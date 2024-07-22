22 июля 2024, 11:54

«Дожди без экстрима». Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе

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В Москве ожидаются кратковременные осадки, вызванные прохождением атмосферного фронтального раздела с севера. Об этом 360.ru сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Не обойдут нас стороной дожди, но назвать их затяжными и неделю дождливой просто язык не поворачивается, потому что прогнозируются дожди только сегодня. <…> В четверг тоже вторичный холодный фронт, <…> он выражен в осадках, но не выражен в температуре», - добавил специалист.

В столице установится классическая июльская погода с температурой +21…+26 градусов. В понедельник столбики термометров покажут +21…+23 градуса.

«Температура уже во вторник на пару градусов выше - где-то 23-25, а в среду уже 25-27 и тоже без осадков. В четверг второй фронтальный раздел ждем, тоже небольшие кратковременные дожди без экстрима, и температура опять немножко приспустится вниз к 22-24 градусам, а в пятницу опять без осадков», - рассказал синоптик.

По его словам, на выходных дождей тоже не ожидается.

«Не надо из-за одного дня расстраиваться. Погода еще вполне летняя», - заключил эксперт.

На прошлой неделе из-за сильных дождей москвичам посоветовали пользоваться метро. Автомобилистов предупреждали о затруднениях движения на МКАД, вылетных магистралях и на дорогах в центре столицы.

Погода Погода в Москве Москва
20 июля 2024, 05:32
«Редчайшее событие». Температура воды в Черном море побила рекорды
РИА «Новости»
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Черное море в Сочи, Туапсе и Ейске прогрелось до рекордных для середины июля температур — 28 градусов, что является редчайшим событием. В Анапе вода чуть прохладнее, но зато аномальная жара под 40 градусов, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Черное море в Сочи, Туапсе и Ейске прогрелось до рекордных для середины июля температур - 28 градусов, что является редчайшим событием. В Анапе вода чуть прохладнее, но зато аномальная жара под 40 градусов, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог оценил ситуацию с повышением температуры воды в Туапсе, Сочи и Ейске до 28 градусов словами «вот уж парное молоко наступило».

«В Геленджике - 27, в Анапе пониже - 25-26, зато рекордные значения температуры воздуха. Позавчера там было 39,9 градуса, выше температуры еще не было в Анапе», - сказал Вильфанд.

По его словам, повышение температуры воды Черного моря у берегов Краснодарского края до 28 градусов - это «редчайшее событие».

Ранее экологи пообещали москвичам новую климатическую реальность , а метеоролог Татьяна Позднякова предупредила, что до конца июля в столице ожидается похолодание - кратковременные дожди и снижение дневных температур.

Черное море Сочи Прогноз погоды Рекорды Роман Вильфанд Жара
19 июля 2024, 08:47
Четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве в пятницу
РИА «Новости»
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В пятницу в московском регионе выпадет четверть месячной нормы осадков, в некоторых районах ожидается до 15-20 миллиметров осадков. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Согласно нашим расчетам, 19 июля выпадет 5-10 миллиметров осадков. В ряде районов это значение увеличится до 15-20 миллиметров. Если сравнивать, что 20 миллиметров - четверть от месячной нормы июля», - сказал он.

На официальном сайте Гидрометцентра говорится, что 19 июля температура воздуха в российской столице снизится до 23 градусов тепла , а ночью станет еще прохладнее. Вероятны грозы. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 11 метров в секунду.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщал, что после 18 июля в Москве начнут отступать «египетские ночи». Причиной станет фронтальный раздел с осадками и облачностью.

Прогноз погоды Погода Москва
19 июля 2024, 04:30
Москвичей предупредили о грозе и понижении температуры 19 июля
Unsplash
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Гроза ожидается в Москве в пятницу, 19 июля. Температура воздуха в этот день понизится и дойдет до отметки +23 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, днем столбики термометров в городе будут показывать значения от 23 до 25 градусов. Ночью станет еще прохладнее, синоптики обещают 15 градусов.

В Подмосковье днем воздух прогреется от 22 до 27 градусов, ночью температура может составить 12 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744–745 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что «египетские ночи» начнут отступать в Москве после 18 июля. Причиной стал фронтальный раздел с облачностью и осадками.

Гроза ожидается в Москве в пятницу, 19 июля. Температура воздуха в этот день понизится и дойдет до отметки 23 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
18 июля 2024, 18:34
Вспышку вирусной инфекции выявили у дельфинов-азовок в Крыму
РИА «Новости»
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Неизвестный вирус распространился среди обитающих в акватории Черного моря у берегов Крыма дельфинов-азовок. В тяжелом состоянии животные выбросились на берег. Об этом сообщил Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» в своем Telegram-канале.

Участники организации подчеркнули, что за последние недели получили множество сообщений о выбросившихся на берег истощенных азовках с поражениями кожи. Проведенные исследования показали, что у животных сильно увеличена печень, как при гепатите, а также гастриты с кровотечением в желудке.

«Такая картина, наряду с массовой заболеваемостью и встречаемостью сходных симптомов, характерна для вирусной инфекции», - подчеркнули в центре.

Волонтеры добавили, что пока удалось спасти только одну азовку, которая выбросилась около Судака. После оказания ветеринарной помощи она уплыла. Еще две особи погибли до приезда специалистов.

Организаторы центра заявили, что для поиска лекарства необходимы дополнительные исследования и материал. Они призвали всех, кто найдет дельфина на берегу, сообщить координаты на горячую линию. Если животное еще живо, не нужно его выталкивать в море. Также к коже дельфинов лучше не прикасаться голыми руками.

Исследования Черное море Волонтеры Крым Животные

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