующие соображения: зачем отдавать деньги в бюджет других государств, если можно направить их на ту же декарбонизацию. Даже когда дружественные страны введут углеродное ценообразование, издержки российских экспортеров возрастут.

В России пока нет обязательной платы для бизнеса за выбросы углерода. Но эксперимент по достижению углеродной нейтральности вводят в Сахалинской области, сообщал «Коммерсант».

Ранее представители Российского экологического оператора выступили на площадке конференции ООН по изменению климата. В недавно принятой новой Климатической доктрине Российской Федерации закреплен срок достижения нашей страной углеродной нейтральности - не позднее 2060 года.

Минэкономразвития РФ Экология
08 февраля 2024, 00:17
Циклон «Ольгу» показали из космоса
Роскосмос
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Спутниковый снимок циклона «Ольга» опубликовал Роскосмос в своем Telegram-канале. Североатлантический циклон расположился над Центральной Россией.

«На спутниковом снимке „Метеора-М“ - циклон „Ольга“. Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья. В Москве пик североатлантического циклона ожидается сегодня», - рассказали в госкорпорации.

Синоптики сообщили, что к выходным в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков, высота сугробов может достичь 58 сантиметров.

Циклон «Ольга» уже намел в Подмосковье около 12 сантиметров снега. Осадки будут идти до часу ночи. Метеоролог Александр Шувалов ранее спрогнозировал, что сильных снегопадов не будет, и снежный покров увеличится на пять-семь сантиметров.

Роскосмос Погода Космос Снегопад Москва
06 февраля 2024, 00:51
Меры по утилизации электронных сигарет и вейпов предложили в России
Global Look Press
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Российская экологическая партия «Зеленые» направила письмо председателю Государственной думы Вячеславу Володину, в котором выразила озабоченность увеличением количества электронных сигарет и вейпов в России. Это ведет не только к ухудшению здоровья нации, но и к усилению негативного воздействия на окружающую среду при утилизации этих устройств, считают авторы обращения.

Опрос портала Superjob показал, что в 2023 году количество использующих вейпы россиян увеличилось по сравнению с 2019 годом в три раза. Сопредседатель партии Александра Кудзагова отметила, что практически все части электронной сигареты наносят вред окружающей среде. Она подчеркнула, что особый вред наносят литий-ионные аккумуляторы, которые входят в состав электронных сигарет.

Авторы письма предложили конкретные меры по уменьшению вредного влияния устройств для курения на природу. Они считают, что необходимо ввести утилизационный сбор при пересечении границы России и направить эти средства на организацию системы сбора и безопасной утилизации отходов.

Представители партии также инициируют проведение круглого стола в Госдуме для выработки комплексного решения, куда пригласят производителей и продавцов электронных устройств для курения, а также финансистов, таможенников и экологов.

Природа Курение Россия Экология

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