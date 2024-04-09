Дождь, гроза и сильный ветер. Москвичей предупредили о непогоде

«По прогнозам синоптиков, завтра, 9 апреля, в столице местами ожидается дождь, гроза, при грозе - усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Москвичей попросили не парковать автомобили рядом с деревьями, а также самим не укрываться под зелеными насаждениями.

Метеоролог ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале уточнила, что столичный регион окажется в зоне атмосферного фронта с волной.

По ее словам, уже к вечеру «на холодном участке фронта сформируется кучево-дождевая облачность, велика вероятность грозовой деятельности». Это будет первая гроза в Москве, которая прогремит в начале апреля, а не как раньше - в начале мая.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на этой недели жители столицы смогут насладиться летним теплом. По его словам, ветер принесет в Москву атлантическое тепло уже в понедельник.