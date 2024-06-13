13 июня 2024, 08:34

До 45% июньской нормы осадков выпало в Подмосковье за сутки

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В некоторых округах Московской области за сутки выпало 45% июньской нормы осадков. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Подмосковье больше всего дождевой воды попало в осадкомеры Волоколамска (28 миллиметров), Можайска (35 миллиметров) и Солнечногорска (36 миллиметров) - 45% от всего положенного объема за июнь.

В Москве на метеостанции ВДНХ зафиксировали 11 миллиметров осадков, в Тушино и на Балчуге - 12 миллиметров, в Горках Ленинских - 20.

Всего в Центральной России, по данным Тишковца, выпало три четверти месячной нормы осадков. Их аномальное количество зафиксировали в Смоленской области (в Ельне - 41 миллиметр), Ярославской области (в Ростове - 31 миллиметр), Костроме (36 миллиметров), Ивановской и Калужской областях (в Кинешме - 23 миллиметра, в Мосальске - 26), Орловской и Тульской (в Верховье - 32 миллиметра, в Ефремове - 45 миллиметров) и в Брянской области (в Унече - 58 миллиметров).

По прогнозу синоптика, дожди продолжатся 13 июня.

«Эпицентр максимальных осадков сместится на стык Ярославской, Костромской и Вологодской областей, где местами за предстоящие полтора дня выльется до 50 миллиметров осадков - это 71% от месячной нормы», - добавил Евгений Тишковец.

Метеорологи заранее предупреждали жителей Подмосковье о мегаливне , ожидавшемся 12 июня.

Красногорск Солнечногорск Погода Волоколамск Можайск
11 июня 2024, 20:16
Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за засухи
Pxhere
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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области из-за продолжительной почвенной засухи. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. Ранее в регионе вводили режим повышенной готовности.

«По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухи донские аграрии могут потерять до 30% урожая», - написал Голубев.

В России от заморозков погибли посевы на территории в 830 тысяч гектаров. Это около 1% от всей засеянной площади. Резкое похолодание сильно сказалось на плодовых деревьях, особенно на яблонях в центральных регионах. Минсельхоз задумался о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера.

Сельское хозяйство Россия
11 июня 2024, 11:00
В Москве за ночь выпало 10 миллиметров осадков
РИА «Новости»
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Количество осадков после прошедших в Москве ночных ливней превысило месячную норму. Об этом в Telegram-канале рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Метеоролог сообщила, что ночью регион пересекал теплый атмосферный фронт, который отметился дождями и грозами. В Можайске к дождю примешался град, в Серпухове и Домодедово был сильный - до 16 метров в секунду - ветер. Самый интенсивный дождь прошел в Наро-Фоминске - выпало 12 миллиметров осадков.

Во вторник, 11 июня, в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозой и град. При этом будет тепло - в Москве до 25, а в Московской области до 27 градусов.

Похолодает к 13 мая, когда холодный атмосферный фронт пересечет Подмосковье. Затем вновь прогнозируется потепление.

«За ночь [на 11 июня] на ВДНХ выпало 10 миллиметров дождей, и месячная норма осадков оказалась перевыполнена», - написала она.

Погода Погода в Москве
10 июня 2024, 09:02
Дождь с грозой настигнет москвичей в первый рабочий день недели
РИА «Новости»
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Дожди пройдут в Москве во второй половине дня 10 июня, местами с грозами. Воздух прогреется до +24 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дожди пройдут в Москве во второй половине дня 10 июня, местами с грозами. Воздух прогреется до 24 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик объяснил, что на погоду в Москве и Подмосковье повлияет передняя часть обширной циклонической депрессии, которая вытянулась от Скандинавии до Белоруссии. Он заявил, что в регионе установится облачная с прояснениями погода. Подует порывистый юго-западный ветер скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по прогнозу Леуса, опустится ниже нормы, до 743 миллиметров ртутного столба.

«Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Максимальная температура воздуха в мегаполисе 22… 24 градуса, в области - от 20 до 25 градусов», - сказал он.

В середине рабочей недели на Москву обрушится тропический мегаливень. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что объем осадков побьет рекорд 1995 года.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
04 июня 2024, 03:56
Россиян предупредили об угрозе клещей-монстров из Европы
Freepik
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России угрожает проникновение с европейской территории огромных и агрессивных клещей Hyalomma lusitanicum, мигрировавших из жарких регионов Африки и Юго-Восточной Азии. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала директор Департамента молекулярно-генетических исследований медицинской компании «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шипулина.

Специалист отметила, что среди клещей самые опасные - это иксодовые, аргасовые и гамазовые. При этом ареал распространения первого вида в России каждый год расширяется.

Если говорить о клещах-монстрах Hyalomma lusitanicum , то они тоже относятся к этому виду. При этом они крупнее и активнее своих собратьев, обитающих в лесах и тайге.

«Клещи рода Hyalomma отличаются высокой невосприимчивостью к противоклещевым химическим препаратам, которые применяют для обработки территорий», - подчеркнула Шипулина.

Врач добавила, что для человека опасны взрослые особи. Они могут переносить вирусные и бактериальные инфекции, в частности, Конго-крымскую геморрагическую лихорадку и сибирский клещевой тиф.

В Россию они могут попасть из-за климатических изменений и миграции перелетных птиц.

Ранее россиян предупредили об активизации клещей в Москве и Подмосковье с приходом тепла, а также рассказали, как обезопасить себя и близких от их укусов.

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