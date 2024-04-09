09 апреля 2024, 06:00

Дождь, гроза и сильный ветер. Москвичей предупредили о непогоде

РИА «Новости»
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В Москве ожидается гроза, дождь и сильный ветер во вторник, 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«По прогнозам синоптиков, завтра, 9 апреля, в столице местами ожидается дождь, гроза, при грозе - усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Москвичей попросили не парковать автомобили рядом с деревьями, а также самим не укрываться под зелеными насаждениями.

Метеоролог ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале уточнила, что столичный регион окажется в зоне атмосферного фронта с волной.

По ее словам, уже к вечеру «на холодном участке фронта сформируется кучево-дождевая облачность, велика вероятность грозовой деятельности». Это будет первая гроза в Москве, которая прогремит в начале апреля, а не как раньше - в начале мая.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на этой недели жители столицы смогут насладиться летним теплом. По его словам, ветер принесет в Москву атлантическое тепло уже в понедельник.

Прогноз погоды Москва
08 апреля 2024, 14:05
Пик половодья. Ждать ли катаклизмов в Центральной России
РИА «Новости»
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Пик половодья в Центральной России практически подошел к концу. Метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об этом «360».

На открытых участках, по словам специалиста, снег уже сошел. Местами в лесу остались небольшие «островки». Вильфанд заявил, что к середине текущей недели исчезнут и они.

«Реки вскрылись. Половодье в центре европейской России. В Московской области, во многих точках вода вышла на пойму и даже за нее, но тоже уже к концу недели пик половодья пройдет», - сказал он.

Метеоролог предупредил, что в России половодье может продлиться до июня включительно. В скором времени начнут вскрываться великие сибирские реки, такие как Лена и Енисей. Вильфанд напомнил, что зима 2024 года прошла с большим количеством осадков , а тепло наступило быстро. Вода по водосбору стекла в русла рек, подняла их уровень.

«В Центральной России есть регионы, которые подтапливаются. Есть понятие опасных отметок, когда вода выходит на пойму, заливает ее и за поймой подтапливает дороги. <…> Процесс половодья всегда очень сложен. Сейчас он на нижней Волге, в Оренбургской области экстремальные события, никогда еще не было ничего подобного», - сказал метеоролог.

Роман Вильфанд предупредил о возможных заморозках в мае, но, по его словам, они пройдут быстро. Метеоролог заявил, в ближайшую неделю температура воздуха в Москве превысит многолетние значения.

Паводки Погода в Москве Москва Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 09:32
Уровень воды в реке Урал снизился впервые с начала паводка в Орске
РИА «Новости»
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Впервые с начала паводка и прорыва дамбы в Орске зафиксировали снижение уровня воды в реке Урал. Она опустилась на девять сантиметров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные правительства Оренбургской области.

На утро 8 апреля в Орске уровень воды в реке Урал снизился на девять сантиметров, до 963 сантиметров. В Оренбурге уровень воды за сутки повысился на 16 сантиметров, до 872 сантиметров, в Илеке - на 24 сантиметра, до 890 сантиметров.

Река Самара в Бузулуке поднялась на 40 сантиметров, до 948 сантиметров. В Бугуруслане, Новосергиевке и Краснохолме уровень воды опустился. В целом по Оренбургской области водоемы за сутки поднялись от восьми до 30 сантиметров.

Из Орска за ночь эвакуировали более 50 человек.

В зону подтопления попали свыше 4,5 тысячи домов, горадминистрация сообщила о гибели четырех человек. Росгидромет спрогнозировал, что пик паводка случится 10 апреля.

Наводнения Экология Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 08:31
Полсотни человек эвакуировали за ночь из подтопленного Орска
РИА «Новости»
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Спасательная операция в Орске продолжалась круглосуточно. Ночью из города вывезли более 50 человек, сообщил РИА «Новости» представитель МЧС Оренбургской области.

«Работы по эвакуации продолжались и ночью. <…> В общей сложности из подтопленных зон эвакуировано более 50 человек», - сказал он.

По словам собеседника агентства, Гагаринская площадь на пересечении главной транспортной магистрали с улицей Строителей осталась затопленной. Он заявил, что визуально уровень воды не изменился.

По состоянию на вечер 7 апреля из Орска вывезли более двух тысяч жителей, МЧС Оренбургской области сообщило о подтоплении более 4,5 тысячи домов. Многие отказались уезжать. Спасатели призвали их переждать стихию у родственников или в пунктах временного размещения. Минздрав объявил о подтоплении восьми медучреждений.

Паводки МЧС РФ Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 07:37
Мощное землетрясение произошло у побережья Курильских островов
Unsplash
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В Тихом океане к востоку от Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 4,5. Жители города могли ощутить подземные толчки, сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По информации специалиста, землетрясение магнитудой 4,5 произошло 8 апреля в 08:31 (00:31 по московскому времени). Эпицентр находился на острове Парамушир в Тихом океане, очаг зафиксировали на глубине 63 километров. Елена Семенова заявила, что жители Северо-Курильска, в 88 километрах от которого зафиксировали сейсмоактивность, могли почувствовать толчки магнитудой 2,0.

На Тайване 3 апреля произошло землетрясение магнитудой 7,2 и выше. Его признали мощнейшим за последние 25 лет. Более тысячи человек пострадали. Очевидцы рассказали «360» , что проснулись от трясущихся стен и выбежали на улицу.

Землетрясения Курильские острова

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