Дождь из пауков прошел в бразильском городе

В конце декабря девушка уехала отдыхать в сельскую местность и опубликовала отчет в соцсетях. Ее фото с заполонившими небо пауками стали вирусными. Интернет-пользователи назвали это явление «паучьим дождем».

«Я вижу такие сцены, когда возвращаюсь с простой поездки на рынок. <…> Они плетут гигантскую паутину, пересекающую дорогу, проводят день во сне и выходят наружу к концу дня», - рассказала Наоми.

Замеченные в Минас-Жерайсе пауки относятся к Parawixia Bistriata, уточнила биолог Фернанда Раджи. Это один из немногих видов, представители которого проявляют социальное поведение, собираясь вместе для защиты и пропитания. С декабря по март из-за жаркой и влажной погоды они создают колонии до 500 особей и размножаются.

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