13 июля 2024, 09:13

Долгожданные ливни обрушатся на Москву

РИА «Новости»
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Москвичи несколько недель изнывают от жары, но наконец на город обрушатся дожди. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью РИА «Новости» рассказал, что в столице пройдут кратковременные ливни, но температура воздуха по-прежнему останется высокой.

«Сегодня погода в столице будет определяться атмосферным фронтом, который пересечет регион с запада на восток. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность», - рассказал он.

В отдельных районах дожди пройдут с грозами.

Столбики термометров в Москве покажут +28…+30. В области местами может быть еще теплее - +26…+31 градус. Ветер ожидается северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали, что жаркая погода в Москве сохранится до конца недели. Температура воздуха сможет вырасти еще больше.

Пик температуры придется на последние дни июля и начало августа. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что это - последствия потепления климата на планете.

Погода Погода в Москве Москва Жара
12 июля 2024, 21:24
Синоптик пообещал новые жаркие дни в России
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Жаркие дни этим летом в России еще наступят, пик температуры будет в последние дни июля и в начале августа. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передало РИА «Новости».

«Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения», - заявил он.

Синоптик объяснил, что последствием потепления климата на планете стало увеличение повторяемости волн тепла. Знойная жара в России стоит как раз в конце июля и начале августа.

Ранее синоптики заявили, что высокая температура воздуха будет в Ставропольском крае до конца недели. Она достигнет 40 градусов. Осадков не прогнозируется.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жаркое лето продлится в Центральной России не больше трех недель. Уже в середине сезона температура упадет до 25 градусов.

Природа Прогноз погоды Россия Погода Погода в Москве
11 июля 2024, 09:00
Гендиректор РЭО: себестоимость вывоза отходов в России увеличилась на 30%
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РЭО изучил деятельность региональных операторов, занимающихся утилизацией твердых отходов, и выявил рост затрат на их вывоз в различных регионах России. Они увеличились в среднем на 30% в разных регионах. При этом расходы на оплату труда выросли в среднем на 50% по стране, на горюче-смазочные материалы — на 40%, а стоимость мусоровозов возросла на 60%.

«Рост себестоимости вывоза отходов варьируется в разных федеральных округах и составляет в среднем около 30%. Однако на этом фоне изменения тарифа на вывоз отходов в регионах выглядят незначительно», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он пояснил, что рост фактических затрат на деятельность регоператоров по сравнению с 2021 годом зафиксировали по расходам на материалы, топливо, технику, зарплаты и услуги по обращению с отходами.

В опросе участвовали 54 крупных региональных оператора, включая несколько из различных федеральных округов. По итогам исследования эксперты установили, что расходы на горюче-смазочные материалы увеличились на 40% (в одном федеральном округе - на 165%, в другом - на 280%), расходы на топливо - на 35%, технические жидкости - на 45%. Это связано с уходом иностранных компаний и дефицитом продукции отечественного производства.

Расходы на фонд оплаты труда увеличились на 50% (в одном федеральном округе - на 105%, в другом - на 150%). Зарплаты водителей конкурируют с заработной платой в других отраслях, таких как Вооруженные Силы России, курьерская доставка и сельское хозяйство в период уборки урожая.

Стоимость техники для вывоза мусора увеличилась на 50%. Например, цена на мусоровозы возросла на 60% (средняя стоимость в 2021 году - шесть-семь миллионов рублей за единицу, в 2024 году - 10-11 миллионов рублей).

Стоимость ремонта мусоровозов увеличилась на 52% (в одном федеральном округе - на 105%, в другом - на 150%). Это объясняется ростом цен на запчасти для отечественных и иностранных мусоровозов.

Увеличились расходы на обработку отходов (на 40%), а также на размещение и обработку мусора. Услуги по транспортировке мусора подорожали на 40%, услуги банковского обслуживания увеличились на 100%.

РЭО Опросы Россия Зарплаты
11 июля 2024, 03:18
Спасатели предупредили москвичей о сильной жаре в ближайшие дни
РИА «Новости»
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В Москве 11 и 12 июля ожидается повышение температуры до +31 градуса. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Жителей и гостей столицы в связи с жарой призвали к внимательности и порекомендовали надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды, на улице находиться в тени.

Кроме того, авторы публикации обратили внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и не разводить огонь в лесах.

«При необходимости звоните по телефонам „101“ или „112“, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01», - напомнили в министерстве.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России аналог испанской сиесты - время, когда людей отпускают на длительный обеденный отдых из-за аномальной жары.

В Москве 11 и 12 июля ожидается повышение температуры до 31 градуса. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

МЧС РФ Прогноз погоды Россия Погода Москва Жара
09 июля 2024, 17:05
«Осадков мы ждем всегда». Синоптик рассказал, спадет ли в Москве жара
РИА «Новости»
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Жаркая погода в Москве сохранится до конца недели. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в северо-западных районах Московской области «брызнул» кратковременный дождь, но это не повлияло на температуру.

«Осадков мы ждем всегда, а вопрос будут ли они или нет - вот в чем вопрос. <…> Связанные с холодным фронтом небольшие дождики все-таки принесут некоторое понижение температуры, и завтра днем в Москве температура будет где-то градуса на три ниже, чем сегодня», - рассказал Ильин.

Затем температура снова начнет расти - столбики термометров покажут до 30… 32 градуса.

«Жаркая погода продержится до выходных дней, включая субботу и воскресенье, но в воскресенье снова появляется небольшая вероятность для кратковременных дождей. Возможно, даже где-то и гроза прогремит», - отметил синоптик.

Он добавил, что в целом в июле будет преобладать жара.

«Кратковременное понижение температуры, связанное с прохождением холодных атмосферных фронтов, будет наблюдаться буквально в течение дня, в течение суток, когда температура после кратковременных дождей будет понижаться до 21-26 градусов», - заключил эксперт.

Жара в средней полосе России может сохраняться еще до двух недель , сообщила ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Погода Москва Жара

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