До 45% июньской нормы осадков выпало в Подмосковье за сутки

В Подмосковье больше всего дождевой воды попало в осадкомеры Волоколамска (28 миллиметров), Можайска (35 миллиметров) и Солнечногорска (36 миллиметров) - 45% от всего положенного объема за июнь.

В Москве на метеостанции ВДНХ зафиксировали 11 миллиметров осадков, в Тушино и на Балчуге - 12 миллиметров, в Горках Ленинских - 20.

Всего в Центральной России, по данным Тишковца, выпало три четверти месячной нормы осадков. Их аномальное количество зафиксировали в Смоленской области (в Ельне - 41 миллиметр), Ярославской области (в Ростове - 31 миллиметр), Костроме (36 миллиметров), Ивановской и Калужской областях (в Кинешме - 23 миллиметра, в Мосальске - 26), Орловской и Тульской (в Верховье - 32 миллиметра, в Ефремове - 45 миллиметров) и в Брянской области (в Унече - 58 миллиметров).

По прогнозу синоптика, дожди продолжатся 13 июня.

«Эпицентр максимальных осадков сместится на стык Ярославской, Костромской и Вологодской областей, где местами за предстоящие полтора дня выльется до 50 миллиметров осадков - это 71% от месячной нормы», - добавил Евгений Тишковец.

Метеорологи заранее предупреждали жителей Подмосковье о мегаливне , ожидавшемся 12 июня.