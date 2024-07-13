Долгожданные ливни обрушатся на Москву

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«Сегодня погода в столице будет определяться атмосферным фронтом, который пересечет регион с запада на восток. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность», - рассказал он.

В отдельных районах дожди пройдут с грозами.

Столбики термометров в Москве покажут +28…+30. В области местами может быть еще теплее - +26…+31 градус. Ветер ожидается северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали, что жаркая погода в Москве сохранится до конца недели. Температура воздуха сможет вырасти еще больше.

Пик температуры придется на последние дни июля и начало августа. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что это - последствия потепления климата на планете.