01 февраля 2025, 03:54

Дождь из пауков прошел в бразильском городе

Unsplash
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Экоактивистка Бруно Наоми наткнулась в Бразилии на «дождь из пауков». Сотни особей сплели огромную паутину и нависли над городом Сан-Томе-дас-Летрас на юге штата Минас-Жерайс, сообщило издание Estado de Minas.

В конце декабря девушка уехала отдыхать в сельскую местность и опубликовала отчет в соцсетях. Ее фото с заполонившими небо пауками стали вирусными. Интернет-пользователи назвали это явление «паучьим дождем».

«Я вижу такие сцены, когда возвращаюсь с простой поездки на рынок. <…> Они плетут гигантскую паутину, пересекающую дорогу, проводят день во сне и выходят наружу к концу дня», - рассказала Наоми.

Замеченные в Минас-Жерайсе пауки относятся к Parawixia Bistriata, уточнила биолог Фернанда Раджи. Это один из немногих видов, представители которого проявляют социальное поведение, собираясь вместе для защиты и пропитания. С декабря по март из-за жаркой и влажной погоды они создают колонии до 500 особей и размножаются.

Подписчики экоактивистки в шутку поинтересовались, куда не стоит ехать, чтобы не получить сердечный приступ из-за арахнофобии. Один из соцопросов показал, что боязнь пауков является одной из самых распространенных. В Австрии даже закрыли магазин из-за обнаруженного в нем членистоногого.

Бразилия Животные Экология Насекомые
01 февраля 2025, 04:30
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье
РИА «Новости»
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Жителей Москвы и Московской области предупредили об объявлении «желтого» уровня опасности из-за гололеда и мокрого снега в первые дни февраля. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

«Москва: гололедно - изморозевое отложение. Период предупреждения с 21:00 1 февраля до 23:00 5 февраля. На отдельных участках дорог гололедица», - говорится в сообщении.

В Московской области это предупреждение будет действовать с 1 по 2 февраля. В Гидрометцентре уточнили, что в регионе на отдельных участках дорог будет гололедица.

Кроме того, в ночь на 2 февраля по области ожидается местами налипание мокрого снега на провода и деревья.

«Желтый» уровень опасности также будет действовать в Тверской, Смоленской, Брянской, Курской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Калужской и Тамбовской областях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей, что на следующей неделе в столицу может вернуться снег.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
29 января 2025, 19:48
Танкер «Волгонефть-239» начали готовить к утилизации корпуса
РИА «Новости»
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С борта танкера «Волгонефть-239» выносят технику и мебель перед началом утилизации корпуса судна. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

В каютах и внутренних помещениях танкера приступили к работам по демонтажу обшивки, отделочных конструкций и прочих материалов, которые необходимо удалить. Рабочие грузят все в грузовики и вывозят с берега.

Ранее стало известно, что откачку нефтепродуктов из кормовой части «Волгонефти-239» удалось завершить раньше планируемого срока. За период с 19 по 25 января специалисты откачали 1488 тонн мазута.

Вокруг потерпевшего крушение в Керченском проливе судна возвели дорогу. Техническое сооружение отгородило танкер от открытых вод и позволило пресечь распространение нефтепродуктов в море.

С пляжей Керченского пролива вывезли больше 168 тысяч тонн загрязненного песка. Спасатели и волонтеры продолжают работы.

Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
29 января 2025, 10:44
После по-апрельски теплого января в Москву вернется холод. Когда опомнится зима?
РИА «Новости»
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Зимняя погода еще вернется в российскую столицу. На следующей неделе в Москве ожидается похолодание и снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Зима опомнится, и показания термометров уйдут в умеренные минуса с постепенным восстановлением небольшого снежного покрова высотой один-шесть сантиметров», - написал метеоролог.

Тишковец добавил, что москвичей также порадуют и солнечные дни, которые наступят к концу первой декады февраля.

Ранее стало известно, что температура в Москве 30 января поставит двойной исторический рекорд. В столице будет на 15 градусов теплее климатической нормы января.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что нынешний январь перевел зиму в новое качество. Аномальная погода установилась из-за перемещения воздушных масс из тропиков.

Погода Погода в Москве Москва
28 января 2025, 12:38
2025-й начался с тепловых рекордов. Как нам придется за это заплатить?
РИА «Новости»
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Январь 2025 года в Москве станет самым теплым за всю историю наблюдений. Эколог Илья Рыбальченко в беседе с 360.ru оценил, какие последствия стоит ожидать от смены погодных условий.

«Природа достаточно хорошо умеет приспосабливаться к изменениям климата», - отметил ученый, напомнив о нескольких примерах.

Один из них - обнаружение в янтаре тех видов насекомых, которые давно не обитают в районе Калининграда. Раньше температуры в том районе были значительно выше, но с течением времени природа адаптировалась к похолоданию, пояснил он.

Говоря о влиянии температурных условий на животных, эколог подчеркнул, что со сложностям столкнулись те, кто привык к другому образу жизни зимой. У медведей нарушился сон, а питаться в зимний период им нечем. Зайцы начали грызть кору гораздо ниже, потому что бегают не по снегу, а по земле, а это влияет на состояние деревьев.

Из-за теплой зимы в дальнейшем изменится график наполнения рек, что отразится на рыбной ловле. Так, определенные экологические цепочки разорвутся.

«Будет ли катастрофа? Нет. Конечно, вселенской катастрофы не будет», - заключил эколог.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что среднемесячная температура в январе в Москве впервые в истории станет положительной.

Россия Погода Экология

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