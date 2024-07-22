«Дожди без экстрима». Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе

«Не обойдут нас стороной дожди, но назвать их затяжными и неделю дождливой просто язык не поворачивается, потому что прогнозируются дожди только сегодня. <…> В четверг тоже вторичный холодный фронт, <…> он выражен в осадках, но не выражен в температуре», - добавил специалист.

В столице установится классическая июльская погода с температурой +21…+26 градусов. В понедельник столбики термометров покажут +21…+23 градуса.

«Температура уже во вторник на пару градусов выше - где-то 23-25, а в среду уже 25-27 и тоже без осадков. В четверг второй фронтальный раздел ждем, тоже небольшие кратковременные дожди без экстрима, и температура опять немножко приспустится вниз к 22-24 градусам, а в пятницу опять без осадков», - рассказал синоптик.

По его словам, на выходных дождей тоже не ожидается.

«Не надо из-за одного дня расстраиваться. Погода еще вполне летняя», - заключил эксперт.

На прошлой неделе из-за сильных дождей москвичам посоветовали пользоваться метро. Автомобилистов предупреждали о затруднениях движения на МКАД, вылетных магистралях и на дорогах в центре столицы.